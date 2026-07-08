Fsas Technologies bringt „Made in Japan“-PRIMERGY-GX-Server für vertrauenswürdige Enterprise-AI-Infrastrukturen nach Europa

Neue PRIMERGY GX2550 M8s und GX2580 M8s verbinden leistungsstarke KI-Beschleunigung mit japanischer Fertigungsqualität, operativer Zuverlässigkeit und vertrauenswürdiger Infrastruktur

Fsas Technologies gibt die Einführung der PRIMERGY GX2550 M8s und PRIMERGY GX2580 M8s bekannt – zwei neue leistungsstarke KI-Server für den europäischen Markt. Mit der Markteinführung positioniert das Unternehmen sein PRIMERGY-GX-Portfolio unter dem Leitgedanken „Made in Japan“ und verbindet Enterprise-KI-Performance mit japanischer Fertigungsqualität, vertrauenswürdigen Infrastrukturprinzipien und langfristiger operativer Zuverlässigkeit.

Unternehmen in ganz Europa modernisieren ihre IT-Infrastrukturen und stehen dabei vor der Herausforderung, mehr Resilienz, Vertrauen und Kontrolle in zunehmend komplexen Technologieumgebungen sicherzustellen. Während sich KI von Pilotprojekten hin zu unternehmensweiten Implementierungen entwickelt, benötigen sie Infrastrukturen, die leistungsstarke Workloads und Skalierbarkeit unterstützen und zugleich Anforderungen an Governance, Risikomanagement und Betriebskontinuität erfüllen.

Mit dem neuen PRIMERGY-GX-Portfolio ermöglicht Fsas Technologies Kunden den Aufbau einer vertrauenswürdigen und zukunftsfähigen Infrastruktur für Enterprise AI, HPC und datenintensive Transformationen.

Made in Japan: vertrauenswürdige Infrastruktur für Enterprise AI

Die Einführung der PRIMERGY GX2550 M8s und PRIMERGY GX2580 M8s markiert einen wichtigen Schritt in der Positionierung von Fsas Technologies unter dem Leitgedanken „Made in Japan – Trusted Infrastructure for Enterprise AI“. Dieser Ansatz betont japanische Fertigungsqualität, kontrollierte Produktionsprozesse und einen starken Fokus auf operative Zuverlässigkeit für geschäftskritische Umgebungen.

Für Unternehmen, die von KI-Experimenten zu produktiven Implementierungen im großen Maßstab übergehen, gewinnen Vertrauen in die Infrastruktur und Resilienz zunehmend an Bedeutung. KI-Workloads basieren auf großen Mengen sensibler und geschäftskritischer Daten und erfordern zugleich hohe Rechenleistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit. Das neue PRIMERGY-GX-Portfolio adressiert diese Anforderungen, indem es leistungsstarke Serverarchitektur mit vertrauenswürdiger Infrastrukturbeschaffung und Zuverlässigkeit auf Enterprise-Niveau kombiniert.

Dies ist besonders relevant für Branchen wie Fertigung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Forschung, den öffentlichen Sektor sowie weitere datenintensive Industrien, in denen Performance, Verfügbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit der Infrastruktur entscheidend sind.

Leistungsstarke Infrastruktur für KI, HPC und datenintensive Workloads

PRIMERGY GX2550 M8s und PRIMERGY GX2580 M8s sind für Unternehmen konzipiert, die anspruchsvolle Enterprise-AI-, HPC- und datenintensive Workloads betreiben – darunter Modelltraining, Inferenz, Simulation, Analytik und weitere rechenintensive Anwendungen. Mit einer optimierten Systemarchitektur für beschleunigte KI-Verarbeitung unterstützen die Systeme Kunden dabei, komplexe Datensätze effizienter zu verarbeiten, die Time-to-Insight zu verkürzen und KI-Fähigkeiten in geschäftskritischen Umgebungen zu skalieren.

PRIMERGY GX2580 M8s stärkt die KI-Performance des Portfolios zusätzlich durch die Unterstützung der NVIDIA Blackwell Ultra Architecture und ermöglicht damit die Beschleunigung der nächsten Generation für anspruchsvolle Enterprise-Workloads und fortschrittliche KI-Anwendungen bei niedrigsten Token-Kosten.

Zentrale Kundenvorteile

Beschleunigte KI- und HPC-Performance: PRIMERGY GX2550 M8s und GX2580 M8s bieten die erforderliche Rechenleistung für anspruchsvolle KI-, HPC- und datenintensive Workloads, darunter Modelltraining, Inferenz, Simulation und Analytik.

PRIMERGY GX2550 M8s und GX2580 M8s bieten die erforderliche Rechenleistung für anspruchsvolle KI-, HPC- und datenintensive Workloads, darunter Modelltraining, Inferenz, Simulation und Analytik. Schnellere Time-to-Insight: Eine optimierte Systemarchitektur hilft Unternehmen, komplexe Datensätze effizienter zu analysieren und Informationen schneller in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.

Eine optimierte Systemarchitektur hilft Unternehmen, komplexe Datensätze effizienter zu analysieren und Informationen schneller in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Vertrauenswürdige Infrastrukturbeschaffung und Zuverlässigkeit: Die „Made in Japan“-Positionierung unterstreicht japanische Fertigungsqualität, kontrollierte Produktionsprozesse und Zuverlässigkeit auf Enterprise-Niveau für geschäftskritische Umgebungen.

Die „Made in Japan“-Positionierung unterstreicht japanische Fertigungsqualität, kontrollierte Produktionsprozesse und Zuverlässigkeit auf Enterprise-Niveau für geschäftskritische Umgebungen. Skalierbarkeit für Enterprise AI: Die Systeme bieten eine skalierbare Grundlage für Unternehmen, die von KI-Experimenten zu produktiven Implementierungen im großen Maßstab übergehen und sich weiterentwickelnden KI-Anforderungen begegnen.

Die Systeme bieten eine skalierbare Grundlage für Unternehmen, die von KI-Experimenten zu produktiven Implementierungen im großen Maßstab übergehen und sich weiterentwickelnden KI-Anforderungen begegnen. Reduziertes operatives Risiko: Durch die Kombination hochwertiger Fertigung, vertrauenswürdiger Beschaffung und robustem Systemdesign unterstützt Fsas Technologies Kunden dabei, die operative Resilienz in geschäftskritischen Umgebungen zu stärken.

Die PRIMERGY GX2550 M8s und PRIMERGY GX2580 M8s sind seit dem 1. Juli 2026 allgemein verfügbar. Die Systeme werden über die Vertriebsorganisationen von Fsas Technologies sowie über zertifizierte Partner in ganz Europa erhältlich sein.

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