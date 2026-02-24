Dominic Sieger ist neuer Channel-Manager für Österreich und Osteuropa bei Snom

Snom Technology, die Premiummarke für integrierte Geschäftskommunikation, verstärkt seine Channel-Aktivitäten in Österreich und Osteuropa: Seit Dezember 2025 verantwortet Dominic Sieger als Channel-Manager Austria & Eastern Europe die Betreuung und den strategischen Ausbau des Partnernetzwerks in Österreich sowie in Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Moldau. Mit dieser Ernennung setzt Snom auf eine noch engere Zusammenarbeit mit der Distribution und dem Fachhandel sowie auf eine stärkere regionale Marktpräsenz.

Der 33-jährige gebürtige Münchner verfügt bereits über eine langjährige Erfahrung im Channel-Vertrieb und in der Partnerentwicklung im Umfeld professioneller Kommunikationslösungen. Nach seiner Ausbildung war er fünf Jahre bei Ingram Micro als Account-Manager für Unified Communications & Collaboration (UCC) und Infrastruktur tätig. Zuletzt verantwortete er bei KOMSA als Supervisor den Bereich Software as a Service und vertiefte seine Expertise im lösungsorientierten Channel-Geschäft.

In seiner neuen Rolle will Sieger insbesondere die Partnernähe stärken und den persönlichen Austausch intensivieren. „Österreich und die Märkte Osteuropas bieten ein enormes Potenzial, das wir gemeinsam mit unseren Fachhandelspartnern erschließen wollen. Der Channel lebt von Vertrauen, persönlichem Austausch und echter Unterstützung im Tagesgeschäft – und genau hier möchte ich mit Präsenz ein Zeichen setzen“, erklärt er. Ziel sei es, Snom als verlässlichen und nahbaren Hersteller zu positionieren, Wachstumschancen frühzeitig zu erkennen und Projekte gemeinsam mit dem Channel erfolgreich umzusetzen.

Dominic Sieger, Channel Manager Austria & Eastern Europe, Snom Technology

Die stärkere Präsenz vor Ort soll es Partnern ermöglichen, Projekte schneller und effizienter zu realisieren sowie neue Geschäftsfelder im Bereich professioneller Unternehmenskommunikation zu erschließen. Für Fabio Albanini, Senior Vice President Sales & Operations bei Snom, ist die Ernennung daher ein wichtiger Schritt für die weitere Expansion: „Wir freuen uns sehr, Dominic Sieger in unserem Team willkommen zu heißen. Mit seiner ausgeprägten Channel-Expertise, seinem internationalen Vertriebsverständnis und seiner klaren Partnerorientierung ist Dominic die ideale Besetzung, um unser Wachstum in Österreich und Osteuropa weiter voranzutreiben und unser Partnernetzwerk nachhaltig zu stärken.“

www.snom.com