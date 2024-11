Formnext 2024 zeigt neue Wege zu einer nachhaltigeren, effektiveren und flexibleren Produktion

Vom 19. – 22.11.2024 fand in Frankfurt die Formnext 2024 statt. Mit zahlreichen wegweisenden Weltpremieren und Innovationen setzte die Fachmesse entscheidende Impulse für die künftige Weiterentwicklung der industriellen Produktion hin zu mehr Effizienz, Produktivität und Nachhaltigkeit. Die Formnext hat Frankfurt erneut zum globalen Zentrum des Additive Manufacturing und der modernen Produktionstechnologien gemacht. Dabei spielten auch die Ausweitung des Anwendungsgebiets der Additiven Fertigung sowie eine kostengünstigere und schnellere AM-Produktion eine große Rolle. Dies zeigte sich nicht nur bei den Präsentationen der Aussteller und des diesjährigen Partnerlandes

Australien, sondern auch im umfangreichen Rahmen- und Vortragsprogramm.

Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und globaler Unsicherheiten hat die Formnext 2024 ihre führende Position bestätigt. Mit 864 Ausstellern (61% davon international) setzte die Formnext erneut neue Maßstäbe. Die Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, wie die Additive Fertigung zunehmend in verschiedensten Branchen an Bedeutung gewinnt. Ein Beleg dafür sind unter anderem die 34.404 Fach- und Führungskräfte (48% davon international), die die Formnext in diesem Jahr als Besucher begrüßen durfte.

Von der Medizin- und Dentaltechnik über die Verpackungs-, Automobil- und Maschinenbaubranche bis hin zu Architektur, Luft- und Raumfahrt und vielen weiteren Sektoren: Über zahlreiche Industrien hinweg demonstrierten das vielfältige Rahmenprogramm und die verschiedenen Sonderschauen eindrucksvoll die breite Anwendbarkeit der Additiven Fertigung. Besucher konnten wegweisende Lösungen

entdecken, die ihnen helfen, Produktionsprozesse zu optimieren und zukunftssicher zu

gestalten.

Mit einer Vielzahl an Weltpremieren und spannenden Innovationen entlang der gesamten Prozesskette ebneten die Aussteller der Formnext den Weg dafür, dass der Anwendungsbereich der Additiven Fertigung künftig noch größer wird. Bei den Herstellern von AM-Systemen stand das Thema Produktivität ganz oben auf der Agenda ihrer Innovationen, was sich in neuen Lösungen im Bereich Automation oder für besondere Anwendungen spezialisierte Systeme zeigte. Gleichzeitig spielte nach wie vor der Megatrend Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle – das reichte vom Messestand, der aus nachhaltigen Materialen gedruckt wurde, bis hin zu Anlagen für das Materialrecycling.

Inspirierende Erfolgsreise

Erneut beweist die Formnext in diesem Jahr ihren Vorreiterstatus: „Mit einer einzigartigen Vielfalt an Innovationen und führenden Köpfen der AM-Branche zeigt sie, wie moderne Produktionstechnologien genutzt werden können, um Unternehmen und letztendlich auch die Wirtschaft weiter voranzubringen“, so Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext beim Veranstalter Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Christoph Stüker, Vice President Formnext bei Mesago Messe Frankfurt GmbH, ergänzt:

„In enger Zusammenarbeit mit der dynamischen AM-Community bringt die Formnext die Branche zusammen, definiert stets neue Einsatzgebiete und führt Technologien zur Industriereife. So setzt die Messe entscheidende Impulse und demonstriert, wie selbst in anspruchsvollen Zeiten innovative Lösungen entwickelt werden können.“

Von der Entwicklung der Formnext und von den zahlreichen Innovationen der Aussteller

zeigten sich auch die Besucher begeistert:

Artur Gutwin, Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG, Konstruktion:

„Der Besuch der Formnext hat mir gezeigt, dass die Additive Fertigung immer größere Möglichkeiten bietet. Dass die Qualität der Bauteile und der Oberflächen, die Geschwindigkeit beim Druck und die Vielfalt der Materialien stetig steigt. Nicht zu vergessen: Auch die Vielfalt der Aussteller wächst immer weiter!“

Anand Kumar Venkataswamy, Managing Director Additive Industries PVT LTD: „Das war das erste Mal, dass ich die Formnext besucht habe. Es war beeindruckend, all die Entwicklungen und Fortschritte im Bereich 3D-Druck und der dazugehörigen Dienstleistungen zu sehen. Es fühlt sich an, als ob der globale Markt gerade richtig boomt.“

Axel Marckwardt, Anwendungstechniker, Binder Dental GmbH: „Wir besuchen die Formnext schon seit vielen Jahren und konnten dennoch viele neue Eindrücke und Erkenntnisse mitnehmen, unser Fachwissen aufbessern und Kontakte knüpfen. Die Messe ist super organisiert und macht Spaß. Auch nach vielen Jahren lohnt sich der Besuch immer wieder.“

Carl Michael Binder, Geschäftsführer, Binder Dental GmbH, ergänzt: „Diese Formnext war wahnsinnig beeindruckend und hat spannende Einblicke auch in andere Branchen und über den Tellerrand hinaus geliefert “

Facettenreiches und umfassendes Programmangebot

Die Formnext 2024 hat ihr ohnehin schon sehr umfangreiches Rahmenprogramm noch einmal deutlich erweitert. Zahlreiche Sonderschauen beschäftigten sich mit diversen Anwenderindustrien von der Dental- und Medizinbranche über die Verpackungs- und Bauindustrie bis zum Maschinenbau. Im Multistage-Programm mit drei den Besuchern frei zugänglichen Vortragsbühnen wurden wichtige Trends, Technologien und Anwendungen diskutiert. Das weiterentwickelte Awardkonzept einschließlich Besuchervoting avancierte zu einem der Trendsetter der Formnext 2024 und zeichnet in sechs verschiedenen Kategorien aus. Die jeweiligen Gewinner wurden am 21.11. feierlich prämiert: Axolotl Biosciences (Start-up Award), Oryx Medicals (Rookie Award), Fraunhofer IGCV (Revolution Award), Siemens / Verbundvorhaben 3D-PROCESS (Design Award), Ceratizit (Sustainability Award) und AM of Bones Universität Stuttgart (AMbassador Award).

Internationale Präsenz auf hohem Niveau

Die Formnext 2024 konnte zum wiederholten Mal mit einem hohen Anteil internationaler Besucher (48%) aufwarten. Die beeindruckende Besucherfrequenz und die hohe Qualität der Gespräche wurden auch von den Ausstellern gelobt:

Norbert Gall, Head of Marketing bei Lithoz: “Hier haben wir genau die Leute getroffen, die wir gehofft haben zu treffen. Wir hatten zahlreiche hochwertige Gespräche mit nationalen und internationalen Neuanwendern aus der Industrie – sowohl mit Terminen als auch spontan. Es hat sich wieder einmal bestätigt, dass die Formnext der Touchpoint weltweit für die 3D-Druck-Industrie mit Anwendern aus der Industrie ist.”

Shaun Wootton, Head of Communications bei Colibrium Additive: „Wie immer ist die Formnext die Plattform, um Innovation, Zusammenarbeit und die Stärke des additiven Ökosystems zu zeigen. Wir sind stolz darauf, die Messe jedes Jahr als Grundlage unserer Marketing- und Kommunikationsstrategie zu haben – sie ist der Treffpunkt, um Geschäfte zu machen, Kollegen zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen.“

Sandy R. Sirotic, Territory Sales Manager D/A/CH, Atomization & Equipment, EMEA, Linde AMT: “Die Besucherfrequenz und die spürbar vollen Gänge, direkt vom ersten Tag an, haben uns sehr positiv überrascht. Und auch über die hohe Qualität der oft auch sehr partnerschaftlichen Begegnungen, die unser Business unterstützen. Wir konnten auch unsere bestehenden Kundenbeziehungen stärken, was gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten umso wichtiger ist.”

Andreas Langfeld, President EMEA & APAC Stratasys: „Wir hatten eine superstarke Messe mit einem noch reiferen Austausch. Die Besucher auf der Formnext kamen zu uns mit konkreten Fragen, Anwendungen und gezielten Anforderungen. Wir hatten noch mehr Kontakte und Leads als im Vorjahr.“

Der Austausch geht weiter: Formnext rund ums Jahr

Im Rahmen des AM-Hubs steht ein Teil der Inhalte des Stage-Programms auch im Nachgang der Messe auf den digitalen Kanälen der Formnext (LinkedIn, Youtube und Formnext.TV) on Demand zur Verfügung.

Auch darüber hinaus versorgt die Formnext ihre Community das gesamte Jahr über mit wertvollen Inhalten, Impulsen und Möglichkeiten zum Austausch. Petra Haarburger, President Mesago Messe Frankfurt: „Gerade in stürmischen Zeiten ist es unerlässlich, dass die Branche miteinander spricht. Aus diesem Grund bauen wir den Brand Formnext stetig zum AM- und Technology Hub aus und schaffen durch verschiedenste Formate die Möglichkeit, Informationen zu erhalten, an Events teilzunehmen sowie dabei zu netzwerken, um so die gesamte Branche zu beflügeln.“

2024 in Zahlen, ein Überblick:

Ausstellungsfläche (brutto): über 54.000 m²

Aussteller: 864

Besucher: 34.404



Die nächste Formnext findet statt vom 18. – 21. November 2025.

https://formnext.mesago.com/events/de.html

Beitragsbild: Positive Atmosphäre führt zu Aufbruchsstimmung – Copyright Mesago

Messe Frankfurt GmbH Mathias Kutt