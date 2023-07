Das CAD NEWS MAGAZIN feiert Jubiläum

Aktuell erscheint die 250. Ausgabe – ein kurzer Rückblick

Ausgabe des CAD NEWS MAGAZINS – was für eine Zahl! 250 Seitenpläne, 250 Redaktionsschlüsse und 250 Abgaben an die Druckerei. Von zahlreichen Redaktionssitzungen, Telefonaten, E-Mails, Pressemeldungen, Interviews, Anwenderberichten und sonstigen Artikeln gar nicht zu reden.



Begonnen hat alles im Frühjahr 1994 mit der ersten Ausgabe der Fachzeitschrift, die damals noch “PC NEWS MAGAZIN” hieß und auf Messen verteilt wurde. Diesem Vertriebsmodus sind wir noch lange treu geblieben. Der ein oder andere kennt das CAD NEWS MAGAZIN vielleicht durch den Erhalt eines kostenlosen Probeexemplars auf solch einem Event. Ein Alleinstellungsmerkmal war auch unser besonderes Format: DIN A3! Von vielen gemocht wegen der guten Lesbarkeit und Übersichtlichkeit, von einigen “verflucht”, weil es doch “ungeknickt” nicht in die Aktentasche passte.

Lange Jahre erschien das CAD NEWS MAGAZIN im DIN A3-Format – ein Alleinstellungsmerkmal im CAx-Bereich.



Nach einer Verkleinerung auf DIN A4-Übergröße sind wir seit Jahren dann doch im praktischen A4-Format erhältlich. Aber nicht nur unser Printformat hat sich geändert. Auch unser “natürlicher Lebensraum”, sprich die CAx-Landschaft hat einen enormen Wandel erlebt. Wer schon länger in dieser Branche tätig ist, erinnert sich mit Sicherheit noch an den “New Economy-Hype”. Auf der “CeBIT” damals galt das Motto: größer, höher, weiter. So mancher Messestand nahm die Form eines Kolloseums an. Es schossen nur so die Software-Schmieden aus dem Boden. Und Fachmessen wie die “CAT” in Stuttgart, die “Euromold” in Frankfurt und eben die CeBIT waren Pflichttermine. Der “Neue Markt” war das Zauberwort dieser Zeit.

Wandel der Messelandschaft – Nicht jeder Trend und nicht jede Neuerung hat sich nicht durchgesetzt

Aber auch hier gilt das Sprichwort: “Nichts ist beständiger als der Wandel” und so dominieren heute andere Events wie die “BAU”, die “Hannover Messe”, die “Formnext”, die “Rapid.Tech 3D” und die “SPS”, um nur einige zu nennen, den Messekalender.



In all den Jahren, in denen das CAD NEWS MAGAZIN nun schon erscheint, haben wir viele Firmen und Trends kommen und zum Teil auch wieder gehen sehen. Einige haben sich durchgesetzt und nehmen an Bedeutung weiterhin zu. 3D und 3D-Druck sind nicht mehr wegzudenken, ebenso wie die Künstliche Intelligenz nun eine enorm wichtige Rolle einnimmt und auch zukünftig noch verstärkt einnehmen wird. Mit ihr zusammen steht somit schon die “Industrie 5.0” quasi vor der Tür. Ganzheitliche Methoden wie BIM, also Building Information Modeling, erleichtern die Arbeit von Architekten und Ingenieuren extrem. Und dabei werden die CAD/CAM-Software-Lösungen immer mächtiger und sind gleichzeitig viel komfortabler und leichter zu handhaben. Auch wenn die Neuentwicklungen nicht mehr nonstop am laufenden Band auf den Markt kommen, gibt es immer wieder spannende und beeindruckende Verbesserungen und Neuheiten.

Das freut uns natürlich sehr, denn wir möchten unseren Lesern auch weiterhin einen interessanten Querschnitt durch die vielfältige Software- und Hardware-Landschaft rund um die Bereiche Architektur und Maschinenbau bieten. Der Slogan “Das unabhängige Magazin für professionelle CAD-Anwender” gilt also immer noch. Neuigkeiten gibt es sowohl online auf unserer Website, aber vor allem in unserer Printausgabe, denn da sind wir “old school”. Trotz aller Innovationsfreude – es geht doch nichts über ein frisch gedrucktes Magazin, das man immer wieder durchblättern kann.

Und man kann es aus dem Archiv nehmen und Vergleiche ziehen, zum Beispiel, wenn dann unsere 300. Ausgabe erscheinen wird. Bis dahin wünschen wir viel Freude beim Lesen unseres CAD NEWS MAGAZINS.

Alexandra Ostermann

Leitende Redaktion CAD NEWS MAGAZIN