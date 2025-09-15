Zukunft gestalten, Visionen realisieren

Die Industrie steht an einem Wendepunkt: Digitale Zwillinge, BIM, PLM und Künstliche Intelligenz verändern schon heute, wie Maschinen und Produkte entwickelt, Fabriken und Anlagen geplant sowie Bauprojekte gesteuert werden. Welche Chancen und Lösungen daraus entstehen, zeigt der DREICAD & AUTODESK SUMMIT 2025 am 16. Oktober 2025.

Unter dem Motto „Wo Engineering-Visionen Wirklichkeit werden“ erwartet die Teilnehmenden ein vielfältiges Programm mit praxisnahen Vorträgen, interaktiven Master Classes und exklusivem Networking – alles auf einer digitalen Bühne.

„Die digitale Transformation entscheidet über die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie von morgen. Mit dem DREICAD & AUTODESK SUMMIT zeigen wir, wie Zukunft gemeinsam gestaltet und Visionen Realität werden“, sagt Bernd Bräuchler, Geschäftsführer der DREICAD GmbH.

Ein Highlight sind die Keynotes renommierter Expert:innen, die praxisnah zeigen, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit erfolgreich umgesetzt werden.

👉 Die Teilnahme ist kostenfrei und richtet sich an Entscheider:innen und Fachleute, die digitale Transformation aktiv vorantreiben wollen.

Anmeldung auf www.dreicad.de.