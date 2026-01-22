digitalBAU 2026: Bausoftware für den Mittelstand SOFTTECH lässt Kundenwünsche Realität werden

Auf der digitalBAU in Köln vom 24. bis zum 26. März wartet die SOFTTECH GmbH mit mehreren Produktneuheiten für mittelständische Unternehmen im Bausektor auf. Die Softwareexperten aus Neustadt an der Weinstraße geben am Stand Nr. 413C in Halle 8 Einblicke in sämtliche Neuerungen der Programme GRAVA connect, SPIRIT lite sowie AVANTI. Bei allen drei Produkten wurden konkrete Kundenwünsche unmittelbar umgesetzt.

Die neueste Version von GRAVA connect für grafische Aufmaße erhält mit dem jüngsten Release Verstärkung durch einen interaktiven KI-Chatbot, der Nutzerinnen und Nutzern bei den unterschiedlichsten Fragen zur Anwendung Rede und Antwort steht. Die Software für Planende und bauausführende Unternehmen unterstützt Architektur- und Fachplanungsbüros bei der Mengenermittlung im Zuge der Ausschreibung und Fachhandwerksbetriebe und bauausführende Unternehmen sowie Bauleiterinnen und Bauleiter bei Mengenauflistungen während der Kalkulation. In der Version 2.0 können Leistungsverzeichnisse (LVs) laut SOFTTECH nicht nur über GAEB*-Dateien importiert, sondern auch direkt im System generiert und mit Mengen aus dem Zeichnungsmodul verknüpft werden. Das Programm verspricht ein vereinfachtes Handling und bietet beim PDF-Import ab sofort die Möglichkeit, Plandateien zusätzlich auf dem Cloud-Server von SOFTTECH zu rendern.

Bei Thorsten Korbmacher von Fliesen Korbmacher, Early Adopter von GRAVA connect, konnte die Software klar punkten: „Ich war von Anfang an im Early Access dabei und für mich war schnell klar: GRAVA connect als Cloud-Lösung ist ein echter Vorteil. Die Bedienung ist sehr intuitiv und besonders überzeugt hat mich, dass die grafisch ermittelten Mengen direkt mit den realen Positionen des LVs verknüpft werden können. Im Early Access schätze ich außerdem den direkten Austausch mit den Verantwortlichen bei SOFTTECH, da Feedback unmittelbar in die Entwicklung einfließt.”

SPIRIT lite, die Autorensoftware von SOFTTECH für kleinere und mittlere Architektur- und Fachplanungsbüros sowie technische Zeichner, die vor allem in 2D arbeiten, wurde um neue Zeichnungstabs und eine moderne Zeichnungsverwaltung ergänzt. Mit diesen Neuerungen lassen sich neue, besonders praktikable Workflows gestalten. Mit den Dateiformaten DWG und DXF sowie PDF deckt das CAD-System die gängigen Austauschformate ab und stellt außerdem die Weichen für die Integration in bestehende BIM- und 3D-Arbeitsabläufe.

Und damit nicht genug: Auch die AVA-Software AVANTI für Architektur- und Fachplanungsbüros wird um einem KI-Chatbot erweitert. Hilfestellung bietet außerdem das Mängelmanagement, das Mängel zentral erfasst, mit LV bzw. Raum oder Bauteil verknüpft und diese gewerkeübergreifend für das Projektmanagement in Leistungsphase 8 zur Verfügung stellt. Nicht zuletzt offeriert AVANTI eine unmittelbare Verzahnung mit der browserbasierten Mengenermittlung in GRAVA connect.

Die Messe digitalBAU adressiert Architektur- und Ingenieurbüros, Stadtplaner sowie Handwerks- oder Gebäudetechnikbetriebe und hält alle zwei Jahre die neuesten IT-Systeme für unterschiedliche Berufsgruppen im Bausektor bereit. Rund 270 Aussteller erwartet die Messe München 2026 in Köln.

*GAEB. Der Gemeinsame Ausschuss Elektronik im Bauwesen ist eine Interessengemeinschaft mit Vertretern aller am Bauwesen beteiligten Instanzen. Das GAEB-Datenformat ist ein standardisiertes Format im deutschen Bauwesen für den elektronischen Austausch von Bauinformationen zwischen verschiedenen Beteiligten.

www.softtech.de