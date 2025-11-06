Digitus erhält unabhängige Zertifizierung für Ergonomie-Qualität und erweitert gleichzeitig Sortiment

Neue Monitorhalterungen und IGR-Zertifizierung unterstreichen das Engagement für ergonomische Arbeitsplatzlösungen

Das gesamte Portfolio an Monitorhalterungen von Digitus wurde vom Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR GmbH) geprüft und zertifiziert. Die unabhängige Zertifizierung bestätigt die Ergonomie-Qualität der gesamten Produktserie, welche zusätzlich um neue Modelle erweitert wurde.

Mit der IGR-Zertifizierung des gesamten Sortiments an Monitorhalterungen sowie der Ergänzung durch aktuelle Produktneuheiten unterstreicht Digitus seine Rolle als verlässliche Marke für die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen. Ziel ist es, durch innovative und hochwertige Produkte Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz nachhaltig zu fördern – und gleichzeitig auf die individuellen Anforderungen moderner Arbeitswelten einzugehen.

„Das IGR-Zertifikat ist für uns ein starkes Signal an unsere Kunden: Sie können sich auf geprüfte Ergonomie, Qualität und Funktionalität verlassen“, erklärt Michael Greth, Direktor für das Produkt Management im Bereich Peripherals von Digitus. „Unsere neuen Modelle setzen diesen Anspruch konsequent fort und bieten moderne Lösungen für gesundes Arbeiten.“

Unabhängige Zertifizierung durch die IGR GmbH

Die Prüfung durch das IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie bestätigt die Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie der Monitorhalterungen von Digitus. Die Tests orientierten sich an den Vorgaben der DIN EN ISO 26800 und EN ISO 15537 und untersuchten den Anpassungsgrad der Produkte an die körperlichen Eigenschaften der Testpersonen.

Neue Modelle für einfache Handhabung und ergonomischen Komfort

Die neuen Halterungen wurden speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen und hochwertige Set-ups entwickelt. Egal ob flacher Bildschirm oder Curved Display: Die Halterungen bieten höchste Stabilität und Flexibilität in platzsparendem Design. Dank ihrer robusten Heavy-Duty-Konstruktion tragen sie auch schwere Monitore mühelos und ermöglichen gleichzeitig eine präzise Ausrichtung in alle Richtungen. Die integrierte Federspannung sorgt für eine feinjustierte Gewichtsanpassung, sodass die Monitore problemlos in die gewünschte Position gebracht werden können – ganz ohne Nachjustieren. Für maximale Benutzerfreundlichkeit sorgt die VESA Quick-Release-Funktion, mit der sich die Monitore schnell und einfach montieren oder abnehmen lassen.

Die innovative Schnellverschluss-Kupplung erleichtert zudem die Verbindung der beiden Armsegmente und reduziert den Montageaufwand erheblich. Mit zwei flexiblen Befestigungsoptionen – Tischklemme oder Durchführung – lassen sich die Halterungen an nahezu jedem Arbeitsplatz anbringen. Das integrierte, clevere Kabelmanagement sorgt zudem dafür, dass der Arbeitsplatz stets aufgeräumt ist. Ideal für Nutzer, die Wert auf Ergonomie, Stabilität und Funktionalität legen – ob im Büro, im Studio oder im Homeoffice.

Die neuen Monitorhalterungen im Einzelnen:

Zwei der neuen Monitorhalterungen sind mit einer mechanischen Feder ausgestattet. Die Single Monitorhalterung (DA-90473) ist für Bildschirme bis zu 49 Zoll und einem Gewicht von bis zu 20 kg geeignet. Die Dual Monitorhalterung (DA-90474) hingegen unterstützt zwei Bildschirme bis zu 45 Zoll mit einem Gewicht von bis zu 20 kg pro Arm. Beide Halterungen sind in der Farbe Schwarz erhältlich. Das dritte neue Modell ist mit einer Gasdruckfeder bestückt und kann einen Bildschirm mit bis zu 57 Zoll und 27 kg tragen. Es ist in den Farben Schwarz (DA-90475) und Weiß (DA-90476) erhältlich.

Weitere Informationen finden Interessenten im Webshop von Digitus