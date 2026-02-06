Dassault Systèmes und NVIDIA schließen Partnerschaft zum Aufbau einer industriellen KI-Plattform für virtuelle Zwillinge

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) und NVIDIA haben eine langfristige strategische Partnerschaft angekündigt, mit dem Ziel, eine gemeinsame industrielle KI-Architektur für unternehmenskritische Anwendungen branchenübergreifend zu etablieren.

Die Kombination der Virtual Twin-Technologien von Dassault Systèmes mit der KI Infrastruktur von NVIDIA sowie offenen Modellen und beschleunigten Softwarebibliotheken ermöglicht den Aufbau wissenschaftlich validierter industrieller Weltmodelle. Darüber hinaus schafft der Einsatz von Virtual Companions auf der agentenbasierten 3DEXPERIENCE Plattform neue Arbeitsweisen, die Fachkräfte gezielt mit zusätzlicher Expertise unterstützen.

„Wir treten in eine neue Ära ein, in der Künstliche Intelligenz nicht nur Vorhersagen trifft oder Inhalte generiert, sondern die reale Welt versteht. Wenn KI auf Wissenschaft, Physik und verifiziertem industriellem Wissen basiert, wird sie zu einem echten Multiplikator für menschliche Kreativität“, sagt Pascal Daloz, CEO von Dassault Systèmes. „Gemeinsam mit NVIDIA entwickeln wir industrielle Weltmodelle, die virtuelle Zwillinge mit leistungsfähigem Computing verbinden. So unterstützen wir Unternehmen dabei, komplexe Systeme in den Bereichen Biologie, Materialwissenschaften, Ingenieurwesen und Fertigung zu entwerfen, zu simulieren und zu betreiben. Diese Partnerschaft schafft ein neues, von Grund auf vertrauenswürdiges Fundament für industrielle KI und ermöglicht skalierbare Innovation entlang der gesamten Generative Economy.“

„Physische KI ist der nächste Entwicklungsschritt für Pioniere der Künstlichen Intelligenz – fest verankert in den Gesetzen der realen Welt“, ergänzt Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Zusammen mit Dassault Systèmes verbinden wir jahrzehntelange industrielle Erfahrung mit den KI- und Omniverse-Plattformen von NVIDIA. Damit verändern wir grundlegend, wie Millionen von Forschern, Designern und Ingenieuren die weltweit wichtigsten Industrien entwickeln.“

Dassault Systèmes und NVIDIA kooperieren für Fortschritt in allen Branchen

Dassault Systèmes setzt KI-Fabriken im Rahmen seiner nachhaltigen und souveränen Cloud-Strategie über seine Marke OUTSCALE um. Die OUTSCALE KI-Fabriken nutzen die neueste KI-Infrastruktur von NVIDIA auf drei Kontinenten und schaffen zusätzliche Möglichkeiten, KI-Modelle auf der 3DEXPERIENCE Plattform zu betreiben. Gleichzeitig werden Datenschutz, der Schutz geistigen Eigentums sowie die Souveränität der Kunden von Dassault Systèmes gewährleistet.

NVIDIA verwendet das modellbasierte Systems Engineering (MBSE) von Dassault Systèmes für die Entwicklung von KI-Fabriken. Der Ansatz beginnt mit der NVIDIA Rubin-Plattform und ist in den NVIDIA Omniverse™ DSX Blueprint integriert, um den breiten Einsatz von KI-Fabriken zu ermöglichen.

Diese Infrastruktur unterstützt die industriellen virtuellen Zwillinge von Dassault Systèmes unter Nutzung offener NVIDIA-Modelle und Softwarebibliotheken und erschließt neue Möglichkeiten in den Bereichen Biologie, Materialwissenschaften, Ingenieurwesen und Fertigung:

Förderung der Biologie- und Materialforschung: Die NVIDIA BioNeMo™-Plattform in Kombination mit wissenschaftlich validierten Weltmodellen von BIOVIA beschleunigt die Entdeckung neuer Moleküle und Materialien der nächsten Generation.

KI-gestütztes Design und Engineering: KI-basierte virtuelle Zwillinge von SIMULIA, unterstützt durch NVIDIA CUDA-X™-Bibliotheken und KI-Physikbibliotheken, ermöglichen Designern und Ingenieuren präzise Vorhersagen in nahezu Echtzeit.

Virtuelle Zwillinge für jede Fabrik: Mit DELMIA erstellte virtuelle Zwillinge globaler Produktionssysteme werden mit NVIDIA Omniverse Bibliotheken für „Physical AI“ kombiniert und bilden die Grundlage für autonome, softwaredefinierte Produktionssysteme.

Virtual Companions für Anwender von Dassault Systèmes: Die agentenbasierte 3DEXPERIENCE Plattform verbindet KI-Technologien von NVIDIA und offene NVIDIA Nemotron™-Modelle mit den industriellen Weltmodellen von Dassault Systèmes. Dadurch erhalten Virtual Companions Zugriff auf tiefgreifenden industriellen Kontext und liefern vertrauenswürdige, umsetzbare Intelligenz auf Industrie-Niveau.

Die Partnerschaft vertieft die bestehende Zusammenarbeit zwischen Dassault Systèmes und NVIDIA und folgt einer gemeinsamen langfristigen Vision, industrielle KI im großen Maßstab zu entwickeln, zu validieren und einzusetzen. Möglich wird dies branchenübergreifend durch die Kombination der Virtual Twin Factorys von Dassault Systèmes mit den KI-Technologien von NVIDIA.

Weltweite Branchenführer gestalten die Zukunft der Industrie mit Dassault Systèmes und NVIDIA

„Die Bel Group arbeitet an einer nachhaltigen Zukunft der Lebensmittelproduktion – mit verantwortungsvoller Rezepturentwicklung und Verpackung. Durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA und Dassault Systèmes erhalten wir die nötige Rechenleistung, um unsere Produkte im großen Maßstab zu modellieren und zu optimieren. Das beschleunigt Innovationen und hilft uns gleichzeitig, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen“, sagt Cécile Béliot, CEO der Bel Group.

„Um der wachsenden Komplexität der modernen Fertigung gerecht zu werden, muss sich die Branche in Richtung vollständig autonomer und digital validierter Produktionssysteme entwickeln“, sagt Motohiro Yamanishi, President of Industrial Automation bei OMRON. „Durch die Kombination der NVIDIA Physical AI Frameworks mit der Virtual Twin Factory von Dassault Systèmes und den Automatisierungstechnologien von OMRON können Hersteller den Weg vom Design bis zur Implementierung schneller und sicherer gestalten.“

„Die ausgezeichnete Ingenieurarbeit und Technologie von Lucid setzen weiterhin neue Maßstäbe in der Automobilbranche. Dabei ist Dassault Systèmes ein wichtiger Partner, der uns hilft, in der Fahrzeug- und Antriebsentwicklung führend zu bleiben“, sagt Vivek Attaluri, Vice President of Vehicle Engineering bei Lucid. „Schnelligkeit, Innovationsfähigkeit und kurze Entwicklungszyklen sind entscheidend für unsere Arbeitsprozesse. Mithilfe virtueller Zwillingsmodelle, die unterschiedliche physikalische Effekte abbilden und auf offenen, physikbasierten KI-Modellen von NVIDIA basieren, können unsere Teams Fahrzeuge schneller von der Idee bis zur Serienreife entwickeln – ohne Abstriche bei der Genauigkeit. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und darauf, diese neuen Werkzeuge für zukünftige Innovationen bei Lucid zu nutzen.“

„NIAR unterstützt die Entwicklung der nächsten Generation von Flugzeugen. Von der Digitalisierung von Anlagen über die Entwicklung bis hin zu Konstruktion, Prüfung und Fertigung: Virtual-Twin-Technologien ermöglichen neue, deutlich effizientere Arbeitsweisen. Die Virtual Companions von Dassault Systèmes für das Engineering nutzen die agentenbasierte 3DEXPERIENCE Plattform sowie offene NVIDIA-Nemotron-Modelle und industrielle Weltmodelle von Dassault Systèmes. Dadurch können virtuelle Zwillinge von Flugzeugen bereits im Designprozess regelkonform aufgebaut und schneller weiterentwickelt werden“, sagt Shawn Ehrstein, Director, Emerging Technologies and CAD/CAM am National Institute for Aviation Research der Wichita State University.

Die Partnerschaft wurde auf der 3DEXPERIENCE World bekannt gegeben, der jährlichen Veranstaltung von Dassault Systèmes für die Design- und Engineering-Community. Pascal Daloz und Jensen Huang traten dort gemeinsam auf, um über die durch KI geprägte Zukunft der Industrie zu sprechen. Eine Aufzeichnung des Gesprächs ist auf YouTube verfügbar: www.youtube.com/watch?v=s6l6jPRfS8U

www.3ds.com/de/