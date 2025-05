German Design Award 2026: Internationaler Ausschreibungsstart

Der German Design Award 2026 startet in die Einreichungsphase. Ab sofort können Unternehmen, Agenturen, Designer*innen und Architekt*innen weltweit ihre Projekte anmelden. Vergeben vom German Design Council gehört der German Design Award zu den international anerkanntesten Preisen der Designbranche. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen in den Disziplinen Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur. Eine interdisziplinär besetzte Jury bewertet die Einreichungen nach Innovationsgrad, Gestaltungsqualität, funktionalem Anspruch, Kontext und Nachhaltigkeit.

Connecting Global Excellence

2026 steht im Zeichen globaler Veränderung: technologisch, ökologisch, gesellschaftlich. Design spielt dabei eine Schlüsselrolle: als Impulsgeber, als Übersetzer zwischen Disziplinen, als Vermittler zwischen Mensch und System. Der German Design Award macht diese Gestaltungskraft sichtbar. Er zeigt, wie Form und Funktion zusammenwirken, um nachhaltige Lösungen zu schaffen – vom kreislauffähigen Produkt bis zum KI-gestützten Service. Neben den Hauptkategorien rücken Zusatzkategorien wie Circular Design, AI in Architecture and Metaverse oder Service Design aktuelle Herausforderungen und neue Felder der Gestaltung in den Fokus.



Plattform für internationale DesignkulturMit der Ausschreibung startet auch die globale Vernetzung. Es entstehen Formate des Austauschs, die Designer*innen, Marken und Institutionen über Länder- und Branchengrenzen hinweg verbinden. Wenn die globale Designszene dann am 6. Februar 2026 in Frankfurt zur Award-Show zusammenkommt, wird die Stadt selbst zum internationalen Treffpunkt. Die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main ist 2026 World Design Capital.



Wichtige Daten im Überblick: