Formnext ab November von Führungsduo verantwortet

Die Formnext wird seit 01.11.2024 von einer Doppelspitze geführt: Christoph Stüker übernimmt gemeinsam mit Sascha Wenzler die Verantwortung für die weltweit führende Messe für Additive Manufacturing und fortschrittliche Produktion. Beide arbeiten seit dem Start der Formnext im Jahr 2015

im Messe-Team eng zusammen und werden die Marke mit vereinten Kräften weiter

vorantreiben.

„Ich durfte die Formnext seit ihrer Entstehung begleiten und mitgestalten. Ich freue mich

darauf, in meiner neuen Funktion diese Arbeit gemeinsam mit Sascha Wenzler und einem

tollen Team fortzuführen, um auch in Zukunft eine hervorragende Plattform für unsere

Kunden und die gesamte Community zu bieten“, erklärt Christoph Stüker, bis zum 31.10.

2024 Deputy Vice President Formnext.

Die Formnext ist in den 10 Jahren seit ihrer Premiere nicht nur erfolgreich gewachsen,

sondern hat sich auch inhaltlich mit einem immer stärkeren Rahmenprogramm,

zahlreichen Sonderschauen sowie neuem Konferenzprogramm und Awardkonzept

permanent weiterentwickelt. Inzwischen ist die Formnext ein Hub für Additive

Manufacturing, und die Organisatoren arbeiten das ganze Jahr über an einer Vielzahl von

Projekten, die weit über das klassische Messegeschäft hinausgehen.



Die Veränderungen in der AM-Branche erfordern eine kontinuierliche Anpassung und

Schärfung des Messekonzepts sowie ein ganzjähriges Angebot an die Kunden:

„Die damit verbundenen Herausforderungen lassen sich noch besser in einer

Doppelspitze bewältigen, und ich bin froh, mit Christoph Stüker den idealen Partner an

meiner Seite zu haben“, erklärt Sascha Wenzler, der seit 2015 die Formnext als Vice

President Mesago Messe Frankfurt leitet. „Christoph ist seit Anbeginn der Formnext

dabei. Somit ist er die perfekte Besetzung, um für die Weiterentwicklung der Formnext die

nötige Unterstützung zu gewährleisten. Zusammen mit unserem starken Team

gehen wir gemeinsam den Weg, um der stets wachsenden AM-Branche zu begegnen.“



Petra Haarburger, President Mesago Messe Frankfurt, ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass

wir mit Etablierung dieser Doppelspitze von Sascha Wenzler und Christoph Stüker der

wachsenden Relevanz unserer Formnext für die AM-Community Rechnung tragen, um so

den weiteren Auf- und Ausbau relevanter Formate im Sinne des Technology Hub

voranzutreiben“.

www.formnext.de