Formnext Expo & Convention 2024: die globale AM-Elite präsentiert sich wieder in Frankfurt

Ungeachtet der verhaltenen wirtschaftlichen Lage in Deutschland sowie globaler Herausforderungen schreibt die Formnext auch 2024 ihre Erfolgsgeschichte weiter: Bis Ende September haben sich 820 Unternehmen (61 Prozent davon aus dem Ausland) für die weltweit führende Messe des Additive

Manufacturing und der nächsten Generation der industriellen Fertigung angemeldet und machen Frankfurt vom 19. – 22.11.2024 wieder zum wichtigsten internationalen Hotspot der AM-Welt. Besucher können sich ab sofort im Online-Shop ihre Tickets sichern und bis zum 22.10. vom attraktiven Frühbucherrabatt profitieren.

„Die guten Anmeldezahlen der Formnext spiegeln die Relevanz der Additiven Fertigung für die gesamte Industrie wider“, freut sich Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext beim Veranstalter Mesago Messe Frankfurt GmbH. „Denn AM ist eine Technologie, die es ermöglicht, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und neue wirtschaftliche Potentiale zu erschließen. Gleichzeitig bildet die Formnext auch die Dynamik der weltweiten AM-Branche ab, die jedes Jahr mit zahlreichen Innovationen und

Anwendungen den Weg in die industrielle Zukunft bereitet.“

Von den bisher angemeldeten Ausstellern stammen 61 Prozent aus dem Ausland; wichtige Ausstellerländer sind neben Deutschland die USA, China, Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Italien und Spanien. Erfahrungsgemäß präsentiert die AMWelt ihre wichtigsten Neuheiten jedes Jahr auf der Formnext, so dass Besucher die aktuellsten Innovationen hautnah erleben und sich mit den Austellern und Experten direkt austauschen können. Neben neuen Anwendungen legen zahlreiche Aussteller in diesem Jahr ihren Fokus darauf, wie Fertigungsunternehmen AM noch effizienter in ihre

Produktionskette integrieren und profitabel nutzen können.



Bühne frei für den Fortschritt: Formnext Awards und Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm der Formnext 2024 zeigt neben bereits etablierten Events auch ganz neue Programmpunkte. So hat die Formnext das ehemalige Awardkonzept für Startups zu den neuen Formnext Awards weiterentwickelt, um außergewöhnliche Talente und ihre Ideen noch stärker ins Rampenlicht zu rücken. Die Formnext Awards prämieren künftig in sechs verschiedenen Kategorien unter anderem junge innovative Unternehmen, nachhaltige Geschäftsideen und bahnbrechende Technologien. Dabei kann sich in diesem Jahr auch das Publikum per Voting an der Ermittlung der Gewinner beteiligen:

Dafür sind die Exponate nicht nur auf der Formnext zu erleben, sondern auch schon vorab auf der Formnext-Website (ab Mitte Oktober). Bis Donnerstag, 21.11.2024 um 12:00 Uhr ist die Abstimmung für alle Kategorien möglich, wobei das Voting des Publikums als zusätzliche Jurorenstimme zählt.



Um den fachlichen Austausch zu fördern, setzt die Formnext ihr umfangreiches und den

Messebesuchern frei zugängliches Vortragsproramm fort. Damit werden auch in diesem Jahr auf drei Bühnen aktuelle und künftige Anwendungen, Technologien und übergreifende Trends der AM- und Fertigungsindustrie diskutiert. Wichtige Schwerpunktthemen der Application-, Industry- und Technology-Stages sind unter anderem Künstliche Intelligenz in der Additiven Fertigung sowie Medizin- und Dentaltechnik, Robotik und Automation.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr präsentiert der „Dienstleister Marketplace“ 2024 erneut Unternehmen ohne eigene AM Produktion Möglichkeiten, in den Genuss der Vorteile dieser wegweisenden Technologie zu kommen. Die dazugehörige Sonderschau zeigt Exponate unter anderem aus den Branchen Medizintechnik, Dental und Verpackungsindustrie.



Auf der Start-up Area und während dem Pitchnext-Event präsentieren sich junge, innovative Unternehmen der Fertigungsindustrie sowie potenziellen Investoren und Kooperationspartnern. Am Karrieretag können sich Jobinteressenten über die Karrieremöglichkeiten in der AM-Industrie informieren. Für Unternehmen, die in die AM-Industrie einsteigen möchten, bieten die etablierten und täglich stattfindenden Discover3Dprinting-Seminare, die in Kooperation mit ACAM durchgeführt werden,

hervorragende Einblicke und Ratschläge. Ebenso in Kooperation mit ACAM werden vier Deep Dive-Seminare veranstaltet. Diese widmen sich den Themen Industrialisierung von AM, Design für AM, Oberflächenbearbeitung sowie Materialien und Werkstoffe.



Die VDMA AG AM präsentiert auf der Additive4industry-Sonderschau mit Gemeinschaftsstand wertvolle AM-Anwendungen aus der Welt des Maschinenbaus. Das BE-AM Symposium sowie die Sonderschau thematisieren die fortschrittlichen Entwicklungen des immer wichtigeren Themas 3D-Druck in der Bauindustrie. Am Tag vor der Formnext findet außerdem der AM Innovation and Standards Summit at Formnext in Kooperation mit ASTM International statt. Zudem werden auf der Formnext die Finalisten

des Hessischen Staatspreises für universelles Design auf einer Sonderschau präsentiert sowie die Gewinner im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung geehrt.



Partnerland Australien

Das diesjährige Partnerland der Formnext ist Australien. Der vielseitige Kontinent beeindruckt seit Jahren mit einer starken AM-Community, weltweit erfolgreichen Anlagenherstellern, Dienstleistern und hochspezialisierten AM-Unternehmen. Basis dafür sind unter anderem hervorragende Universitäten und nicht zuletzt ein einzigartiges Umfeld, das Talente aus aller Welt nach Down Under zieht.

https://formnext.mesago.com/frankfurt/de/expo-convention/besucherinformationen.html

Beitragsbild: Eindrücke von der Formnext 2023. Copyright Mesago / Mathias Kutt