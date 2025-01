Die Vorteile einer bewussten und umfassenden Rohrleitungsplanung

Die Rohrleitungsplanung in einer Anlage ist oft durch Medienbrüche zwischen einzelnen Projektphasen geprägt. Diese Medienbrüche können zu einer echten Herausforderung für Anlagenplaner werden.

Ideen und Skizzen entstehen oft auf dem Papier und müssen dann in Form von R&I-Fließbildern digital abgelegt werden. Stücklisten oder Berichte werden dabei oft manuell generiert. Danach müssen die R&I-Schemata auf eine 3D-Rohrleitungsplanung übertragen werden, was einen erneuten Medienbruch darstellt. An diesen sensiblen Stellen ist häufig das Entstehen von Fehlern vorprogrammiert.

Aber nicht nur die Planung einer Anlage sondern auch der Betrieb und die dazugehörige Instandhaltung sind wesentlich einfacher zu handhaben, wenn von Beginn an eine ganzheitlich orientierte Software professionell eingesetzt wird.

Einfaches und schnelles Planen von Rohrleitungen in 3D

M4 PLANT ist die perfekte Software für alle Bereiche des Rohrleitungsbaus. Sie erlaubt eine einfache und schnelle Planung komplexer 3D-Rohrleitungssysteme in Anlagen, Fabriken oder großen Baugruppen. M4 PLANT bietet eine umfangreiche Palette an Werkzeugen für das manuelle oder automatische Laden, Positionieren und Ersetzen von Rohrleitungskomponenten. Ein integriertes Autorouting ermöglicht ein schnelles Positionieren von Rohrleitungen. Mit weiteren Detaillierungsfunktionen, wie dem Versehen von einzelnen Strängen mit Gefälle oder dem Einfügen von Schrauben und Muttern, lässt sich die Rohrleitungsplanung in M4 PLANT noch weiter detaillieren. Zusätzliche Module für die Gebäudeplanung oder den Stahlbau ermöglichen eine sehr umfangreiche Planung über mehrere Gewerke hinweg.

