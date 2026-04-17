Formnext 2026 eröffnet Call for Speakers für das Bühnenprogramm

Die Formnext gestaltet auch 2026 ein hochwertiges Vortragsprogramm, das die wichtigsten technologischen, wirtschaftlichen und anwendungsorientierten Themen der Additiven Fertigung bündelt. Der Call for Speakers startet ab sofort und richtet sich an Experten aus Industrie, Forschung und Praxis, die ihre Entwicklungen, Erkenntnisse oder Best Practices dem internationalen Fachpublikum der Formnext vorstellen möchten.

Das Vortragsprogramm zählt seit Jahren zu den zentralen Elementen der Formnext und bietet den Messebesuchern die Möglichkeit, ihr Fachwissen gezielt zu erweitern, neue Impulse für ihre Anwendungen zu gewinnen und wertvolle Kontakte innerhalb der AM‑Community zu knüpfen. „Unser Bühnenprogramm schafft eine vielseitige Plattform für echten Wissens- und Erfahrungsaustausch und trägt wesentlich dazu bei, die industrielle Nutzung additiver Technologien weiter voranzubringen“, erklärt Christoph Stüker, Vice President Formnext, Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Thematische Schwerpunkte und Bühnenformat 2026

Das Programm wird thematisch strukturiert und orientiert sich an den aktuellen Entwicklungen und Fragestellungen der AM-Industrie. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf tragfähigen Business Cases, die den wirtschaftlichen Nutzen additiver Technologien transparent machen und praxisnah aufzeigen, wie sich AM erfolgreich in industrielle Wertschöpfung integrieren lässt. Das Bühnenprogramm umfasst die folgenden Themen:

Technologie & Industrialisierung (unter anderem):

Automatisierung und skalierbare Produktionsprozesse

Design for AM

Emerging Technologies (z.B. Bioprinting, Foodprinting, Pharma)

Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Design, Prozessführung und Sicherheit

Erfolgsmodelle und Geschäftsstrategien in der AM‑Industrie

Industrialisierung von AM

Investment, Finanzierung, Wachstum und Marktentwicklungen

Lieferkettenmanagement inklusive Cyber Security

Nachhaltige Fertigungskonzepte und neue Materialien

Skills und Talent

Anwendungen & Branchen (unter anderem):

Architektur und Bauindustrie

Automotive, Transport und Mobilität

Energie, Öl und Gas

Luft- und Raumfahrt

Maschinen- und Anlagenbau

Medizintechnik und Dental

Offshore und Marine

Security und Defense

Werkzeug- und Formenbau

Das Programm der Formnext 2026 verteilt sich auf zwei Bühnenformate: die Industry & Application Stage und die Technology Stage. Die Industry & Application Stage beleuchtet zentrale Fragestellungen der Additiven Fertigung aus einer industriellen, strategischen und anwendungsbezogenen Perspektive. Hier diskutieren Branchenvertreter, Technologieexperten und Anwender aktuelle Entwicklungen, präsentieren praxisnahe Business Cases und geben Einblicke in Trends, Herausforderungen und Best Practices der industriellen AM-Anwendung. Die Bühne bleibt damit ein integraler Treffpunkt für Wissenstransfer und fachlichen Austausch. Ergänzend dazu bietet die Technology Stage ausstellenden Unternehmen eine Plattform, um ihre neuesten Produkte, Lösungen und Innovationen entlang der AM-Wertschöpfungskette vorzustellen. Sie schafft Raum für technologieorientierte Präsentationen und Produktneuheiten aus dem Ausstellerumfeld – von neuen Maschinen und Materialien über Softwarelösungen bis hin zu Prozessinnovationen.

Teilnahme und Bewerbung

Der Call for Speakers ist ab sofort geöffnet und richtet sich an alle, die ihre Expertise und Erfahrungen mit den internationalen Fertigungs-Experten und der AM‑Community teilen möchten. Eine Teilnahme bietet die Möglichkeit, sich als Fachexperte zu positionieren, neueste Entwicklungen vorzustellen und das Netzwerk in einem hochrelevanten Umfeld zu erweitern. Bewerbungen können bis zum 30. Juni 2026 eingereicht werden.

Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular finden sich unter: www.formnext.com/callforspeakers