Das sind die Preisträgerinnen und Preisträger im Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2025!

Auf der BAU in München wurden die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ 2025 durch die RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum ausgezeichnet.

Im Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ werden seit 2002 jährlich digitale Lösungen junger Bautalente prämiert. Auch dieses Jahr zeigt die Vielfalt der Arbeiten, wie die Nachwuchstalente aus der Bauwirtschaft durch Anwendung digitaler Methoden und Künstlicher Intelligenz die Zukunft der Branche gestalten.

Nach einem Praxistalk mit der ehemaligen Gewinnerin Dilan Glanz, CEO SURAP GmbH, zeichneten Dipl.-Vw. Ullrike Blankenfeld vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und Dipl.-Betriebswirt Ingo Reifgerste, Vorstandsvorsitzender des RKW e.V., Vorsitzender des Beirats der RG-Bau sowie geschäftsführender Gesellschafter der Schleiff Bauflächentechnik GmbH & Co. KG vor rund 150 Zuschauerinnen und Zuschauern die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ aus. Prämiert wurden die besten Arbeiten in den Bereichen Architektur, Baubetriebswirtschaft, Bauingenieurwesen sowie Handwerk und Technik. Darüber hinaus wurde auch in diesem Jahr der „Sonderpreis Start-up“ vergeben. Den Sonderpreis der Ed. Züblin AG übergab Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieur Torsten Henßler, Representative for BIM & Digitalisation der Ed. Züblin AG.

„Der motivierte Nachwuchs beeindruckt uns immer wieder mit kreativen Ansätzen in diesem anspruchsvollen Wettbewerb. Dabei reicht das Spektrum von der Digitalisierung einzelner Prozesse über den Einsatz von KI auf Baustellen bis hin zu innovativen Lösungen für eine nachhaltige Transformation der Branche“, so Jens Nagel, Geschäftsführer des RKW Kompetenzzentrums.

Der Wettbewerb des RKW Kompetenzzentrums steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und wurde 2002 ins Leben gerufen. Er wird von den Sozialpartnerschaften der Bauwirtschaft getragen und von zahlreichen Fördernden und Medienpartnerschaften unterstützt.

Die RG-Bau im RKW Kompetenzzentrum führt den Wettbewerb durch und begleitet ihn fachlich. Mehr Informationen zum Wettbewerb unter: www.aufitgebaut.de.

Folgende Preisträgerinnen und Preisträger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet:

Bereich Architektur:

Platz 1:

Arbeit mit dem Titel „Am.FlooTable: Hochwasser [Am]Tisch – Eine Phygital-Lösung für den Hochwasserschutz“.

Ziyue Chen, Yi Zhou, Shachar Katzir und Simon Bothe, Technische Universität München

Platz 2:

Arbeit mit dem Titel „Energenie – Ein Tool zur Ermöglichung datenbasierter, nachhaltiger Entscheidungen im Planungsprozess von Gebäuden“.

Luisa Claus und Simon Joller, Universität Stuttgart

Platz 3:

Arbeit mit dem Titel „Navigation des Designraums im kreativen Prozess: Integration von maschinellem Lernen für strukturierte Exploration zur Vermeidung von Designfixierung“.

Ekaterina Pestriakova, Technische Universität München

Bereich Baubetriebswirtschaft:

Platz 1:

Arbeit mit dem Titel „Digitalisierung auf dem Prüfstand: Digital Maturity

Assessments für BIM in der Infrastruktur“.

Markus Boden, Bauhaus-Universität Weimar

Platz 2:

Arbeit mit dem Titel „Baustellenkarten zur Automatisierung und Visualisierung von Baustellen“.

Valentin Resapow, Technische Universität Hamburg

Platz 3:

Arbeit mit dem Titel „Inkrementelle Versionskontrolle verteilt vorliegender Objektmodelle im Bauwesen“.

Sebastian Esser, Technische Universität München

Bereich Bauingenieurwesen:

Platz 1:

Arbeit mit dem Titel „Entwicklung eines Optimierungsverfahrens zur Strukturidentifikation von Brückenbauwerken“.

Lukas Guntermann, Ruhr-Universität Bochum

Platz 2:

Arbeit mit dem Titel „Konzept zur digitalen wissensbasierten Beurteilung von Schäden durch holzzerstörende Insekten an Bauwerken“.

Christian Kreyenschmidt, Jade Hochschule Oldenburg

Platz 3:

Arbeit dem Titel „Mehr lernen aus wenig Daten: Digitalisierung von Bauplänen mit Few-Shot Detection“.

Lisa Freiin von Rössing, Ruhr-Universität Bochum

Bereich Handwerk und Technik:

Platz 1:

Arbeit mit dem Titel „Dis-Co: Artificial Reasoning in Human-Robot Collaborative Disassembly Processes“.

Samuel Slezak, Shirin Shevidi und Zahra Shakeri, Universität Stuttgart

Platz 2:

Arbeit mit dem Titel „NextGen-Baustelle: Virtuelle Baustellen-Simulation für praxisorientiertes Bauingenieur-Training“.

Adam Globisch, Ruhr-Universität Bochum

Platz 3:

Arbeit mit dem Titel „Adaption von künstlicher Intelligenz im Berufsschulalltag“.

Philipp Seeska, Eugen-Reintjes-Schule Hameln

Sonderpreis Start-up:

Der Sonderpreis Start-up geht an die Arbeit mit dem Titel

„VisioPlan – VR-Software, wie es sein sollte“.

Kevin Fechner, Albert Lößner, Maximilian Schmidt und Mathias Worm

VisioPlan Solutions GmbH, Hamburg

Sonderpreis Ed. Züblin AG:

Der Sonderpreis der Ed. Züblin AG geht an die Arbeit mit dem Titel „Inkrementelle Versionskontrolle verteilt vorliegender Objektmodelle im Bauwesen“.

Sebastian Esser, Technische Universität München

www.aufitgebaut.de

www.rkw-kompetenzzentrum.de