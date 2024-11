Erfolgreicher Auftakt für Formnext 2024: Innovationskraft und Weltpremieren prägen die Zukunft der Additiven Fertigung

Gestern ist die Formnext erfolgreich in Frankfurt am Main gestartet und präsentiert noch bis zum 22. November 2024 mit über 860 Ausstellern auf einer Bruttofläche von mehr als 54.000 m² die internationale Elite des Additive Manufacturing (AM) und der modernen Industrieproduktion.

Schon am ersten Tag zog die Messe eine große Zahl an Besuchern an, bot zahlreiche Weltpremieren und begeisterte mit einem Rahmenprogramm voller Höhepunkte entlang der gesamten Prozesskette und verschiedener Anwendungsbranchen.

Dabei kann die Formnext ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben und unterstreicht, dass die Welt der Additiven Fertigung auch in einer ökonomisch herausfordernden Zeit interessante Wachstumschancen für die Anwender dieser Technologie bietet. AM hat in zahlreichen Branchen Einzug gehalten und unzählige Innovationen möglich gemacht. Auch auf der Formnext 2024 zeigen die Aussteller wieder eine unvergleichliche Bandbreite an Anwendungen und Lösungen für verschiedene Branchen.

„Mit der Formnext bieten wir jedem Industrieunternehmen die Chance, von diesen Möglichkeiten zu profitieren – das reicht vom Einstieg in die Additive Fertigung bis hin zum Optimieren der gesamten Prozesskette“, so Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext, Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Auf der Formnext 2024 stellt die internationale Elite der AM-Branche zahlreiche Weltpremieren vor, so dass Besucher neueste Innovationen entlang der gesamten Prozesskette hautnah erleben können – vom Design über die Produktion und Materialien bis hin zum Postprocessing und der Qualitätssicherung.

Einzigartiges und vielseitiges Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm der Formnext 2024 zeigt neben bereits etablierten Events auch ganz neue Programmpunkte. So rückt die Formnext mit den neuen Formnext Awards außergewöhnliche Talente und ihre Ideen ins Rampenlicht. Die Formnext Awards prämieren in sechs verschiedenen Kategorien unter anderem junge innovative Unternehmen, nachhaltige Geschäftsideen, bahnbrechende Technologien sowie Personen, die sich mit besonderem Einsatz um die AM-Branche verdient gemacht haben. Erstmals kann sich auch das Publikum per Voting beteiligen und bis zum Donnerstag, 21.11.2024 um 12:00 Uhr für die jeweiligen Finalisten, die sich auch auf der Formnext präsentieren, seine Stimme per Online-Voting abgeben. Alle Finalisten mit ihren Einreichungen sind auch auf der Website zu sehen. Im Rahmen der feierlichen Award-Zeremonie am Donnerstag, 21.11.2021 um 16:20 Uhr werden die Gewinner bekanntgegeben.

Ein weiteres Highlight des Rahmenprogramms ist der „Dienstleister-Marketplace“. Dieser zeigt unter anderem Möglichkeiten, wie Unternehmen ohne eigene AM-Produktion die Vorteile dieser Technologie nutzen können. Die dazugehörige Sonderschau zeigt Exponate unter anderem aus den Branchen Medizintechnik, Dental und der Verpackungsindustrie.

Das diesjährige Partnerland der Formnext ist Australien und präsentiert sich mit einer starken AM-Community, weltweit erfolgreichen Anlagenherstellern, Dienstleistern und hochspezialisierten AM-Unternehmen.

Weitere Highlights sind:

• Seminar für AM-Einsteiger „Discover3DPrinting“: täglich auf der Application Stage

• Discover3DPrinting Deep Dives: täglich auf der Technology Stage

• Formnext Awards Sonderschau: Halle 11.0-F61

• BE-AM Sonderschau: Halle 11.0-F49)

• BE-AM Symposium: 20.11.2024, im Portalhaus, Raum Transparenz

• Dienstleister-Marketplace: Halle 12.1-E61

• Global Victoria Gemeinschaftsstand (Partnerland Australien): Halle 12.0-C02

• Start-up Area & Young Innovators: Halle 11.0-D62 A-F / Halle 12.1-B39

• VDMA Sonderschau Additive4Industry: Halle 12.0-B01

• Karrieretag: 21.11.2024, Halle 12.0-E22

Formnext digital

Die Formnext wird auch in diesem Jahr digital ergänzt. Wer nicht die Möglichkeit hat, nach Frankfurt zu kommen, kann Teile des Bühnenprogramms im Livestream über LinkedIn und YouTube verfolgen sowie nach der Messe auf der Website ansehen.

www.formnext.com/besucher

Beitragsbild: Eindruck vom ersten Messetag auf der Formnext. Copyright: Mesago Messe Frankfurt GmbH / Mathias Kutt