Digitus präsentiert: Umfassende Glasfaserlösungen für Heimnetzwerke, Rechenzentren und die Gebäudetechnik

Digitus, die Marke der Assmann Group, erweitert ihr Portfolio an Glasfaserlösungen und ermöglicht damit sowohl privaten Anwendern als auch professionellen Installateuren eine leistungsstarke und zukunftssichere Netzwerkinfrastruktur: Das neue Angebot von Digitus umfasst hochwertige FTTH-, Data-Center- und Gebäudetechnik-Komponenten, die eine schnelle, zuverlässige und flexible Installation unterstützen.

1. FTTH-Lösungen für zuhause

Für den Glasfaseranschluss im privaten Wohnumfeld (Netzebene 5) bietet Digitus ein abgestimmtes Portfolio, das Installateuren wie Endkunden eine zuverlässige, saubere und besonders einfach umzusetzende FTTH-Infrastruktur ermöglicht. Das einblasbare, vorkonfektionierten Dropkabel (DK-3901LCA-30) liefert die Grundlage für schnelle und stabile Verbindungen direkt bis in die Wohnung. Dank einzelner Singlemode-Faser und werkseitig montierten LC/APC-Steckern entfällt der sonst übliche Spleißaufwand vollständig, was die Installation erheblich beschleunigt und Fehlerquellen reduziert.

Ergänzend dazu stehen die beiden FTTH-Anschlussgehäuse (DN-931096 und DN-931097) zur Verfügung, die jeweils mit zwei LC/APC DX-Kupplungen ausgestattet sind und unterschiedliche Anforderungen an Sicherheit und Komfort abdecken: Während DN-931096 eine kompakte, klassische Lösung für Wandmontagen bietet, verfügt DN-931097 über integrierte Shutter, die die empfindlichen Steckverbindungen vor Staub und Verschmutzung schützen – ein klarer Vorteil in Wohnräumen, in denen Anschlüsse offen zugänglich sind.

Für eine präzise Weiterführung oder Verteilung der Glasfaser kommen die neuen, durchgefärbten LC/APC-Pigtails (DK-29332-02/APC) zum Einsatz. Sie ermöglichen übersichtliche Spleißarbeiten in FTTH-Dosen oder Verteilerpunkten und sorgen durch ihre Farbkennzeichnung für eine eindeutige Zuordnung der Fasern.

2. Zuverlässige Glasfaser-Infrastrukturen für die Gebäudetechnik

Desweiteren bietet Digitus auch ein umfassendes und vielseitiges Sortiment an Glasfaser-Lösungen für professionelle Anwendungen in Gebäuden und Außenbereichen (Netzebene 4). Das Portfolio umfasst universelle Innen-/Außenkabel in Singlemode (OS2) sowie Multimode-Varianten (OM3 und OM4) und deckt Faserzahlen von 4 bis 48 Fasern ab. Die Kabel sind für unterschiedliche Einsatzszenarien ausgelegt – von horizontalen Etagenverkabelungen über vertikale Gebäudestammleitungen bis hin zu anspruchsvollen Außenverlegungen.

Robuste Kabelaufbauten nach A/I-DQ(ZN)BH-Standard, halogenfreie LSZH-Mantelmaterialien sowie BauPVO-klassifizierte Ausführungen sorgen für hohe mechanische Belastbarkeit, Brandschutzkonformität und langfristige Betriebssicherheit. Ergänzt durch verschiedene Längenvarianten, wie vorkonfektionierte 100-Meter-Ausführungen, ermöglicht das Verlegekabel-Sortiment eine flexible Planung und die zuverlässige Umsetzung moderner Glasfaserinfrastrukturen in Neubauten wie auch bei Bestandsmodernisierungen.

Für die Weiterführung oder Aufteilung von Fasern innerhalb von Gebäuden oder im Außenbereich bietet Digitus darüber hinaus das vorkonfektionierte FTTx-Installationskit (DN-948050-1), das mit vier LC/APC-Steckern und einer Länge von 50 Metern eine effiziente und saubere Lösung für Installateure bereitstellt. Soll Glasfaser im Außenbereich verteilt oder geschützt werden, kommt die wetterfeste FTTH-Distributionsbox (DN-968913) zum Einsatz. Ausgestattet mit sechs SC-DX-Ports bietet sie ausreichend Platz für Verbindungen und dient als geschützte Schnittstelle zwischen Zuleitung und Endpunkten.

Für größere Distanzen oder zur Verbindung unterschiedlicher Gebäudeteile steht außerdem das vorkonfektionierte OM4-Breakout-Kabel (DK-24338U050BK-BBB) zur Verfügung. Mit acht Fasern und LC/UPC-Steckern auf beiden Seiten eignet es sich ideal für strukturierte Verkabelungswege in gewerblichen Gebäuden oder Technikbereichen, in denen hohe Übertragungskapazitäten gefordert sind.

3. High-Density-Verkabelung für professionelle Umgebungen

Für anspruchsvolle Rechenzentrumsumgebungen (Netzebene 3), in denen hohe Packungsdichte, kurze Installationszeiten und maximale Performance gefragt sind, stellt Digitus mit der LWL-Spleißbox (DN-96330/9) und der MPO-Kassette (DN-96332-2-4) ebenfalls zwei maßgebliche, neue Komponenten bereit:

Die 1-HE-Spleißbox (DN-96330/9) ist werkseitig mit sechs LC-DX-Kupplungen bestückt und bietet eine robuste Basis für professionelle LWL-Verkabelungen im Rack. Sie ermöglicht die saubere und sichere Aufnahme von Spleißen und dient als strukturiertes Verteilerelement zwischen Verlegekabeln und aktiven Netzwerkkomponenten. Besonders im Kontext wachsender Bandbreitenanforderungen und intensiver Migrationen innerhalb des Rechenzentrums ist eine solche stabile Infrastruktur unverzichtbar.

Ergänzend dazu unterstützt die MPO-Kassette (DN-96332-2-4) moderne High-Density-Konzepte. Als Multimode-OM4-Modul ermöglicht sie die effiziente Umsetzung von Backbone- oder Switch-to-Switch-Verbindungen in großer Dichte. Die Kassette ist für den Einsatz in modularen Patchfeldern mit drei Kassettenfeldern ausgelegt und eignet sich ideal für Umgebungen, in denen schnelle Skalierbarkeit, geringe Latenzen und hohe Übertragungskapazitäten gefordert sind.

„Moderne Netzwerke müssen schneller, flexibler und zuverlässiger werden – sowohl im privaten Umfeld als auch in professionellen Installationen“, erklärt Mehmet Kalle, Direktor für das Produkt Management im Bereich Netzwerk- und Serverinfrastruktur. „Mit unserem erweiterten Portfolio unterstützen wir Installateure, Planer und Endanwender dabei, sofort einsatzbereite und zukunftssichere Infrastrukturen aufzubauen. Unser Ziel ist es, Glasfaser für jeden Anwendungsfall so einfach und effizient wie möglich zu machen.“

Digitus unterstreicht mit dem erweiterten Glasfaserportfolio seine Kompetenz als Anbieter hochwertiger Netzwerktechnik und schafft eine verlässliche Basis für aktuelle und zukünftige digitale Anwendungen.

https://de.assmann.shop/de/Glasfasertechnik