Dassault Systèmes präsentiert Weltneuheit auf der TECH by Handelsblatt: 3DUNIV+RSES verbinden virtuelle und reale Welt

Dassault Systèmes demonstriert auf der Technology Experience Convention Heilbronn (TECH) erstmals, wie mit den 3DUNIV+RSES die reale Welt und die virtuelle Welt verschmelzen: Diese neue digitale Umgebung vereint menschliches Handeln, KI und Simulation in Echtzeit. Besucher erleben live vor Ort, wie Sense Computing und Virtual Companions die Interaktion mit Technologie neu definieren.

Als Mitinitiator der TECH by Handelsblatt bringt Dassault Systèmes vom 25. bis 27. Mai 2025 mehr als 1.000 Entscheider aus Technologie, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in Heilbronn – dem Standort des größten KI-Innovationsparks in Europa – zusammen. Ziel ist es, durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit Europas nachhaltig zu stärken.

Die TECH wurde von der Handelsblatt Media Group und Schwarz Digits ins Leben gerufen – und wird von den Mitinitiatoren Dassault Systèmes, BCG, SAP und UniCredit unterstützt. Auf dem exklusiven Event sollen drängende Herausforderungen diskutiert und neue Impulse für die Rolle Europas im internationalen Innovationswettlauf gesetzt werden.

3DUNIV+RSES – neue Dimension der digitalen Interaktion

Mit den 3DUNIV+RSES präsentiert Dassault Systèmes eine neue virtuelle Umgebung, in der reale Daten, Simulation, Modellierung und generative KI in einem geschützten digitalen Raum zusammengeführt werden. So entsteht ein ganzheitlicher Blick auf komplexe Systeme. Dies beschleunigt Innovationen und sorgt für einen effizienteren Umgang mit Ressourcen. Somit wird ein bedeutender Beitrag zur Generative Economy geleistet – einem Wirtschaftsmodell, das mehr gibt, als es nimmt. Dieses Modell folgt dem Prinzip natürlicher Systeme und strebt danach, sich selbst zu regenerieren, weiterzuentwickeln und zu wachsen.

Ein zentrales Element der 3DUNIV+RSES ist Sense Computing, das Raum, Bewegung und Interaktion miteinander verbindet, um digitale Inhalte gezielt im physischen oder virtuellen Raum darzustellen. Ergänzt wird dies durch Virtual Companions – KI-gestützte digitale Begleiter, die Nutzer interaktiv durch Prozesse führen, bei Aufgaben unterstützen und komplexe Inhalte verständlich vermitteln.

Virtuelles Herz – Revolution in der personalisierten Medizin

Auf der TECH zeigt Dassault Systèmes zudem, wie der Einsatz virtueller Zwillinge die Medizinbranche revolutioniert. Mithilfe eines digitalen Abbilds des menschlichen Herzens können durch Simulationen individuelle Therapien entwickelt, die Risikobewertung verbessert und die personalisierte Medizin vorangetrieben werden.

Wenn Besucher ihr eigenes Herz schlagen fühlen – durch ein digitales Modell, das sie in den Händen halten – wird Technologie spürbar, und der Wandel in der Medizin greifbar.

Weitere Informationen sowie das ausführliche Programm der TECH: www.tech-europe.org/tech-2025