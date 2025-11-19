Formnext 2025 ist gestartet und macht das industrielle Potenzial der Additiven Fertigung eindrucksvoll sichtbar

Mit einem starken Auftakt öffnete gestern die Formnext 2025 in Frankfurt am Main ihre Tore. Bis zum 21. November präsentieren 803 Aussteller auf rund 50.000 m² Bruttofläche die internationale Spitzenklasse der Additiven Fertigung (AM). Der erste Messetag überzeugte mit großem Besucherinteresse, spannenden Weltpremieren und einem Programm, das die Vielfalt der Additiven Fertigung entlang der gesamten Prozesskette sichtbar macht.

Damit kann die Formnext ihre Position als weltweit wichtigste Messe für AM und die moderne industrielle Produktion festigen. Die Additive Fertigung ist längst im industriellen Alltag angekommen. In diesem Jahr zeigen die Formnext und ihre Aussteller anhand einer großen Anzahl an realen Anwendungen noch stärker, welchen konkreten Mehrwert die Additive Fertigung in zahlreichen Industriebranchen bietet und welche Businessmöglichkeiten sich daraus ergeben.

„Dank der unzähligen Innovationen, die auf der Formnext zu entdecken sind, bietet die Messe jedem Industrieunternehmen die Chance, die vielfältigen Möglichkeiten von AM zu erkunden und im wörtlichen Sinne davon zu profitieren“, so Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext, Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Auf der Formnext 2025 präsentiert die internationale Elite der AM-Branche zusammen mit innovativen Start-ups und zahlreichen renommierten Industrieunternehmen eine Vielzahl an Weltpremieren entlang der gesamten Prozesskette der Additiven Fertigung – vom Design über die Produktion und Materialien bis hin zum Postprocessing und der Qualitätssicherung. Damit können Besucher neueste Entwicklungen hautnah erleben und wichtiges Wissen erhalten, um mit dieser zukunftsweisenden Technologie zum Beispiel neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, bestehende zu verbessern oder die eigene Produktion zu optimieren.

Vielfältige Einblicke in Technologien, Trends und Anwendungen

Zu ihrem 10. Geburtstag hat die Formnext als weltweit größte Messe für die Additive Fertigung und die nächste Generation der Fertigung ihr Eventprogramm noch einmal ausgeweitet. Zu den erfolgreich etablierten Formaten wie dem Bühnenprogramm, zahlreichen Sonderschauen, den Formnext Awards, dem Partnerland und spezialisierten Seminaren und Events gibt es in diesem Jahr unter anderem fokussierte Touren über die Messe, AM-Live-Shows und vieles mehr.



Das Vortragsprogramm auf drei Bühnen bietet Besuchern auf vielfältige Weise sowohl fachlichen Austausch als auch neue Impulse. Renommierte Experten diskutieren hier aktuelle und künftige Anwendungen, Technologien und übergreifende Trends der AM- und Fertigungsindustrie. Die Formnext Awards prämieren in sechs verschiedenen Kategorien unter anderem junge innovative Unternehmen, nachhaltige Geschäftsideen, bahnbrechende Technologien sowie Personen, die sich mit besonderem Einsatz um die AM-Branche verdient gemacht haben. Wie im Vorjahr kann sich auch das Publikum per Voting beteiligen und bis zum Donnerstag, 20.11.2025 um 12:00 Uhr für die jeweiligen Finalisten, die sich auch auf der Formnext präsentieren, seine Stimme per Online-Voting abgeben. Alle Finalisten mit ihren Einreichungen sind auch auf der Website zu sehen. Im Rahmen der feierlichen Award-Zeremonie am Donnerstag, 20.11.2025 um 16:20 Uhr werden die Gewinner bekanntgegeben.

Partnerland Spanien

Spanien ist das diesjährige Partnerland und präsentiert sich auf der Formnext 2025 mit zahlreichen innovativen Ausstellern. Das Land auf der iberischen Halbinsel verfügt nicht nur über eine sehr dynamische und stark wachsende AM-Industrie, sondern fungiert aufgrund seiner geografischen Lage auch als Brücke zwischen Europa und Lateinamerika.





Weitere Highlights sind:

• Seminar für AM-Einsteiger „Discover3DPrinting“: täglich auf der Application Stage

• Discover3DPrinting DeepDives: Dienstag bis Donnerstag auf der Technology Stage

• Formnext Awards Sonderschau: Halle 11.0-D82

• BE-AM Sonderschau: Halle 11.0-F49

• BE-AM Symposium: 19.11.2025, im Portalhaus, Raum Transparenz

• Start-up Area & Young Innovators: Halle 11.0-D62 / Halle 12.1-B39

• VDMA Sonderschau Additive4Industry: Halle 12.0-B01

• Career Area: Halle 11.0-D29, Karriereberatung und Fotoshooting: 20.11.2025

• Guided Tours – Post Processing: 19. und 20.11.2025

• AM Quiz Show: 19.11.2025, Technology Stage

Formnext streAM

Die Formnext wird auch in diesem Jahr digital ergänzt. Wer nicht die Möglichkeit hat, nach Frankfurt zu reisen, kann Teile des Bühnenprogramms im Livestream über LinkedIn und YouTube verfolgen sowie nach der Messe auf der Website ansehen.



Mehr Informationen: www.formnext.com/besucher

Beitragsbild: Mesago Messe Frankfurt GmbH / Marc Jacquemin