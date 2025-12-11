Den Mehrwert erkennen

Canons Großformatdrucker der Reihen imagePROGRAF, plotWAVE und colorWAVE sind vielfältig einsetzbar – manchmal erst auf den zweiten Blick

Geräte für den Großformatdruck sind beispielsweise im AEC-Bereich oder in der Industrie in vielen Unternehmen zu finden. CAD-Pläne schnell im A1 oder A0-Format ausdrucken zu können ist heute oftmals Standard. Wenn der Ausdruck dann noch in Farbe erstellt werden kann – umso besser. Was aber tun, wenn der Bedarf nach CAD-Ausdrucken oder auch das bisherige Druckvolumen immer weiter abnehmen? Die Großformat-Drucker einfach ungenutzt in der Ecke stehen lassen? Keine wirtschaftlich sinnvolle Option. Immer mehr Unternehmen kommen daher auf clevere Ideen, wie sich die Einsatzbereiche der Wide Format Printer (WFPs) vergrößern lassen und so auch noch Geld sparen können. Canon bietet mit seiner umfangreichen PlotWAVE- und ColorWAVE-Reihe sowie den imagePROGRAF-Produkten High-Level-Geräte im Großformat-Bereich. Auch bei diesen Produkten bietet sich der unternehmensweite Einsatz in nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbaren Bereichen an.

Canon bietet eine breite Palette an vielseitigen und benutzer­freundlichen Großformatdruckern für einen großen Umfang an Anwendungen wie technische Zeichnungen (CAD/GIS, A1, A0 und größer), Poster, Fine Art und Fotos. Mit den zahlreichen Modellen der Reihen “imagePROGRAF”, “colorWAVE” und “plotWAVE” hat der Anwender eine große Auswahlmöglichkeit – je nach Anspruch und Bedarf. Und findige Nutzer erweitern den Einsatzbereich der High-End-Geräte über das übliche Spektrum hinaus – die Wirtschaftlichkeit und auch die Nachhaltigkeit stehen dabei im Fokus.

Alle Canon-Großformatsysteme erfüllen höchste Ansprüche und brillieren in Maßhaltigkeit, Strichgenauigkeit sowie Farbtreue – je nach Modell auch in der fotografischen Wiedergabe. Canon erweitert und erneut seine Produktrange kontinuierlich. So stellte das Unternehmen aktuell mit dem neuen “imagePROGRAF TM-250” einen Großformatdrucker für A1+-Formate vor. Die neue Modellgeneration richtet sich an Anwenderinnen und Anwender aus Architektur, Technik, Bauwesen und Fertigung, ebenso wie aus Einzelhandel, Gastgewerbe und Bildung. Alle Modelle sind mit einer neuen, besonders brillanten Magenta-Pigmenttinte ausgestattet und überzeugen durch ein modernes Design, kompakte Abmessungen und flüsterleisen Betrieb – ideal für den Einsatz in Büro- oder Verkaufsumgebungen.

imagePROGRAF TM-250

Sechs Modelle für unterschiedlichste Anforderungen

Die imagePROGRAF TM Serie besteht nun somit aus sechs Model­len: imagePROGRAF TM-355, TM-350 und TM-340 für A0+ Formate sowie imagePROGRAF TM-255, TM-250 und TM-240 für A1+ Drucke. Ein besonderes Leistungsmerkmal der neuen Geräte ist die L-COA PRO II Bildverarbeitungs-Engine, die eine besonders schnelle Inbetriebnahme ermöglicht. Der neue iPF TM-250 erreicht in der höchsten Geschwindigkeitseinstellung bis zu 3,2 Seiten pro Minute (A1 Querformat, ungestrichenes Papier). Die überarbeitete Bildkonvertierungstabelle und das optimierte Magenta sorgen für brillante Rottöne und hohe Kontraste, was besonders bei CAD-Zeichnungen und technischen Anmerkungen für mehr Klarheit sorgt. Die vollständig wasserfeste Pigmenttinte gewährleis­tet zudem langlebige und aufmerksamkeitsstarke Drucke – ideal für Poster und Werbe-Materialien.

Produktive großformatige Drucker für CAD/GIS in Breiten von 43,2 bis 111,8 cm

Neben der imagePROGRAF TM-Serie punkten aber auch die Geräte der imagePROGRAF TX Serie und der Canon imagePROGRAF TZ-32000, die allesamt auf herausragende Produktivität ausgelegt sind. Je nach Bedarf und Druckaufkommen steht ein großes Portfolio für die Anwender bereit.

Mehr als nur Systeme für technische Dokumente

Und genau hier setzen die vielfältigen Möglichkeiten der Canon Large Format Printer an. Unternehmen können inhouse (Werbe-)Poster, Banner, Flyer, Pläne für den internen Gebrauch wie Fluchtwegepläne, gefaltete Karten, Displays mit Piktogrammen, Kalender, Wandbilder, sogar Tapeten und Rollups selbst ausdrucken. Mit aktuell 32 unterschiedlich profilierten Medien sind die Möglichkeiten ebenso vielfältig wie individuell anpassbar. Durch diese Mehrfacheinsätze lassen sich sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wie Andreas Lorenzer, Product Business Developer DP&S Planning, Marketing & Innovation TDS bei Canon, betont. Der wirtschaftliche Nutzen des hauseigenen Großformat-Systeme steigt deutlich, die Kosten für externe Dienstleistungsaufträge sinken, lange Lieferwege und -zeiten entfallen.

Durch den Einsatz innovativer TonerPearls, die erhitzt und

präzise auf die Medien aufgespritzt werden, liefert die

CrystalPoint-Technologie der colorWAVE-T-Reihe gestochen scharfe Druckqualität und vielseitige Medienkompatibilität. Die Radiant Fusing-Technologie, die in den Geräten der plotWAVE-Serie einsetzt wird, spart Energie und gewährleistet die sofortige Verfügbarkeit für hochwertige Drucke: Im Bild: Die Fixiereinheit mit Heizlamellen. Einfacher Wechsel für alle Verbrauchselemente: Papierrollen der verschiedenen Formate sind leicht zugänglich und auch der Toner wird ganz einfach über ein verkapseltes Tonereinfüllsystem ausgetauscht.

Software für kreative Gestaltung und effizienten Workflow

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Direct Print Plus Software lassen sich verschiedene Dateiformate per Drag-and-Drop im Stapeldruck verarbeiten – ideal für technische Zeichnungen und Baupläne. Für kreative Anwendungen steht zudem die kostenlose Canon-Webanwendung PosterArtist zur Verfügung. Auch sie bietet eine umfangreiche Auswahl an Vorlagen und lizenzfreien Bildern, mit denen sich ansprechende Poster, Flyer und Beschilderungen einfach gestalten lassen und liefert somit ebenfalls kreativen Input für weitere Verwendungsbereiche der Geräte.

Druck größerer Auflagen technischer Dokumente

Mit der aktuell 6. Generation seiner plotWAVE- und colorWAVE-Großformatdrucker bietet Canon optimal ausgestattete Geräte für die Anforderungen beim Druck technischer Dokumentationen sowie Poster und POS-Anwendungen. In den Canon plotWAVE- und colorWAVE T-Serien kommen die bewährten Technologien Radiant Fusing (plotWAVE) und CrystalPoint (colorWAVE) zum Einsatz. Sie kombinieren die neuesten Innovationen in den Bereichen Produktdesign und Controller-Technologie in einem hochproduktiven Drucksystem. Damit ist die zuverlässige und einfache Reproduktion hochwertiger technischer Zeichnungen, Poster und Point-of-Sale-Drucke möglich. Darüber hinaus enthalten beide T-Serien die PRISMA Tech Suite, eine neue Reihe von Workflow-Lösungen. Außerdem gewährleis­ten mehrere IT-Sicherheitsfunktionen in den Druckern ein hohes Maß an Schutz. Dank des Einsatzes von SMARTShield können differenzierte Sicherheitsstufen im Unternehmen gewählt werden. Die Sicherheitsanforderungen werden durch einen zertifizierten, sogenannten Continuous Improvement-Prozess aktuell gehalten. In Zeiten vermehrter Hackerangriffe eine enorm wichtige Eigenschaft.

“Die Wide Format Printer von Canon bieten eine Vielzahl an zusätzlichen Einsatzmöglichkeiten – weit über den Druck von technischen Dokumenten hinaus.”



Andreas Lorenzer, Product Business Developer DP&S Planning, Marketing & Innovation TDS



plotWAVE für den einfachen, hochproduktiven Schwarzweißdruck

Die monochrome plotWAVE T-Serie gibt es in den Modellen T30/35, T50/55 und T75 – Sie produzieren bis zu zehn A1-Drucke pro Minute und bieten eine Medienkapazität von bis zu 1.200 Metern auf maximal sechs Rollen mit einer Breite von bis zu 914 mm (36 Zoll). Die Geräte punkten mit ihrer Radiant Fusing-Technologie. Sie kombiniert kurze Druckzeiten mit hochwertiger Ausgabe. Die Drucker sind praktisch ohne Aufwärmzeit sofort startklar und sind somit äußerst energieeffizient. Radiant Fusing-Drucker erzeugen weniger Lärm, Hitze und Ozon und liefern gestochen scharfe Ausdrucke ohne das Risiko von Unschärfen, wie sie bei Druckern mit Heizwalzen-Technologie auftreten.

colorWAVE lieferte Drucke in medienunabhängigen Farbtönen

In der colorWAVE-Reihe, der Großformat-Farbdrucker-Serie für den CAD-Bereich, kommt als Toner ein Kohlenstoff-Kunstharz-Gemisch in Form von Tonerkugeln (Pearls) zum Einsatz. Mittels Ultraschall werden diese zu einem Tonergel eingeschmolzen, das nach dem Jetten, also dem “Schießen” der Tröpfchen, sofort auf der Medienoberfläche aushärtet und einen gleichbleibenden, medienunabhängigen Farbton erzeugt: Die Farbe wird somit immer gleich wiedergegeben – sei es auf weißem oder recyceltem Papier. Mit gleich 6 Rollen bewältigt das Flaggschiff der Reihe, die colorWAVE T65, ein enormes Hochleistungsvolumen. Aber auch die “kleinere” colorWAVE T60 punktet mit einer schnellen Druckgeschwindigkeit.

colorWAVE T65

Zusammenfalten im besten Sinne

Die Geräte können um einen vollintegrierter High-End-Falter ergänzt werden. So werden große Mengen an Plänen, Karten und sonstigen Druckerzeugnissen passend gefaltet, im Falle des Einsatzes des “Folder Professional 6013” sogar noch mit einem Klebeheftstreifen versehen.

Eine neue Sicht auf die Vielseitigkeit

Ein Wide Format Printer kann also definitiv mehr als “nur” schnell monochrome oder farbige Großformatdrucke erstellen. Manchmal braucht es vielleicht ein kreatives “Um-die-Ecke-Denken”, um das erweiterte Einsatzspektrum der vorhandenen Infrastruktur an Großformatdruckern im eigenen Unternehmen herauszufinden. Das jeweilige Canon-Vertriebsteam hat vermutlich ebenfalls schon die ein oder andere Idee auf Lager.



Autorin: Alexandra Ostermann

www.canon.de