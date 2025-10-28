Die neue Konferenzkamera Snom V420: Brillante 4K-Videoqualität für moderne Business-Meetings

Mit der Einführung der V420-Videokonferenzkamera erweitert Snom sein Portfolio konsequent über das klassische IP-Telefonie-Segment hinaus. Als Spezialist für professionelle Sprach- und Kommunikationslösungen verfügt Snom über jahrzehntelange Erfahrung darin, hochwertige Audio-Qualität mit benutzerfreundlicher Technologie zu verbinden. Die neue V420 ist daher kein gewöhnliches Consumer-Produkt, sondern die logische Ergänzung für eine Welt, in der Sprache und Bild gleichermaßen über den Geschäftserfolg entscheiden. Mit der V420 bietet Snom Unternehmen ein ganzheitliches Toolset für hybride Kommunikation – vom IP-Telefon am Arbeitsplatz bis zur professionellen Videopräsenz im virtuellen Meeting.

In Kombination mit dem Snom C300 Freisprechtelefon wird das V420 zu einer leistungsstarken und vollständigen Videokonferenzlösung für kleine Besprechungsräume, die sowohl eine herausragende Audio- als auch Videoqualität in einem kompakten, einfach zu installierenden Setup bietet.

Perfekte Bildqualität und Sprachübertragung in jeder Situation

Ob im Homeoffice, im Konferenzraum oder bei Livestreams: Die Snom V420 garantiert gestochen scharfe Bilder in 4K und einen kristallklaren Klang – und setzt damit neue Maßstäbe für geschäftliche Videokommunikation.

Ausgestattet mit einem hochauflösenden CMOS-Sensor, sorgt die V420 für brillante 4K-Aufnahmen mit lebendigen Farben und beeindruckender Detailtreue. Selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen passt sich die automatische Belichtungsregelung präzise an, erhöht bei Bedarf die Helligkeit um bis zu 50 %, reduziert störende Schatten und sorgt dafür, dass Sprecher und Teams jederzeit ins richtige Licht gerückt werden. Der auf bis zu 120° über drei voreingestellte Stufen oder manuell ganz nach Bedarf erweiterbare Betrachtungswinkel macht zudem die Kamera flexibel einsetzbar – von Einzelgesprächen bis hin zu Gruppen-Meetings.

Drei integrierte Mikrofone (zwei omnidirektionale, ein unidirektionales) mit einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 10,0 kHz und einer Empfindlichkeit von -38 dB ermöglichen durch präzises Beamforming eine fokussierte und klare Sprachaufnahme mit einer Reichweite von bis zu 5 Metern. So werden Stimmen differenziert erfasst und störende Hintergrundgeräusche minimiert – ideal für Meetings in kleinen und mittleren Konferenzräumen.

Flexibel, nachhaltig und zukunftssicher

Dank Plug & Play mittels USB-C-Anschluss oder über die Snom-Connect-Desktop-App für Windows-PCs ist die Snom V420 sofort einsatzbereit und funktioniert nahtlos mit gängigen Plattformen wie Microsoft Teams, Zoom, Webex oder Google Meet. Die flexible Halterung erlaubt eine sichere Befestigung am Monitor im Konferenzraum oder direkt am Bildschirm eines Computers – ohne komplizierte Installation.

Wie die bekannten Snom-IP-Telefone wird auch die V420 aus recyceltem Kunststoff gefertigt. Damit vereint sie modernste Technologie mit einem klaren Nachhaltigkeitsanspruch – ein wichtiges Signal für Unternehmen, die Wert auf verantwortungsvolles Handeln legen. Das Ergebnis: Mit der Snom V420 schaffen Firmen die Grundlage für eine überzeugende Videokommunikation – zuverlässig, professionell und zukunftssicher. Obendrauf gibt es die dreijährige Snom-Garantie als zusätzliches Vertrauensversprechen.

„Mit der V420 schließen wir eine Lücke in der professionellen Business-Kommunikation. Während der Markt von Consumer-Webcams überschwemmt wird, liefern wir eine Lösung, die kompromisslose Bild- und Tonqualität mit sofortiger Einsatzbereitschaft und nachhaltigem Design vereint – genau das, was Unternehmen heute brauchen“, sagt Felix Glowatzka, Projektmanager bei Snom. „Für uns ist die V420 nicht nur ein neues Produkt, sondern der nächste Schritt hin zu einem umfassenden Portfolio für die hybride Arbeitswelt. Damit geben wir unseren Kunden genau das, was sie heute brauchen: Technologie, die ihre Professionalität sichtbar macht und ihre Zusammenarbeit zukunftssicher gestaltet.“

Weitere Informationen unter: snom.com/de/produkte/zubehor/snom-v420/