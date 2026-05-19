Das „PTC for Startups“-Programm hilft jungen Unternehmen bei der Entwicklung, Herstellung und Markteinführung innovativer Produkte

PTC hat sein Startup-Programm auf Unternehmen aller Branchen ausgeweitet. Es war 2025 mit dem Aerospace and Defense Startup Program gestartet. Aufgrund des großen Erfolgs macht „PTC for Startups“ die professionellen Produktentwicklungstools von PTC jetzt für qualifizierte Startups aller Branchen in der Früh- und Wachstumsphase weltweit kostenfrei verfügbar.

Qualifizierte Startups erhalten kostenlosen Zugang für jeweils fünf Nutzer zu der Cloud-nativen CAD- und Produktdatenmanagement- (PDM) Plattform Onshape® von PTC, der SaaS-CAD-Lösung Creo+® sowie der SaaS-Anwendung für Application Lifecycle Management (ALM) Codebeamer+™. Zusätzlich steht ein Startup-Paket für die Product Lifecycle Management (PLM)- und Qualitätsmanagementsystem- (QMS) Lösung Arena® zu vergünstigten Konditionen bereit. Die Lizenzen für Creo+, Onshape und Codebeamer+ können jährlich unbegrenzt verlängert werden, solange die Startups weiterhin die Teilnahmevoraussetzungen des Programms erfüllen. So unterstützt PTC Startups langfristig über entscheidende Wachstums- und Finanzierungsphasen hinweg.

Das sagen Teilnehmer des „PTC for Startups“-Programms

„Wenn man an wiederverwendbaren Raumfahrtsystemen arbeitet und das Startfenster nicht auf einen wartet, muss alles schnell gehen“, sagt Will Sherman, CTO und Mitgründer von Reditus Space. „Vom ersten Tag im Startup-Programm an hatten wir Zugriff auf professionelle CAD- und PDM-Tools, ohne Aufwand für Lizenzmanagement oder IT-Infrastruktur. Dadurch konnten unsere Teams schnell skalieren und gleichzeitig die notwendige Compliance und Kontrolle sicherstellen.“

Mit dem erweiterten Programm will PTC verhindern, dass hohe Einstiegskosten jungen Unternehmen den Zugang zu professionellen Produktentwicklungslösungen erschweren. Gerade für Startups ist Geschwindigkeit entscheidend: Produkte müssen schnell auf den Markt gebracht werden, trotz schneller Iterationen, kleiner Teams, verteilter Zusammenarbeit und permanentem Wachstumsdruck. „PTC for Startups“ wurde entwickelt, um Gründer von Anfang an mit Cloud-basierten Lösungen zu unterstützen, die Agilität, Zusammenarbeit und Skalierbarkeit fördern.

„Wir haben es innerhalb von etwa sieben Tagen von der Idee über CAD und Prototyp bis zur Beschaffung geschafft. Ohne PTC wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Ivan Tregear, Chief Technology Officer bei KAIKAKU. „Reibungslose Releases und kollaborative Workflows haben es uns ermöglicht, Hardware in der Geschwindigkeit zu entwickeln, die ein Startup braucht.“

Neben der Software profitieren Teilnehmer vom Zugang zu PTCs globalem Ökosystem aus Inkubatoren, Technologiepartnern und Innovatoren sowie von Möglichkeiten für Mentoring, Co-Marketing und zusätzliche Sichtbarkeit in der Industrie.

„PTC unterstützt die weltweit führenden Unternehmen dabei, bessere Produkte zu entwickeln. Mit PTC for Startups übertragen wir dieses Engagement nun auf die nächste Generation von Innovatoren und geben ihnen die Werkzeuge an die Hand, um schneller zu wachsen, sicher zu skalieren und von Beginn an auf Augenhöhe zu konkurrieren“, sagt Catherine Kniker, Chief Marketing and Sustainability Officer bei PTC. „Die Startups von heute sind die Industrieunternehmen von morgen – und wir möchten von Anfang an Teil dieser Reise sein.“

Der Intelligent Product Lifecycle als Grundlage für skalierbares Wachstum

Onshape, Creo+, Codebeamer+, Arena sowie das gesamte PTC-Portfolio unterstützen die Vision eines Intelligent Product Lifecycle. Dieser Ansatz ermöglicht es Herstellern und Produktunternehmen, eine durchgängige Produktdatenbasis im Engineering aufzubauen und diese Daten über das gesamte Unternehmen hinweg nutzbar zu machen. Die umfassende Nutzung von Produktdaten hilft Unternehmen dabei, qualitativ hochwertigere Produkte schneller auf den Markt zu bringen, Produktkomplexität besser zu beherrschen sowie regulatorische und Compliance-Anforderungen effizienter zu erfüllen.

Wer mehr über das PTC for Startups Programm erfahren möchte, kann am 27. Mai von 12:00 bis 15:00 Uhr ET an der Boston Tech Week im PTC-Hauptsitz im Boston Seaport teilnehmen. Dort treffen Gründer, VCs und Partner aus dem Ökosystem aufeinander und teilen ihre Erfahrungen beim Aufbau erfolgreicher Startups.

Interessierte Unternehmen können sich unter PTC.com/startups für das „PTC for Startups“-Programm bewerben.