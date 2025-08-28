Digitus erweitert Dockingstation-Portfolio um 8K-Flaggschiff

Neue Dimension der Konnektivität

Nach dem erfolgreichen Launch seiner Dockingstation-Familie im Jahr 2024 stellt Digitus, die Marke der Assmann Group, mit der USB-C 8K 12 Port Docking Station (DA-70919) jetzt ein weiteres Highlight vor. Die neue 8K-Dockingstation vereint modernste Technik mit hoher Anschlussvielfalt und eröffnet professionelle Möglichkeiten für den hybriden Arbeitsplatz von heute und morgen.

Mit der neuen USB-C 8K 12 Port Dockingstation (DA-70919) wird das Sortiment der 2024 erfolgreich eingeführten Dockingstation-Reihe sinnvoll erweitert. Die DA-70919 unterstützt bis zu drei externe Monitore und ermöglicht Auflösungen von 8K/30Hz im Einzelbetrieb oder 4K/60 Hz bei Mehrfachanzeige. Damit bietet sie Anwendern, die Wert auf gestochen scharfe Bildqualität und reibungsloses Multitasking legen, einen deutlichen Mehrwert.

Darüber hinaus überzeugt die neue Dockingstation durch ihre breite Anschlussvielfalt, die es ermöglicht, so gut wie alle Geräte über nur ein Kabel zu verbinden: zwei HDMI-Ports, ein DP-Port (bis zu 8K/30Hz), zwei USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), ein USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), ein USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), ein Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45), ein 3,5 mm Audio-Jack und ein USB-C Power-Delivery-Anschluss stehen zur Verfügung. Zusätzlich bietet die Dockingstation zwei Kartenleser (SD/MicroSD) mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 104 MBps.

Der Schnelllade-Standard USB-C Power Delivery mit bis zu 100 W sorgt zudem dafür, dass Notebooks auch im laufenden Betrieb zuverlässig mit Energie versorgt werden. Ergänzt wird dies durch integrierte Schutzmechanismen wie den Überstrom- und den Kurzschlussschutz, die den professionellen Einsatz unterstützen. Gummierte Standfüße und die rutschfeste Auflage bieten stabilen Halt, wodurch sich die Docking Station gleichzeitig auch als Notebook-Ständer verwenden lässt.

Mit der DA-70919 baut Digitus sein Produktportfolio strategisch weiter aus: Zusammen mit den bereits etablierten Modellen bietet die Marke jetzt ein breit gefächertes Dockingstation-Sortiment, das unterschiedlichste Zielgruppen und Anwendungsszenarien abdeckt: von flexiblen, hybriden Arbeitsplätzen bis hin zu komplexen Unternehmensumgebungen und kreativen Profis, die höchste Ansprüche an Performance und Konnektivität stellen.

Die Geräte überzeugen durch ihre unterschiedlichen Ausstattungen, die von kompakten Lösungen für mobile Anwender bis hin zu leistungsstarken Multimonitor-Varianten reichen und sowohl im Büro als auch im Homeoffice für eine aufgeräumte Arbeitsatmosphäre und mehr Produktivität sorgen.

