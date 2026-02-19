Dassault Systèmes präsentiert KI-gestützte Virtual Companions für neue Arbeitsmodelle in der Industrie

Dassault Systèmes hat die Virtual Companions vorgestellt, eine neue Kategorie KI-gestützter Experten auf der 3DEXPERIENCE Plattform. Diese verändern grundlegend, wie Unternehmen Innovationen und Prozesse entwickeln, testen und validieren.

Ein Jahr nach der Vorstellung der 3D UNIV+RSES-Vision treibt Dassault Systèmes seine Ambition voran, Kunden als verlässlicher Partner den Einstieg in die Generative Economy zu erleichtern. Die neue Arbeitsweise ermöglicht es Fachkräften und KI, sicher und skalierbar zusammenzuarbeiten, um den komplexesten industriellen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen.

Drei Virtual Companions decken unterschiedliche Ansätze für industrielle und unternehmerische Herausforderungen ab:

Aura verknüpft Wissen und Kontext über Anforderungen, Projekte und Änderungen hinweg. So behalten Teams den Überblick und arbeiten trotz hoher Komplexität synchron.

Leo löst komplexe technische Aufgaben disziplinübergreifend, von der Entwicklung bis zur Produktion.

löst komplexe technische Aufgaben disziplinübergreifend, von der Entwicklung bis zur Produktion. Marie nutzt tiefgreifende wissenschaftliche Expertise in den Bereichen Materialwissenschaften, Chemie, Rezeptur und Therapien im pharmazeutischen Kontext. Damit können komplexe Phänomene untersucht, zentrale Fragestellungen formuliert und neue Hypothesen erforscht werden.

Die Virtual Companions gehen weit über Large Language Models hinaus. Sie basieren auf wissenschaftlicher Grundlage und jahrzehntelangem industriellen Know-how: einer Kombination aus Industrie-Weltmodellen, KI sowie skalenübergreifender, multidisziplinärer Modellierung und Simulation, validiert durch die Gesetze der Physik und Materialwissenschaften.

Virtual Companions verstehen Nutzerabsichten, können schlussfolgern und Aktionen über den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen orchestrieren – von der Konzeption über die Nutzung bis zur Weiterverwertung. Sie sichern Genauigkeit, Nachvollziehbarkeit und Vertrauen, indem sie Verhalten und dessen Auswirkungen bereits vor der physischen Umsetzung simulieren.

Die 3DEXPERIENCE Plattform ermöglicht die parallele Koordination von Tausenden Virtual Companions und Anwendern und erfüllt dabei höchste Anforderungen an Datensouveränität.

„In der Generative Economy erzeugt die Industrie Wissen und Know-how für die Entstehung von Objekten; hier liegt der wahre Wert. Es ist an der Zeit, dieses Wissen produktiv zu nutzen, indem wir eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen Menschen und Virtual Companions schaffen. Wir machen das Unsichtbare sichtbar und das Unmögliche möglich – bereits vor der physischen Umsetzung. So lassen sich Innovationszyklen beschleunigen und gleichzeitig die wichtigsten Ressourcen schützen“, sagt Pascal Daloz, CEO von Dassault Systèmes.

Pascal Daloz stellte die Virtual Companions auf der 3DEXPERIENCE World 2026 vor. Eine Aufzeichnung der General Session – inklusive einer Demonstration der Virtual Companions – ist online verfügbar.

Virtual Companions können mit allen Marken von Dassault Systèmes über alle Branchen hinweg eingesetzt werden. Aura ist bereits auf der 3DEXPERIENCE Plattform verfügbar, Leo und Marie werden im Laufe des Jahres 2026 folgen.

https://www.3ds.com/de