Creaform stellt Laserprojektion Zusatzmodul für seine Lösungen zur dimensionalen Inspektion vor

Als Teil der kürzlich veröffentlichten Creaform Metrology Suite™ erweitert das Inspection-Modul seine Möglichkeiten mit der Einführung eines neuen Add-ons. Die leistungsstarke und einzigartige Scan > Analyze > Project-Lösung adressiert kostspielige Nacharbeiten an Bauteilen sowie Herausforderungen bei der Montage großer Bauteile in verschiedenen Fertigungsindustrien.

Creaform, ein Unternehmen von AMETEK, Inc., und weltweiter Anbieter von automatisierten und tragbaren 3D-Messlösungen, kündigt heute die Markteinführung des neuen Laserprojektion Zusatzmodul für das Inspection-Modul an. Dieses ist Teil der kürzlich veröffentlichten Creaform Metrology Suite™ und bietet Anwendern in zahlreichen Branchen völlig neue Möglichkeiten. Dank der kürzlichen Übernahme von Virtek Vision durch Creaform erweitert dieses Add-on die Funktionalität des Inspection-Moduls und ermöglicht die nächste Generation metrologischer visueller Führung in verschiedensten Anwendungen.

Das Laserprojektion Zusatzmodul erlaubt es Anwendern, Bauteile zu scannen, Abweichungen vom Referenzmodell zu analysieren und während kritischer Fertigungsprozesse wichtige Informationen direkt auf physische Bauteile zu projizieren – ein Verfahren, das als Scan > Analyze > Project bezeichnet wird. Die Pick and Project-Funktionalität in Kombination mit dynamischem Referenzieren ermöglicht eine Echtzeitprojektion ausgewählter Elemente aus der Inspektionssoftware – mit nur einem Klick. Da beide Technologien dieselben Positionierungsmarken und Referenzstrukturen nutzen, ist eine nahtlose Integration in bestehende Systeme gewährleistet.

Das Laserprojektion Zusatzmodul bietet eine Vielzahl von Lösungen für Branchen wie Gießereien, Luft- und Raumfahrt, Schwerindustrie, Energie und Verteidigung, die auf eine präzise Führung ihrer Bediener angewiesen sind, darunter:

Präzise Reparatur und Nachbearbeitung hochwertiger Bauteile: Bediener können die Maßhaltigkeit eines Bauteils analysieren, indem sie Scandaten mit nominalen CAD-Modellen vergleichen. Die benötigten Informationen werden direkt auf das Bauteil projiziert, um eine präzise Nachbearbeitung gemäß den Kundenspezifikationen zu gewährleisten.

Exakte Montage von Bauteilen: Der 3D-Scanner von Creaform richtet den Virtek Vision-Projektor aus, um kritische Informationen auf Baugruppen darzustellen. Dies ermöglicht fehlerfreie Montageprozesse in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Schwerindustrie und der Verteidigung.

Ausrichtung von Rohmaterial für die Bearbeitung: Die Lösung optimiert die Platzierung großer Gussteile oder Schmiedeteile auf CNC-Maschinen, indem sie Ausrichtungsmarkierungen projiziert. Dies reduziert die Einrichtzeit und stellt sicher, dass ausreichend Material für die Bearbeitung vorhanden ist.

Überprüfung von Lagen im Verbundwerkstoff-Fertigungsprozess: Dieses Add-on ermöglicht Inspektionen während des Laminierens von Verbundwerkstoffen, um potenzielle Defekte wie Falten oder Lufteinschlüsse zwischen den Schichten zu identifizieren.

„Diese jüngste Erweiterung der Creaform Metrology Suite nutzt die Synergie zwischen den Technologien von Creaform und Virtek optimal, um eine wirklich einzigartige Lösung auf dem Markt zu bieten“, erklärt Simon Côté, Produktmanager bei Creaform. „Die Kombination aus metrologischer 3D-Laserprojektion und tragbarem 3D-Scannen eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Reduzierung von Fehlern und zur Steigerung der Produktionseffizienz bei hochwertigen Bauteilen und komplexen Baugruppen.“

Besucher der JEC World 2025 haben die Gelegenheit, das Laserprojektion Zusatzmodul live zu erleben. Besuchen Sie die Stände von Creaform und Virtek für eine Vorführung in Echtzeit.

