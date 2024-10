Der Wechsel von CorelCAD zu ARES CAD Software: Eine neue Ära für CAD-Anwender

CorelCAD, eine CAD-Software, die ehemals von Alludo™ (vormals Corel®) vertrieben wurde, basierte auf der leistungsstarken ARES CAD-Technologie von Gräbert. Diese Software war bei vielen Anwendern aufgrund ihrer umfangreichen Funktionen und der nahtlosen Integration mit anderen Corel-Produkten wie CorelDRAW® und Corel DESIGNER® sehr beliebt. Nun hat Alludo den Verkauf von CorelCAD eingestellt und empfiehlt seinen Nutzern den Wechsel zur ARES CAD Software.

Die Entscheidung, den Verkauf von CorelCAD einzustellen, markiert einen Wendepunkt für viele CAD-Anwender. Doch ein Wechsel zur ARES CAD Software bietet auch eine Vielzahl von Vorteilen. Die ARES CAD Software, insbesondere ARES Commander, enthält alle Funktionen, die CorelCAD-Anwender schätzen gelernt haben. Dazu gehört der Import und Export von Dateien aus CorelDRAW® (.cdr) und Corel DESIGNER® (.des), was die Integration in bestehende Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit CorelDraw-Produkten erleichtert.

Mit ARES Commander erhalten Anwender jedoch nicht nur die bekannten Funktionen von CorelCAD, sondern auch eine Reihe zusätzlicher Features, die die Produktivität und Effizienz weiter steigern. ARES Commander bietet zusätzliche Werkzeuge und Funktionen, die speziell entwickelt wurden, um den Anforderungen moderner CAD-Anwendungen gerecht zu werden. Dazu gehören unter anderem fortschrittliche Zeichenwerkzeuge, verbesserte Kollaborationsmöglichkeiten und eine nahtlose Integration mit Cloud-Diensten.

Ein weiterer Vorteil des Wechsels zu ARES CAD Software ist die kontinuierliche Weiterentwicklung und Support durch Gräbert.

CorelCAD-Anwender mit einer Perpetual-Lizenz (Vollversion) können ihre CorelCAD-Version normal weiter nutzen und werden auch in vorhersehbarer Zukunft weiter Zugang zum technischen Support durch Alludo erhalten.

Trotzdem empfiehlt Alludo allen CorelCAD-Anwendern, eine alternative ARES CAD Software für weiterführenden Support und neue Versions-Updates zu evaluieren.

ARES CAD Software bietet regelmäßige Updates und Verbesserungen, die sicherstellen, dass die Anwender stets Zugang zu den neuesten Technologien und Funktionen haben.

Für viele Anwender scheint der Wechsel zu einer neuen Software zunächst eine Herausforderung zu sein. Doch Gräbert hat diesen Prozess so einfach und nahtlos wie möglich gestaltet. Die zugrundeliegende Technologie von ARES CAD ist identisch mit der von CorelCAD, was bedeutet, dass Anwender ihre gewohnten Arbeitsabläufe beibehalten können, ohne sich an eine völlig neue Umgebung gewöhnen zu müssen.

Die wichtigsten 10 Gründe eines Wechsels von CorelCAD zu ARES Commander und der ARES Trinity of CAD Software:

Einfacher Wechsel durch vertraute benutzeroberfläche Alle Features aus CorelCAD sind in ARES Commander enthalten

Plus:

PDF Import-Funktion und konvertieren zu DWG Werkzeugpaletten für benutzerangepasste Werkzeuge und Blöcke Trinity Blockbibliothek (online) – zentrale Blockbibliothek für alle Anwender Revit & IFC Import von BIM-Projekten und Zeichnungsableitung in DWG Online-Kartenservice, powered by ESRI + TopoPoints Import/Export Moderne Kollaborationsfunktionen wie Kommentare View-Only-Links zum Teilen der Zeichnungen mit Partnern und Kunden Überall arbeiten, auf jeder Plattform und jedem Gerät mit ARES Commander (Desktop-Version für Windows, MacOS und Linux), ARES Kudo (CAD für DWG direkt im Internet-Browser) und ARES Touch (Version für mobile Geräte unter Android und IOs)

Ein exklusives Angebot

Gräbert bietet derzeit allen CorelCAD-Anwendern mit gültigen Perpetual-Lizenzen (Vollversion) exklusive, zeitlich begrenzte Angebote, die eine hervorragende Gelegenheit darstellen, die umfangreichen Funktionen und den verbesserten Support der ARES CAD Software kennenzulernen und zu nutzen.

Darüber hinaus gibt es ein besonderes Angebot, das den Zugang zur ARES Trinity of CAD Software betrifft.

Anwender können drei Jahre lang Zugang zu dieser umfassenden CAD-Software-Suite erhalten, zahlen jedoch nur den Preis eines Jahres.

ARES Trinity of CAD Software

Die ARES Trinity of CAD Software umfasst ARES Commander, ARES Kudo und ARES Touch, die zusammen eine leistungsstarke und flexible Lösung für alle CAD-Anforderungen bieten. Mit diesem Angebot erhalten Anwender nicht nur Zugang zu den bekannten Funktionen von CorelCAD, sondern auch zu zahlreichen zusätzlichen Features und Innovationen, die in die ARES Software integriert wurden.

Um von diesen Vorteilen zu profitieren, können sich CorelCAD-Anwender für eine kostenlose 30-Tage-Testversion registrieren. Diese Testversion ermöglicht es den Anwendern, die ARES CAD Software unverbindlich auszuprobieren und sich von deren Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Zusätzlich zur Testversion erhalten sie drei Monate kostenlosen technischen Support für ihre CorelCAD-Produkte, was sicherstellt, dass sie jederzeit Unterstützung erhalten.

Weitere Informationen für den Wechsel zu ARES

Der Wechsel zu ARES bietet nicht nur die vertrauten Funktionen von CorelCAD, sondern auch zahlreiche neue Möglichkeiten, die Produktivität zu steigern und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Weiterführende Informationen zum CorelCAD Angebot finden Sie unter:

Darüber hinaus bietet Gräbert umfangreiche Ressourcen und Support, um den Übergang zu erleichtern und sicherzustellen, dass Nutzer das volle Potenzial der ARES CAD Software ausschöpfen können.