ECOM ehrt langjährige Mitarbeiter im Rahmen der traditionellen Weihnachtsfeier

Die ECOM blickt auf ein zufriedenes Kalenderjahr 2024 zurück und ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Wir können wieder zufrieden auf das abgelaufene Kalenderjahr blicken und uns trotz wirtschaftlich turbulenter Zeiten in der Welt weiterhin als einer der führenden IT-Großhändler am Markt behaupten“, so begrüßte Gerhard Ellinger bei der traditionell stattfindenden Weihnachtsfeier im Schlosshotel Neufahrn i.NB die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ECOM Holding.

In einer beeindruckenden historischen Kulisse konnte der Firmengründer eine rekordverdächtig große Teilnehmerzahl der Belegschaft aus verschiedenen Niederlassungen begrüßen. Zufrieden blickte er zurück und lobte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre hervorragenden Leistungen, besonders angesichts der jährlichen Mehrbelastung durch das Weihnachts- und Jahresendgeschäft. Neben köstlichem Essen, erfrischenden Getränken und der stimmungsvollen Begleitung einer Live-Band wurden im feierlichen Rahmen auch langjährige Mitarbeiter für ihre Verdienste geehrt. Die gesamte Geschäftsführung, bestehend aus Gerhard Ellinger, Jürgen Ellinger und Dr. Roland Dietl, bedankte sich mit einem persönlichen Geschenk bei allen Jubilarinnen und Jubilaren, beginnend mit Christian Geidl für 30 Jahre bei der ECOM.

Bei Sara Blümel, Gaby Auchter, Jürgen Ellinger, Manfred Köttig und Siegfried Schulz für 25 Jahre Arbeit bei der ECOM. Bei Natascha Wingenfeld und Manfred Theuerkauf für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit. Bei Slávka Kerekrétyová für 15 Jahre im Unternehmen. Für 10 Jahre im Unternehmen wurden Maria Tsouvelekidou, Alexander Derr, Andree Graßmann, Ilker Yurdakul, Johannes Kroiß, Petra Betz und Christian Schmid geehrt.

Aber auch der gesellschaftliche Teil des Abends kam natürlich nicht zu kurz und so feierten, tanzten und lachten die Kolleginnen und Kollegen bis in die frühen Morgenstunden. Unter all diesen positiven Vorzeichen ein Grund mehr für den bayerischen Großhändler, auch weiterhin wirtschaftlich und personell positiv in die Zukunft zu blicken.

www.ecom-trading.de