Das neue CONTACT Elements Release

Die neue Version von CONTACTs PLM- und IoT-Plattform bietet Kunden die ideale Basis, um das Potenzial von KI in Entwicklung, Fertigung und Service voll zu entfalten. Zahlreiche Neuerungen stärken die Innovationskraft und bringen Effizienz und Geschwindigkeit in den Arbeitsalltag.

CONTACT Software bettet im neuen Release der offenen Low-Code-Plattform Elements den leistungsstarken KI-Layer Fourier AI systemweit ein und sorgt mit zahlreichen Innovationen für spürbar mehr Effizienz entlang des gesamten Lebenszyklus – vom Änderungsmanagement über die Fertigung bis hin zum Service. Weitere Verbesserungen beschleunigen das tägliche Arbeiten mit der Plattform.

KI tief im Produktlebenszyklus integriert

Das neue Elements Release stellt mit Fourier AI eine skalierbare Infrastruktur bereit, mit der Unternehmen ihre individuellen KI-Anwendungsfälle flexibel umsetzen können. Sie ist gezielt für anspruchsvolle Engineering-Aufgaben konzipiert und tief in Entwicklungs-, Produktions- und Service-Prozesse integriert.

Fourier AI versteht den Kontext der Daten in CONTACT Elements und liefert belastbare Ergebnisse. Dazu kombiniert ein Orchestrator marktführende KI-Modelle mit domänenspezifischen, von CONTACT entwickelten Modellen – etwa solchen, mit denen Konstrukteur*innen ähnliche 3D-Geometrien schnell finden.

Fourier AI wurde nach dem Prinzip „Security by Design“ entwickelt und garantiert volle Datensouveränität. Daten verbleiben lokal beim Kunden, während KI-Operationen anonymisiert in einer DSGVO-konformen Cloud laufen. Das robuste Rollen- und Rechtekonzept stellt sicher, dass die KI nur für die jeweiligen Nutzer*innen autorisierte Informationen bereitstellt.

Änderungen schneller umsetzen

CONTACT hat das Engineering Change Management grundlegend überarbeitet und baut es mit den nächsten Releases weiter aus. Optimierungsbedarfe an Produkten lassen sich direkt als Problemberichte im System erfassen. So entsteht ein Feedback-Kanal, der nahtlos in den Änderungsmanagement-Prozess übergeht und Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Produkte kontinuierlich und systematisch weiterzuentwickeln.

Genehmigung und Umsetzung eines Engineering Changes sind jetzt klar getrennt, wodurch sich komplexe Änderungen flexibler planen und durchführen lassen. Änderungsaufträge können in kleinere Arbeitspakete aufgeteilt, parallel von verschiedenen Teams bearbeitet und gestaffelt freigegeben werden. Das verkürzt Durchlaufzeiten und beschleunigt den Änderungsprozess erheblich.

Projektspezifische Stellvertreterinnen einsetzen In Project Office können jetzt für jedes Projektmitglied Stellvertreterinnen ernannt werden. Diese erhalten die gleichen projektspezifischen Rechte und vollen Zugriff auf die relevanten Aufgaben. So ist sichergestellt, dass Projekte im Falle einer Abwesenheit reibungslos weiterlaufen.

Weitere Neuerungen vereinfachen das Arbeiten mit Office- und PDF-Dokumenten. Über den neuen Microsoft 365 Link lassen sich OneDrive-Dateien direkt als Dokumente in CONTACT Elements anlegen und umgekehrt. Der neue Advanced PDF Viewer bietet Anwender*innen umfangreiche Ansichts- und Annotationsmöglichkeiten.

Traceability in der Fertigung

Fertigungs- oder Qualitätsverantwortliche können jetzt jeden Produkt- und Chargenverlauf lückenlos nachvollziehen: Von den durchlaufenen Arbeitsschritten und eingesetzten Materialien über die beteiligten Mitarbeiter*innen bis hin zu Prozessparametern wie Maschinendaten. Damit haben sie jederzeit vollständige Transparenz.

Kundenprobleme schneller lösen

Unternehmen können Service-Verträge mit ihren Kunden ab sofort zentral in CONTACT Elements for IoT verwalten. Eröffnet der Kunde ein Ticket, hat das Serviceteam schnell und einfach alle bestehenden Dienstleistungsvereinbarungen sowie das verfügbare Service-Budget im Blick. Dadurch werden Probleme beim Kunden schneller gelöst und die Kundenzufriedenheit erhöht. Außerdem wird direkt sichtbar, wo über den Vertragsrahmen hinaus Dienstleistungen erbracht wurden, die extra abgerechnet werden müssen – die Grundlage für ein effektives Claim Management.

Service Manager*innen profitieren bei der Koordination von Service-Einsätzen von Usability-Verbesserungen im Service Planner. Personaleinsätze lassen sich per Drag & Drop intuitiv verlängern und verkürzen, beim Einplanen schlägt das System passende Zeitslots dynamisch vor.

CONTACT Elements 2026.2 steht ab sofort für Kunden und Partner zum Download bereit.

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