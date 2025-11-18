Der brasilianische Präsident Lula da Silva eröffnet die HANNOVER MESSE

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung der HANNOVER MESSE eröffnet Luiz Inácio Lula da Silva, Präsident der Föderativen Republik Brasilien, gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz die HANNOVER MESSE 2026. Mit Brasilien hat die Messe im kommenden Jahr ein äußerst attraktives Partnerland: Die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas verfügt über bedeutende Rohstoff- und Energieressourcen sowie eine breit diversifizierte Industrie. Damit zählt Brasilien zu den führenden Wirtschaftsnationen der Welt und bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für internationale Kooperationen und technologische Partnerschaften.

Präsident Luiz Inácio Lula da Silva

Hannover. Auf der kommenden HANNOVER MESSE präsentiert sich Brasilien unter dem Motto „The Industry of Today”. Seit Jahren strebt das Land eine stärkere Einbindung in globale Wertschöpfungsketten an. Nun eröffnet die weltweite Neuordnung der Handelsbeziehungen dafür gute Möglichkeiten, um auf der HANNOVER MESSE die Ratifizierung des EU-Mercosur-Abkommens voranzutreiben.

„Brasilien ist das ideale Partnerland für die HANNOVER MESSE 2026, nicht nur aufgrund seiner Expertise in Schlüsseltechnologien wie Digitalisierung und erneuerbaren Energien, sondern auch wegen seiner herausragenden geopolitischen Bedeutung. In einer sich dynamisch verändernden Weltwirtschaft ist eine enge Zusammenarbeit mit Brasilien von enormer strategischer Relevanz. Diese Kombination macht Brasilien zu einem unverzichtbaren Partner für Deutschland und Europa“, sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG.

