Digitale Plattform “smino” aus der Schweiz setzt auf Teamarbeit

“Smino” ist die digitale Lösung für alle Bauschaffenden, die sich ge­meinsam, einfach und schnell über ihre Projekte austauschen müssen – vom kompakten Wohn- oder Gewerbebau bis hin zum Großprojekt im Hoch- oder Tiefbau. Eine klare Struktur sowie intuitive Bedienung zeichnen das innovative Werkzeug aus, das sich in seinen Funktionen auf das Wesentliche und Notwendige beschränkt. Daher können selbst Unternehmen, die bei der Digitalisierung ihrer Prozesse noch am Anfang stehen, mühelos ins digitale Zeitalter einsteigen – mit allen notwendigen Funktionen und in der gewünschten Tiefe.



So lassen sich im Modul “Projektraum” beispielsweise Pläne, Modelle und Dokumente in 2D, 3D oder in Form von PDFs oder eines BIM-Modells zentral ablegen, bearbeiten und vergleichen. Damit ist ein zentraler Speicherort für die Verwaltung aller wichtigen Projektdaten vorhanden.

Smino ist der griechische Begriff für “Schwarm” und steht für die Fähigkeit, durchgängig zusammenzuarbeiten.



Eine klare Struktur mit modularem Aufbau sorgt bei smino für Ordnung sowie Kontrolle bei Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung, Mängelbeseitigung sowie der abschließenden Dokumentation. Das gelingt vor allem durch die Automatisierung von Abläufen, eine stetige Qualitätsverbesserung, die neue Normen und Anforderungen berücksichtigt, und eine gute Rückverfolgbarkeit jedes Arbeitsschrittes. Smino vernetzt mit funktionierenden Schnittstellen alle Baubeteiligten zugunsten eines offenen und übergreifenden Datenaustauschs. Damit wird der offene Austausch von kompletten Fachmodellen per IFC und Kommentaren via BCF-Datei in Teilausschnitten der Fachplanungen immer wichtiger. Eine BCF-Import-Funktion im bauprozessorientierten Werkzeug smino erlaubt daher den Upload von BCF-Dateien. Über die digitale Plattform werden die Aufgaben automatisch an die zuständigen Personen verteilt. Das System verknüpft dabei generierte BIM-Aufgaben mit den jeweiligen Fachmodellen. Per Mausklick auf den Modellausschnitt öffnet sich das Modell im integrierten 3D-Viewer – stets korrekt auch bei mehreren übereinandergelegten Modellen. Zum Abgleich lassen sich Änderungen farblich hervorheben oder filtern. Bereits während des Meetings an PC, Laptop oder Tablet, kann via Web-Browser durch das Modell navigiert, Messungen vorgenommen, Schnittebenen erstellt oder das Modell in einzelne Bauteile aufgelöst werden. Damit wird smino zum ergänzenden, ortsunabhängigen “Ad hoc”-Planungs-Tool direkt auf der Baustelle oder im Büro.

https://smino.com