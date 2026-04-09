Digitale Lösungen für Staat und Verwaltung: Smart Country Convention 2026 startet Call for Speakers

Vom 13. bis 15. Oktober 2026 findet die Smart Country Convention (SCCON) auf dem Gelände der Messe Berlin statt. Ab sofort können sich Interessierte für eine Programmbeteiligung auf dem führenden Event für die Digitalisierung des öffentlichen Sektors bewerben. Gleichzeitig öffnet der offizielle Ticketshop der Veranstaltung.

„Auch 2026 freuen wir uns auf zahlreiche neue Impulse und Speaker aus der DACH-Region auf unseren Bühnen. Der Call for Speakers richtet sich an Expertinnen und Experten aus Städten, Behörden, Wissenschaft und Think Tanks“, sagt Anja Olsok, Geschäftsführerin der Bitkom Servicegesellschaft mbH.

Digitale Vorreiter des öffentlichen Sektors gesucht

Mit dem Call for Speakers 2026 eröffnet die Smart Country Convention Innovationstreibern aus Deutschland, Schweiz und Österreich die Möglichkeit, sich mit ihren Ideen und Lösungen rund um digitale Städte und Behörden einzubringen. Gesucht werden Projekte und Use Cases von Expertinnen und Experten der öffentlichen Verwaltung, welche in 15-minütigen Sessions das Bühnenprogramm der Smart Country Convention bereichern:

• Digitale Verwaltung

• KI & Cloud-Technologien

• Staatliche Resilienz, Digitale Souveränität & Cybersicherheit

• Smart Cities & Smart Regions

• Mobilität

• Energie & Nachhaltigkeit

• Digitale Bildung & Qualifizierung

Interessierte können sich bis zum 08. Mai 2026 mit ihren deutsch- oder englischsprachigen Exposees auf der SCCON-Website und in den Call for Speakers Leitlinien 2026 zu finden.

Kostenfreie Veranstaltungstickets ab sofort verfügbar

Zeitgleich mit dem Call for Speakers öffnet auch der Ticketshop der Smart Country Convention 2026. Ab sofort können sich Besucherinnen und Besucher ihre kostenfreien Tickets für die Veranstaltung sichern und die Digitalisierung des öffentlichen Sektors gemeinsam mit über 23.000 Teilnehmenden aktiv mitgestalten.

Weitere Informationen zu Tickets und Teilnahme gibt es im SCCON-Ticketshop.

Beitragsbild: Smart Country Convention 2025 Plaza Stage, Keynote Dr. Karsten Wildberger , Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Foto: Bitkom e. V.