digitalBAU conference & networking: “Hier findet die Zukunft der Baubranche statt”

Von 04. bis 06. Juli 2023 feiert ein neues Format der digitalBAU Premiere. Ab sofort wechselt die digitalBAU in den Jahresturnus und findet dieses Jahr erstmalig als digitalBAU conference & networking in München statt. Was die Teilnehmer im kommenden Sommer erwartet, erklärt Otto Nowack, Projektleiter der digitalBAU:

Herr Nowack, warum findet die digitalBAU nun abwechselnd mit zwei verschiedenen Formaten in Köln und München statt?

Bei der digitalBAU 2022 haben uns zahlreiche Gespräche mit Ausstellern und Partnern gezeigt, dass die Digitalisierung im Bauwesen enorm an Bedeutung zunimmt und deshalb auch der Bedarf zum Austausch zwischen den Beteiligten stetig wächst. Mit dem neuen Format digitalBAU conference & networking schließen wir einerseits die Lücke in den Zwischenjahren der digitalBAU und legen andererseits beim Format in München bewusst den Schwerpunkt auf Networking und Wissenstransfer. Dabei gehen wir völlig neue Wege: Neben Vorträgen und Diskussionsrunden bieten wir ebenso Workshops, Think Tanks, Materclasses und auch ein Barcamp an. Auf diese Weise ermöglichen wir allen Teilnehmern ein interaktives Miteinander und kreative Gestaltungsräume beim Thema Digitalisierung der Baubranche.

Otto Nowack, Projektleiter der digitalBAU

Wird es neben dem vielseitigen Programm auch eine Ausstellungsfläche in München geben?

Bei den bereits genannten Formaten können die verschiedenen Ansätze der Digitalisierung im Bauwesen ausführlich besprochen und diskutiert werden. Im Unterschied zum klassischen Messeformat haben wir bei diesem Konzept die Möglichkeit, thematisch noch stärker in die Tiefe zu gehen und einzelne Aspekte aus mehreren Blickwinkeln zu beleuchten. Dabei soll jeder Aussteller und Besucher die Möglichkeit haben, seine persönlichen Lösungsansätze einzubringen. Ergänzend hierzu wird es auch einen Ausstellungsbereich geben, in dem Unternehmen ihre digitalen Lösungen zeigen und noch weitere Highlights stattfinden: Hierzu zählen an den drei Tagen unter anderem ein Innovations-Parcours sowie ein Start-Up Programm.

Was sind die Schwerpunkte der digitalBAU conference & networking im kommenden Juli?

Wie auch bei der digitalBAU finden Besucher der digitalBAU conference & networking Informationen zur gesamten Wertschöpfungskette der Bauindustrie. Beginnend bei der Planung, über den Bauprozess bis hin zu Sanierung oder Rückbau. Zu den Leitthemen der digitalBAU conference & networking zählen Konnetivität, Digitaler Zwilling, Nachhaltigkeit sowie Urbanisierung. Unter diese Punkte fallen unter anderem Begriffe wie Digitale Baustelle, Künstliche Intelligenz, Kreislaufwirtschaft, Smart Building sowie Stadtplanung und Modulares Bauen. Kurz gesagt: Hier findet die Zukunft der Baubranche statt.

