EUDAMED Compliance Event von PTC, osapiens for Medical Devices (BYRD Health) und USDM: „Simplify Your Global MedTech Regulatory Submissions“

PTC, osapiens for Medical Devices (BYRD Health) und USDM veranstalten am 22. Juli 2025 ein gemeinsames hybrides Event in Mannheim und online.

Hersteller und Importeure medizinischer Geräte erfahren, wie sie ihren Compliance-Prozess im Zusammenhang mit den Anforderungen zur Unique Device Identification (UDI) in Europa rationalisieren können, indem sie die Einreichung von UDI-Daten für EUDAMED, GUDID und andere UDI-Datenbanken zentralisieren, validieren und automatisieren.

Als einziger Hersteller von PLM-Lösungen ermöglicht PTC mit dem BYRD Connector nicht nur die Weitergabe der Daten an Regulierungsbehörden, sondern auch die Rückmeldung der Behörden zum Status des Vorgangs ins PLM-System und schafft damit die notwendige Transparenz.

Jay Crowley und Lionel Tussau geben den Teilnehmern des Events exklusive Einsichten in Ansätze, Erfahrungen aus der Praxis sowie bewährte Strategien, mit denen sie die Einhaltung der Vorgaben zur UDI optimieren und kostspielige Fehler vermeiden können.

Jay Crowley war Hauptverantwortlicher für die Entwicklung und Implementierung der UDI-Vorschrift der FDA sowie der zugehörigen Datenbank (GUDID). Er ist heute VP Medical Device Solutions and Services, and UDI Practice Lead bei USDM Life Sciences.

Lionel Tussau ist Vorsitzender der MedTech Europe EUDAMED IT Group, Mitglied des Führungsteams von GS1 Global Healthcare sowie Regulatory Strategy Expert bei osapiens for Medical Devices (BYRD Health).

Zu den weiteren Sprechern des Events gehören Jeff Holzman (Global Lead: Strategy & Partnerships), Ameur Handous (Lead Services Healthcare) und Thomas Mertens (Project Manager) von osapiens for Medical Devices (BYRD Health). PTC wird von René Zölfl (Global Industry Advisor MedTech) vertreten sein.

Jay Crowley erklärt: „Die globale UDI ist nicht nur eine gesetzliche Vorschrift – es ist ein fundamentaler Schritt zu einer sichereren und transparenteren Gesundheitsversorgung. Mit der Ausweitung von UDI auf Systeme wie GUDID und EUDAMED steigt die Komplexität erheblich.

Deshalb ist die Zusammenarbeit zwischen Technologie, regulatorischer Strategie und Compliance entscheidend. Mit den richtigen Partnern – wie BYRD Health und PTC – unterstützen wir Hersteller dabei, mit Zuversicht die Anforderungen zu erfüllen.”

Teilnehmer erfahren

aktuelle Änderungen der regulatorischen Landschaft der EU, USA und anderer Regionen,

wie die PLM-Software PTC Windchill und osapiens for Medical Devices (BYRD Health) die Datenweitergabe und Compliance vereinfachen,

wie Cloud Assurance die Validierung für Softwarelösungen für MedTech-Unternehmen beschleunigt,

wie die Implementierung des Systems aussieht und welche Möglichkeiten es eröffnet.

Außerdem haben Teilnehmer die Gelegenheit, von den anwesenden Experten Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.

Interessenten können am EUDAMED Compliance Event am 22. Juli 2025 vor Ort oder online teilnehmen, zur Wahl stehen vier Termine:

• 09:00 – 10:30 bei Osapiens Services, Glücksteinallee, Mannheim

• 11:00 – 12:00 online

• 13:30 – 15:00 bei Osapiens Services, Glücksteinallee, Mannheim

• 15:30 – 16:30 online

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich unter:

www.ptc.com/en/events/byrd-connector