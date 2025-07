Formnext 2025: Industrielle Anwendungen im Fokus –Additive Fertigung stellt wirtschaftliche Potenziale unter Beweis

Call for Speakers bis 31. Juli verlängert

Die Formnext 2025 stellt wirtschaftlich erfolgreiche Anwendungen der Additiven Fertigung noch stärker in den Mittelpunkt. Mit dem Ziel, die Industrialisierung von AM weiter voranzutreiben, zeigt die Weltleitmesse, wie Unternehmen global durch innovative Fertigungslösungen konkrete Wettbewerbsvorteile erzielen – insbesondere in anspruchsvollen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau.

Ein aktuelles Beispiel für die zunehmende Relevanz industrieller Additive Manufacturing (AM) Anwendungen liefert das neue, stetig wachsende Kompendium der Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing im VDMA, das erfolgreiche Praxisbeispiele aus dem Maschinenbau präsentiert. Die Sammlung verdeutlicht, wie AM-Technologien zur Lösung zentraler Herausforderungen beitragen – etwa bei Ressourceneffizienz, Funktionsintegration oder der Entwicklung neuer Komponenten. Die Formnext sowie der VDMA mit seiner Arbeitsgemeinschaft, die auch der ideelle Träger der Formnext ist, engagieren sich gemeinsam dafür, die Potenziale der Additiven Fertigung in der Industrie sichtbarer zu machen und weiter auszubauen.



Bühnenprogramm und Call for Speakers bis 31. Juli

Ein Highlight der Formnext 2025 ist das Bühnenprogramm mit insgesamt drei Bühnen, das vielfältige Perspektiven auf die Additive Fertigung bietet. Noch kurz können sich interessierte Unternehmen und Experten bewerben: Der Call for Speakers für die Application und Industry Stages wurde bis zum 31. Juli verlängert.



Auf der Application Stage werden praxisrelevante AM-Anwendungen aus verschiedenen Industrien vorgestellt. Sie bietet eine Plattform für den branchenübergreifenden Austausch über industrielle Lösungen – mit dem Ziel, neue Impulse für weitere Anwendungsfelder zu setzen. „Mit der zunehmenden Industrialisierung der Additiven Fertigung steigt nicht nur die Zahl, sondern auch die Bedeutung wirtschaftlich erfolgreicher Anwendungen“, erklärt Christoph Stüker, Vice President Formnext bei Mesago Messe Frankfurt. „Der Austausch über diese Use Cases ist essenziell, um AM in weiteren Branchen zu etablieren und neue Lösungen für spezifische Herausforderungen zu entwickeln.“

Neben den Erfahrungsberichten aus den jeweiligen Anwendungsbranchen fördert die Industry Stage den Austausch zu branchenübergreifenden Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und viele mehr.

Gemeinsam für mehr Sichtbarkeit industrieller AM-Lösungen

Die Formnext und der VDMA verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel: Die Sichtbarkeit industrieller AM-Lösungen zu erhöhen und das Bewusstsein für deren wirtschaftliches Potenzial zu stärken. „Die angestrebte Awareness der Industrie werden wir erreichen, wenn Expertennetzwerke wie der VDMA und öffentlichkeitswirksame Plattformen wie die Formnext effizient zusammenarbeiten“, so Markus Heering, Geschäftsführer der AG AM im VDMA. Auch 2025 wird der VDMA wieder mit einer Show Case Area vertreten sein – diesmal unter dem Motto „Profitable Industrial Solutions“.



Darüber hinaus unterstützt die Formnext den Wissenstransfer mit verschiedenen Formaten rund ums Jahr – und schafft so kontinuierlich Raum für Austausch, Information und Inspiration innerhalb der AM-Community.

Weitere Informationen: Das Kompendium des VDMA ist verfügbar unter https://www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/141749466

Die Formnext findet statt vom 18. – 21. November 2025.

https://formnext.mesago.com/



Beitragsbild: Klemmset aus Edelstahl auf einem Modell einer Belichtertrommel des thermischen Belichters XStream der Firma Krause Biagosch. Der XStream dient der Belichtung von Druckplatten in der graphischen Industrie. ©Krause DiMaTec GmbH