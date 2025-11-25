Fachmesse SPS: Mit digitalen Maschinenidentitäten die Kommunikation von Geräten, Sensoren und KI-Agenten absichern

ECOS Technology zeigt aktuellste Lösungen für Industrial Cybersecurity „Made in Germany“ im OT- und IoT-Bereich

Im Rahmen der Automatisierungsfachmesse SPS in Nürnberg zeigt der deutsche IT-Security-Spezialist ECOS Technology die neueste Version der ECOS TrustManagementAppliance (Halle 5 / Stand 349). Die ECOS TrustManagementAppliance (TMA) ist eine hochintegrierte PKI- und Key-Management Lösung, die digitale Zertifikate und Schlüssel automatisiert erstellt, verteilt und verwaltet. Sie eignet sich sowohl für den Einsatz in klassischen OT-Umgebungen als auch im hochskalierenden IoT-Bereich. Neben der Absicherung der Kommunikation von Geräten, Smart Devices, Sensoren und Prozessen rücken dabei zunehmend auch KI-Agenten in den Fokus.

Sichere Basis für vertrauenswürdige Infrastrukturen – auch mit Blick auf NIS-2 und CRA

Die TMA ist darauf ausgelegt, mit digitalen Maschinenidentitäten eine sichere Basis für vertrauenswürdige Infrastrukturen in der vernetzten Industrie zu schaffen. Unternehmen können so gleichzeitig das Fundament legen, um regulatorische Anforderungen wie NIS-2 und CRA zu erfüllen.

Die Lösung deckt sämtliche Funktionen rund um digitale Zertifikate und Schlüssel ab: Vom Erstellen, Speichern und Verteilen bis hin zum Verlängern und Zurückziehen. Durch eine nahtlose Integration ist ein flexibler Einsatz je nach Bedarf möglich – klassisch On-Premises, in hybriden Infrastrukturen oder in der Cloud. Mit einem hohen Grad an Automatisierung und unbegrenzten Skalierungsmöglichkeiten eignet sich die TMA auch für große und sehr große Umgebungen mit Millionen von Zertifikaten.

Kürzlich hat die PKI- und Key-Management Lösung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zudem die Einsatzerlaubnis für den Schutzbedarf VS-NfD erhalten. Die ECOS TrustManagementAppliance kann dadurch auch in besonders geschützten Netzwerken in Industrie und Verwaltung zum Einsatz kommen.

Mit dem TMA Edge Gateway Zertifikate direkt im Produktionsumfeld ausrollen

Speziell für den Einsatz in (verteilten) Produktionsumgebungen, bei Auftragsfertigern und an Standorten mit eingeschränkter Netzverfügbarkeit ist die optionale Erweiterung TMA Edge Gateway konzipiert. Dabei handelt es sich um eine kompakte Softwarelösung für das Ausrollen und Verwalten von digitalen Zertifikaten, die auf Edge Devices eingesetzt werden kann. Vor Ort fällt kein Administrationsaufwand an und es ist kein spezielles IT-Know-how erforderlich. Zu den technischen Highlights zählen neben der Offline-Fähigkeit und hohen Verfügbarkeit das automatisierte Certificate Management in der Produktion und die breite Protokoll- und Schnittstellenunterstützung (OPC UA/GDS, MQTT/HTTPS/TLS, SCEP/EST/ACME/CMP, REST-API). Ein weiterer Vorteil ist die flexible Bereitstellung als eigenständige Appliance, VM oder als App auf Edge-Gateways führender Hersteller.

Weitere Informationen zur ECOS TrustManagementAppliance: www.ecos.de/produkte/trust-management-appliance

ECOS Technology auf der SPS 2025: Halle 5 / Stand 349