Digitale Mengenermittlung im Fokus

QTO unlocked – Online-Praxistalk von SOFTTECH

Welche Vorteile bringt eine digitale Mengenermittlung und wie kann das konkret im Arbeitsalltag eines Bauunternehmens oder Handwerksbüros aussehen? Dies soll der Online-Praxistalk QTO unlocked klären. QTO steht für Quantity Take-Off und ist der englischsprachige Fachterminus für die Mengenermittlung.

Die SOFTTECH GmbH gibt seit einigen Wochen zweimal wöchentlich Antworten darauf. Immer mittwochs um 16:00 Uhr und freitags um 11:00 Uhr werden Praxisbeispiele vorgestellt, Fragen geklärt und die aktuellen Herausforderungen für die Baubranche aufgezeigt. Das Format ist kostenfrei und steht zusätzlich im Dashboard der Software GRAVA connect zur Verfügung, wie der Hersteller verrät.

Der Online-Praxistalk von SOFTTECH fokussiert sich in kompakten und fokussierten Sessions auf das Thema grafisches Aufmaß für Bauplanung und Handwerk. Teilnehmende erhalten Woche für Woche Einblicke in aktuelle Entwicklungen, praxisnahe Lösungen sowie neue Funktionen der webbasierten Aufmaß-Software GRAVA connect. Diese werden laut Herstellerangaben um Erfahrungswerte und Wünsche der Anwenderinnen und Anwender ergänzt. „In QTO unlocked veranschaulichen wir sowohl konkrete Features der Software, aber auch typische Anwendungsfälle und nicht zuletzt Best Practices. Der Austausch mit den Teilnehmenden und das Klären von Fragen stehen bei jeder Session im Mittelpunkt“, konstatiert Christian Pacher, Produktmanager bei SOFTTECH. Mittelfristig sollen vor allem Bauprojekte in den Fokus rücken, bei denen die digitale Mengenermittlung eine zentrale Rolle spielt.

„Bei QTO unlocked wollen wir neue Herausforderungen der Branche veranschaulichen, Möglichkeiten exemplarisch aufzeigen, wie unsere Software bei Bauprojekten unterstützen kann, dabei aber auch eine Plattform für echte Praxisprojekte bieten. Ziel ist es, die Digitalisierung bei unseren Kunden weiter voranzutreiben“, führt Pacher weiter aus.

Im Juli steht zunächst eine Sommerpause bis Ende August an, bevor im September eine neue Staffel von QTO unlocked an den Start geht. Seit diesem Monat erscheinen die bisher aufgezeichneten Folgen zusätzlich im wöchentlichen Rhythmus auf den Plattformen YouTube und Vimeo.

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Beitragsbild: Der Online-Praxistalk QTO unlocked mit Experten von SOFTTECH veranschaulicht zweimal wöchentlich die Vorteile einer digitalen Mengenermittlung (Quelle: SOFTTECH GmbH)