DELTA LOGIC nimmt VPN-Router MIRO200-LTE ins Portfolio auf

Mit dem MIRO200-LTE erweitert DELTA LOGIC sein Angebot industrieller Kommunikationslösungen um einen hochkompakten und preisattraktiven VPN-Mobilfunkrouter. Die MIRO-Serie ist speziell für den industriellen Einsatz konzipiert und bietet trotz minimaler Abmessungen maximale Funktionalität für die sichere Internetanbindung und Fernwartung von Maschinen und Anlagen.

Der MIRO200-LTE ist der derzeit kompakteste Mobilfunkrouter im Sortiment von DELTA LOGIC. Mit nur 1,5 TE Breite lässt er sich äußerst platzsparend auf der Hutschiene integrieren – ideal für beengte Einbauverhältnisse im Schaltschrank. Trotz der geringen Größe überzeugt der MIRO mit hoher Systemstabilität, einfacher Bedienbarkeit und zuverlässiger Performance im täglichen Einsatz.

Konnektivität ohne Kompromisse

Beide Modelle der MIRO-Serie, der MIRO-L230 world und der MIRO200-LTE, ermöglichen die Internetanbindung über LTE und verfügen über die gleichen Schnittstellen:

1 x konfigurierbarer digitaler Eingang/Ausgang

2 x Ethernet RJ54 geschirmt, 10/100 Mbit/s

Während der MIRO-L230 world für weltweite Netzabdeckung ausgelegt ist, unterstützt der MIRO200-LTE die relevanten LTE-Frequenzbänder für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) – eine kostenoptimierte Lösung für regionale Anwendungen.

Sicherer VPN-Zugriff – einfach integriert

In Kombination mit dem DELTA LOGIC Connectivity Service lässt sich der MIRO-Router nahtlos in bestehende Fernwartungskonzepte einbinden. Über das VPN-Portal wird ein geschützter Zugriff auf entfernte Anlagen ermöglicht – ohne aufwändige Konfiguration und mit höchsten Sicherheitsstandards. Der MIRO steht für ein ausgewogenes Verhältnis aus Größe, Funktionalität und Preis. Mit seiner Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ist er die ideale Wahl für den industriellen Fernzugriff via Mobilfunk sowohl für Neuanlagen als auch zur Nachrüstung bestehender Systeme.

Weitere Informationen zum Connectivity Service und über die bei DELTA LOGIC erhältlichen kompatiblen VPN-Router finden sich auf der Produktseite des DELTA LOGIC Connectivity Service.

www.deltalogic.de