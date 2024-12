Ganzheitliche Architektur im Fokus

LCA-Add-on für Archicad: Werkzeug zur Lebenszyklusanalyse steht bereit

Graphisoft hat in seine BIM-Planungssoft-ware Archicad ein leistungsstarkes Tool zur Lebenszyklusanalyse (LCA) von Gebäuden integriert. Das LCA-Add-on für Archicad unterstützt Architektur- und Fachplanungsbü-ros dabei, CO₂-Emissionen von einzelnen Bauteilen oder kompletten Gebäudemodellen zu ermitteln, auszuwerten und anschließend die Optionen für ein ressourcenschonen-des und emissionsarmes Bauwerk gegenüberzustellen. Das Werkzeug steht zum kos-tenlosen Download für Archicad 28 zur Verfügung.

Der aktuelle Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) macht deutlich: Der Bausektor ist für insgesamt 37 % des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Allein diese Zahl zeigt, dass die Lebenszyklusbetrachtung von Gebäuden zunehmend an Wichtigkeit ge-winnt. Denn das Wissen über die im Bauwerk gebundene graue Energie, über den CO2-Aus-stoß bei der Baustoffproduktion und Gebäudeerstellung, die Emissionen im Gebäudebetrieb und eine effiziente Weiter- und Wiederverwendung von Bauteilen, Werkstoffen und Baumate-rialien hilft, wertvolle Ressourcen zu schonen und CO2-Emissionen mittel- und langfristig zu verringern.

Den Lebenszyklus des Bauwerks schon im Entwurf verankern

Mit der Entwicklung des LCA-Add-ons trägt Graphisoft diesem Umstand Rechnung und er-gänzt wichtige Funktionalitäten für eine umfassende Lebenszyklusbetrachtung: Bau-werksemissionen lassen sich mit dem LCA-Werkzeug für Archicad bereits ab der ersten Ent-wurfsskizze über die Planungs- bis in die Bauphase ermitteln. Architekt Bence Zobor, Senior Solution Manager bei Graphisoft und verantwortlich für die Entwicklung des Tools, stellt her-aus, dass das LCA-Add-on in frühen Planungsphasen zum Einsatz kommen soll: „Wir wollen den Archicad-Nutzerinnen und -Nutzern mit dem LCA-Add-on ermöglichen, bereits ihre kom-pletten Entwurfsmodelle oder einzelne Bauteile mit CO2-Kenndaten für die weitere Projektbe-arbeitung zu versehen und auszuwerten. Die Entscheidung darüber, welche Entwurfsvariante die ressourcenschonendste sowie nachhaltigste ist, wird damit viel einfacher – und deutlich früher als bisher im Projekt möglich.“

Ökobaudat und eigene Datensätze als Basis

Grundlage für die Ermittlung der CO2-Emissionen ist die Online-Plattform Ökobaudat des Bun-desministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Die dort hinterleg-ten Datensätze enthalten ökologische Kennwerte vieler Bauprodukte, u.a. zum erforderlichen Primärenergieeinsatz bei der Herstellung oder zum entstehenden Treibhauspotenzial (GWP). Durch die systemoffene Schnittstelle (API) der Ökobaudat lassen sich die relevanten Kenn-werte über Baustoffe, Systeme und Bauteile in die Entwurfsplanung überführen und anschlie-ßend mit den in Archicad modellierten Massen berechnen.

Ergänzend dazu ist es möglich, Kennwerte aus anderen Datenbanken zu Bauteilen und Sys-temaufbauten, Baustoffen oder Materialien im Entwurfsmodell hinzuzufügen. Aus Archicad wird dafür eine Excel-Tabelle exportiert, in die die zusätzlichen Infos eingetragen und anschlie-ßend zurück nach Archicad 28 importiert werden. Der Arbeitsaufwand für diesen Workflow ist überschaubar, um so LCA-relevante Daten zu Bauteilen etc. in eine modellbasierte Planung zu übernehmen.

LCA-Add-on wird gemeinsam mit der Community weiterentwickelt

Das Add-on steht den Servicevertrags- und Mietlizenz-Kund:innen (Subscription) sowie für die Archicad 28-Studentenversion zur Installation und kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Das Installationsprogramm und weitere Informationen dazu finden sich auf der Graphisoft Commu-nity-Website. Ergänzt wird das Angebot durch ein nützliches Handbuch, das den schnellen Einsatz im eigenen Büro erleichtert.

Das Feedback von Anwenderinnen und Anwendern ist für alle zukünftigen Ausbauschritte ele-mentar. Bence Zobor: „Wir haben sehr positive Rückmeldungen zu unserem LCA-Add-on be-kommen. Es ist ein wichtiges Tool für die nachhaltige Entwurfsplanung mit Archicad, das große Auswirkungen auf Produktentscheidungen und den späteren Gebäudebetrieb hat. Darum set-zen wir auf die Archicad-Community, die es in der nächsten Zeit hoffentlich intensiv nutzen wird und uns anschließend ihr Feedback gibt, um es noch besser zu machen.“

www.graphisoft.de