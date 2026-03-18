Formnext 2026 startet mit Rückenwind: Starkes Bekenntnis der weltweiten AM-Branche

Angetrieben vom 10-jährigen Jubiläum 2025 und einem Besucherrekord der letzten Messeausgabe startet die Formnext 2026 mit starkem Rückenwind ins neue Jahr. Anfang März 2026 hatten sich bereits 527 Unternehmen aus 34 Nationen als Aussteller für die weltweit führende Messe der Additiven Fertigung (AM) und der nächsten Generation moderner Fertigung angemeldet. Darunter befinden sich die bekannten Schwergewichte der international führenden AM-Unternehmen, aber auch eine große Bandbreite an jungen, spezialisierten oder erfahrenen Anbietern von Lösungen für die gesamte additive Prozesskette.

Beeindruckend ist die hohe Internationalität der angemeldeten Aussteller von 64,5 Prozent, wobei unter den wichtigsten Ausstellerländern neben Deutschland Großbritannien, China, Frankreich, Italien, Spanien und die USA sind. „Auch wenn das gesamtwirtschaftliche Umfeld komplexer geworden ist, wächst die AM-Welt kontinuierlich weiter und bietet damit nach wie vor zukunftsweisende Businessmöglichkeiten für alle beteiligten Unternehmen entlang der gesamten Prozesskette“, berichtet Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext beim Veranstalter Mesago Messe Frankfurt.

Das zeigt sich nicht nur daran, dass weltweit führende Systemhersteller wie 3D Systems, AMCM, Atlix (ehem. Trumpf Additive Manufacturing), BigRep, BLT, Carbon, Colibrium Additive, DMG Mori, DyeMansion, EOS, ExOne (darunter nun auch Voxeljet), Farsoon, Formlabs, HBD, HP, Lithoz, Meltio, Nikon, Renishaw, Ricoh, Siemens, Sisma, Stratasys und XJet auch 2026 die Formnext nutzen, um ihre Innovationen der internationalen Fachwelt vorzustellen. Auch der weltweite Materialabsatz für die Additive Fertigung wächst jedes Jahr konstant weiter und spiegelt damit den immer weiter steigenden Einsatz der Additiven Fertigung in zahlreichen Anwenderindustrien wider. Nicht nur spezialisierte AM-Materialanbieter wie DWS, Headmade Materials, Höganäs, m4p, Metalpine und Polymaker, sondern auch große Konzerne wie Evonik, Linde, Sandvik oder VDM Metals und viele andere profitieren davon und präsentieren sich als Aussteller auf der Formnext 2026.

Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber der AM-Branche sind die Dienstleister. Diese spielen insbesondere dort eine immer stärkere Rolle, wo kleinere Unternehmen die Additive Fertigung nutzen wollen, sich jedoch z.B. aufgrund eines hohen Zertifizierungsaufwands und geringen Stückzahlen die Investition in eigene Anlagen nicht rechnet. Auch auf der Formnext 2026 nimmt die Bedeutung der Dienstleister weiter zu – dieser Trend wird unter anderem getragen von spezialisierten AM-Dienstleistern wie 3D-WERK Black Forest, 3Faktur, Alphacam, FIT AG, FKM Sintertechnik, Materialise, Toolcraft und anderen, aber auch von Industrieunternehmen wie KraussMaffei, KSB oder Oerlikon, die ihr AM-Know-how auch externen Anwendern anbieten. Zudem stellen weltweit führende Hersteller von Desktop‑3D‑Druckern wie Bambu Lab, Creality und Prusa ihre aktuellen Innovationen vor, die zunehmend auch in Industrieunternehmen, KMU sowie Printfarmen eingesetzt werden. Der „Prosumer“-Sektor gewinnt dabei weiter an Bedeutung, weil er vielen Anwendern den Einstieg in die professionelle Additive Fertigung erleichtert und den Übergang zu großvolumigen, komplexen Fertigungslösungen ermöglicht.

Die Vielseitigkeit der AM-Welt unterstreichen auch die zahlreichen bereits jetzt angemeldeten Neuaussteller aus insgesamt 21 Nationen, darunter Startups, Konzerne oder Verbände: Die Bandbreite des Leistungsangebots reicht von Automatisierung über Software, Design und neue Fertigungstechnologien bis hin zu Post-Processing, Reinigung und Qualitätssicherung. Auch unter den Neuausstellern finden sich mehrere Dienstleister. „Die Vielseitigkeit bei den Neuausstellern spiegelt die Dynamik in der gesamten AM-Branche wider. Sie unterstreicht außerdem die Relevanz einer internationalen Leitmesse wie der Formnext, die diesen oftmals jungen Unternehmen hilft, die richtigen Kontakte zu treffen, eine möglichst große Wahrnehmung zu finden und damit erfolgreich in der Branche Fuß zu fassen“, so Petra Haarburger, President Mesago Messe Frankfurt.

Das weitere Wachstum der AM-Branche unterstützt die Formnext in diesem Jahr mit einer Fokussierung auf spezielle Anwenderindustrien wie Automotive, Mobilität und Transport, Bau und Architektur sowie Energie, Öl und Gas.

„In all diese Anwenderbranchen ist die Additive Fertigung nicht mehr wegzudenken und hilft unter anderem dabei, Endprodukte zu fertigen und oftmals zu optimieren, Ersatzteilversorgung und Lieferketten effizienter zu machen und den Service für den Kunden zu verbessern“, erklärt Christoph Stüker, Vice President Formnext bei Mesago Messe Frankfurt. „Weil die Additive Fertigung oftmals komplex ist, braucht es in der Regel die richtigen Lösungen für den gesamten Fertigungsprozess einschließlich Design, Material, AM-Fertigung und Post-Processing – diese bietet die Formnext in einer einzigartigen Kombination als führende Plattform für die Additive Fertigung.“

Daneben wird auch das diesjährige Partnerland UK eine wichtige Rolle spielen und, neben zahlreichen innovativen AM-Unternehmen, auch im Rahmenprogramm prominent vertreten sein.

Ausblick auf die Formnext 2026 (Stand Anfang März 2026):

17. – 20.11.2026 in Frankfurt am Main

527 angemeldete Aussteller aus 34 Nationen

Anteil Internationalität: 64,5 %

Starkes Bekenntnis der AM-Branche weltweit

Neuaussteller aus 21 Nationen bieten Innovationen entlang der gesamten AM-Prozesskette

Schon heute wird deutlich: Die Formnext 2026 wird erneut zu einem Treffpunkt, an dem neue Technologien entstehen, Partnerschaften wachsen und die industrielle Zukunft der AM-Branche mitgestaltet wird.

Anmeldung und weitere Informationen unter formnext.com/aussteller

Beitragsbild: Copyright: Mesago Messe Frankfurt GmbH / Marc Jacquemin