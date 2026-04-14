Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2026

Fabrik der Zukunft live erleben: Industrielle KI und virtuelle Zwillinge in Aktion

Am Stand von Dassault Systèmes treten Besucherinnen und Besucher in eine vollständig vernetzte Fabrik der Zukunft ein und erleben, wie menschliche Fachkräfte, Maschinen und mobile Roboter nahtlos zusammenarbeiten. Mobile Roboter von OMRON arbeiten Hand in Hand mit Mensch und Maschine – basierend auf KI-gestützten virtuellen Zwillingen, die durch Softwarebibliotheken von NVIDIA optimiert werden.

Virtuelle Zwillinge bilden komplette Produktionssysteme in Echtzeit ab. Sie simulieren Abläufe und optimieren Prozesse, noch bevor diese auf dem Shopfloor umgesetzt werden. Dabei analysieren sie kontinuierlich Daten, erkennen Engpässe, schlagen Verbesserungen vor und unterstützen flexible Produktionsplanung, Materialfluss und Wartung. So entsteht eine hochgradig anpassungsfähige Umgebung, in der Roboter neue Prozesse sicher prüfen und implementieren können, ohne den laufenden Betrieb zu stören.

Darüber hinaus zeigt Dassault Systèmes mit den 3D UNIV+RSES, wie virtuelle Zwillinge mit Wissen, Know-how und KI-gestützten Virtual Companions erweitert werden, um die Planung, Validierung und Optimierung industrieller Systeme noch nahtloser zu gestalten. Reale Bewegungs- und Interaktionsdaten werden direkt in den virtuellen Zwilling integriert. So lassen sich Produktionsprozesse frühzeitig testen, Verbesserungspotenziale erkennen und die Effizienz steigern.

Das Ergebnis: eine Produktionsumgebung, die schneller auf Veränderungen reagiert, Entwicklungszyklen um bis zu 30 bis 50 Prozent verkürzt und Kosten für physische Prototypen deutlich reduziert. Prozesse optimieren sich selbst und neue Produkte lassen sich schneller zur Marktreife bringen. Zudem kann die Fabrik flexibel auf aktuelle Marktanforderungen reagieren.

Erleben Sie am Stand H74 in Halle 14, wie industrielle KI und virtuelle Zwillinge die Fertigung effizienter, flexibler und intelligenter machen – live und interaktiv!

Wo stehen Unternehmen bei der digitalen Transformation – und was hält sie auf?

Im Vorfeld der Hannover Messe sammelt Dassault Systèmes zentrale Fragen und Herausforderungen von Industrieunternehmen zur digitalen Transformation. Die eingereichten Themen – von industrieller KI über virtuelle Zwillinge bis hin zur vernetzten Produktion – bilden die Grundlage für Gespräche und Demonstrationen am Messestand. Ziel ist es, gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern praxisnahe Lösungsansätze für die Fabrik der Zukunft zu diskutieren. Einreichungen sind hier möglich.

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