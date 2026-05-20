Einreichungsphase für die Formnext Awards 2026 gestartet

Mit den Formnext Awards zeichnet die Formnext auch 2026 wieder herausragende Persönlichkeiten, Unternehmen und Lösungen aus der Welt der Additiven Fertigung aus. Nach der starken Resonanz der

vergangenen Jahre werden die Auszeichnungen erneut in sechs Kategorien vergeben. Einreichungen sind ab sofort möglich.

Die Formnext Awards bieten einen strukturierten Blick auf aktuelle Entwicklungen der AM‑Branche und rücken Projekte, Geschäftsmodelle sowie persönliche Leistungen in den Fokus, die bereits heute Wirkung entfalten. Sie spiegeln das breite Spektrum additiver Innovationen wider – von technologischen Fortschritten über nachhaltige Ansätze bis hin zu unternehmerischem und individuellem Engagement.

„Die Formnext Awards zeigen, wo Additive Fertigung heute konkret Relevanz besitzt – technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Sie machen sichtbar, welche Lösungen bereits belastbar sind, welche Geschäftsmodelle tragfähig sind und welche Akteure Maßstäbe setzen. Damit bieten die Awards eine wichtige Orientierung innerhalb eines sehr dynamischen Marktes“, erklärt Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext, Mesago Messe Frankfurt.

Die Einreichungen werden von einer international besetzten Fachjury beurteilt, die 2026 teilweise neu besetzt ist. Durch die Kombination aus bewährter Expertise und zusätzlichen Perspektiven fließen sowohl technologische als auch wirtschaftliche, gestalterische und strategische Kriterien in die Bewertung ein.

Sechs Kategorien – unterschiedliche Perspektiven auf Relevanz

Auch 2026 werden die Formnext Awards in folgenden Kategorien vergeben:



AMbassador Award

Für Einzelpersonen oder Organisationen, die durch besondere Ausbildungs‑, Trainings‑

oder Aufklärungsarbeit oder aber durch ihr persönliches Engagement einen nachhaltigen

Einfluss auf die AM‑Community haben.

Jurymitglieder: Dr. Irene Skibinski, Expert Additive

Manufacturing, VDMA Additive Manufacturing; Haden Quinlan, Senior Program Manager,

Massachusetts Institute of Technology; Lisa D. Block, Women in 3D Printing; Karsten

Heuser, Vice President Additive Manufacturing, Siemens



Design Award

Für außergewöhnliche AM-Designs und Produkte, bei denen funktionale Anforderungen,

Gestaltung und Fertigungslogik überzeugend zusammengeführt werden.

Jurymitglieder: Duann Scott, Founder, BITS to ATOMS and the CDFAM Computational Design

Symposium Series; Prof. Dr.-Ing. Oliver Tessmann, Professor Digital Design Unit, TU

Darmstadt; Dr. Patrick Pradel, Senior Lecturer Digital Design & Manufacturing, University

of Loughborough, DfAM UK



(R)Evolution Award

Für Produkte, Technologien oder Dienstleistungen, die durch ihren Innovationsgrad einen

klaren Mehrwert für Anwender schaffen und bestehende Ansätze grundlegend

weiterentwickeln.

Jurymitglieder: Dr. Maximilian Binder, Innovationsmanagement, BMW Group; Prof. Jennifer Johns, Professor of Management and Director of Research, University of Bristol Business School; Mr. Massimiliano Cecconi, Senior Engineering & Technology Director, Baker Hughes

Rookie Award

Für junge Einzelpersonen bzw. Teams mit vielversprechenden Geschäftsideen, die noch

kein Unternehmen oder erst vor kurzer Zeit gegründet haben.

Jurymitglieder: Arno Held,

Managing Partner, AM Ventures Management GmbH; Alex Kingsbury, Product Line

Manager – Additive Manufacturing, nLight; Prof. Dr. Peter Mayr, Head of Department

Materials Engineering of AM, TU München; Dr.-Ing. Sascha Schwarz, CTO, Managing

Director Additive Manufacturing, TUM Venture Labs; Heather Swift Hunt, Head of Design

& Tech, Kickstarter



Start-up Award

Für junge, inspirierende Unternehmen mit tragfähigen Geschäftsmodellen,

Skalierungspotenzial und erkennbarer Marktrelevanz.

Jurymitglieder entsprechend Rookie Award.



Sustainability Award

Für AM‑Anwendungen und Produkte, die anhand ihres gesamten Produktlebenszyklus

bewertet werden und nachvollziehbar zur Ressourcenschonung und zu nachhaltiger

Wertschöpfung beitragen.

Jurymitglieder: Prof. Dr.-Ing. Kristian Arntz, Professor for Manufacturing Technologies, FH Aachen; Dr. Mohsen Seifi, Vice President, Global Advanced Manufacturing Programs, ASTM INTERNATIONAL; Sherri Monroe, Executive Director, Additive Manufacturing Green Trade Association

„Mit den Formnext Awards schaffen wir einen Rahmen, in dem Qualität, Vergleichbarkeit und Verantwortung sichtbar werden. Sie sind Teil unseres Anspruchs, Technologie‑Hubs zu gestalten, die Orientierung geben, Vernetzung ermöglichen und die industrielle Umsetzung innovativer Technologien nachhaltig unterstützen“, so Petra Haarburger,President, Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Preisverleihung, Public Voting und Sichtbarkeit auf der Messe

Die Gewinner der Formnext Awards 2026 werden im Rahmen der offiziellen Awardverleihung während der Formnext ausgezeichnet. Neben der Formnext‑Award‑Trophäe, gestaltet und gefertigt in Zusammenarbeit mit SUTOSUTO und FKM Additive Manufacturing erhalten die Preisträger Geld‑ oder Sachpreise, wie etwa

individuelle Coachings für Start-ups und Rookies.

Wie in den Vorjahren werden die Einreichungen und Exponate der Finalisten zudem im Rahmen einer Sonderschau auf der Formnext 2026 präsentiert. Ergänzend haben die Besucher der Messe die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Public Votings vor Ort oder online an der Entscheidung zu beteiligen.

Bewerbungsfristen und weitere Informationen

Einreichungen sind ab sofort möglich:

– bis 31.07.2026 für den Start-up Award

– bis 31.08.2026 für alle weiteren Kategorien



Unternehmen haben zudem noch die Möglichkeit, durch ein Sponsoring aktiv zur Weiterentwicklung der AM-Branche beizutragen.

Weitere Informationen zu den Formnext Awards sowie zur Bewerbung finden sich unter:

www.formnext.com/awards

Beitragsbild: Mesago Messe Frankfurt GmbH / Marc Jacquemin