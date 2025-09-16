Getac baut seine Copilot+ PC-Reihe aus: Next-Gen der vollrobusten UX10 & UX10-IP Tablets

Getac Technology Corporation (Getac), ein führender Anbieter robuster Computer- und mobiler Videolösungen mit innovativen Inhouse-Ressourcen, verkündet die Markteinführung seiner Next-Gen UX10 und UX10-IP. Die UX10 richten sich vor allem an Professionals der Bereiche Verteidigung, Fertigung, Versorgung, öffentliche Sicherheit, Transport & Logistik – sprich an Einsätze in vielseitigsten Szenarien, die stabiles, flexibles, zuverlässiges Gerät fordern; das UX10-IP dagegen ist mit seiner einzigartigen Abdichtung speziell konzipiert für Notfallmedizin sowie öffentliche Sicherheit und geeignet für regelmäßiges Reinigen und Desinfizieren.

Noch schnellere Leistung auf neuesten Copilot+ PCs

Die Next-Gen UX10 und UX10-IP als jüngste Getac-Entwicklung erfüllen sämtlich die streng definierten Microsoft Copilot+ PC-Kriterien und ergänzt das rasant wachsende Getac-Portfolio mit seinen erst kürzlich lancierten F120 Tablets und B360 Plus Laptops.

Beide, UX10 wie UX10-IP, sind mit Intel® Core™ Ultra 200V Prozessor und bahnbrechender Intel® AI Boost NPU (Neural Processor Unit) mit bis zu 48 TOPS (Billionen Operationen pro Sekunde) ausgestattet, was KI-gesteuerte Aufgaben beschleunigt, Echtzeitanalysen optimiert und komplexe Herausforderungen meistern hilft. Weitere Schlüsselfunktionen von Copilot+: bis zu 32 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher, bis zu 2 TB PCIe NVMe SSD-Speicher, Windows Hello Gesichtserkennung plus optionalem Fingerabdrucksensor.

Die neueste Generation bietet zudem zahlreiche Upgrades, darunter verbesserte Energieeffizienz für längere Laufzeiten, schlankere und leichtere Pufferbatterien (optional) für noch mehr Mobilität, Wi-Fi 7 für nahtlose Konnektivität und zwei Thunderbolt™ 4 Type-C-Ports für ultraschnellen Datentransfer.

Robuste Zuverlässigkeit in kompaktem, leichtem Design

Wie alle Getac-Lösungen ist die Next-Gen der UX10 und UX10-IP von Grund auf robust für maximale Zuverlässigkeit und erstklassige Handhabung im Einsatz: Das 1000 Nits 10,1-Zoll-Display ist äußerst stabil und ausgezeichnet ablesbar selbst bei direktem Sonneneinfall; der Touchscreen ist mit Handschuhen wie bei Regen gut bedienbar. Die Tablets sind MIL-STD-810H und IP66 zertifiziert, vibrations- und fallresistent (Stürze aus bis zu 1,8 m), funktionieren bei Temperaturen von -29 °C bis 63 °C und wiegen nur 1,15 kg – also ideal geeignet für ganztägige Einsätze im Feld.

UX10 – für vielseitige Anwendung in Schlüsselindustrien

Das UX10 eignet sich für unterschiedlichste, kritische Anwendungsfälle der Sparten Verteidigung, Fertigung, Versorgung, öffentliche Sicherheitt, Transport & Logistik – dank optimierter Kombination aus Leistung, Vielseitigkeit und Mobilität:

Für die Verteidigung: dank kompaktem, leichtem Design mit erweiterten Sicherheitsfunktionen prädestiniert für Drohnensteuerung und Aufklärung.

In der Fertigung: dank integrierter NPU und leistungsstarker KI geeignet zur Anwendung generativer wie diskriminativer KI-Modelle für effiziente, vorausschauende Wartung direkt vor Ort. Umfassende Konnektivität und Videostreaming erlauben zudem Echtzeit-Prozessmonitoring.

In der Versorgung: dank breitem Betriebstemperaturspektrum, KI-gestützter Rechenleistung und sonnenlichttauglichem Display ideal für effiziente datenintensive GIS Anwendungen sowie enorm schnelle Bildverabeitung/-analyse u. a. hinsichtlich Anomalien.

Im Bereich öffentliche Sicherheit: dank NPU und robustem Design fähig zu umfangreichen KI-Anwendungen – wie Echtzeit-Transkription, Videoanalyse oder Kategorisierung von Beweismaterial für schnellere plus präzisere Reaktion in kritischen Situationen.

Im Bereich Transport & Logistik: überzeugend dank effektivem Einsatz in großen Lagerhallen mit häufigen Wechseln zwischen Kühlraum und wetterabhängigem Außenbereich sowie sicherer Fahrzeugmontage u. a. auf Gabelstaplern – hilft Produktivität steigern mittels Echtzeit-Navigation, Lieferabwicklung und Bestandsverwaltung.

UX10-IP – zur Infektionsprävention

Die Next-Gen UX10-IP ist eine Spezialanfertigung vor allem für Rettungskräfte und Notfallversorger zur Verhinderung von Infektionsverbreitung während hektischer Einsätze. Die innovative Tastenabdichtung wie auch der optional erhältliche Gummihandriemen erlauben schnelles, häufiges Reinigen und Desinfizieren zwischen, während und nach den Einsätzen.

„Unsere neue Generation der UX10 und UX10-IP bietet Unternehmen eine einzigartig vielseitige Plattform für den praktischen Einsatz hochmoderner KI Anwendungen direkt vor Ort“, so Eric Yeh, Managing Director der Getac Technology GmbH. „Kompaktes Design, robuste Zuverlässigkeit und vielfältige Individualisierungsoptionen befähigen zur Nutzung generativer KI sowie Proofs of Concepts (PoC) für maschinelles Lernen – von Predictive Maintenance, also vorausschauender Wartung in der Fertigung bis zur Echtzeit Lageeinschätzung im Bereich öffentliche Sicherheit. Kombinierte Copilot+ PC-Fähigkeiten mit umfassenden Ausbau- und Konfigurationsoptionen der neuen UX10-Reihe erlauben so sichere Innovation, Anpassung und Skalierung von KI-Applikationen, selbst unter sehr anspruchsvollen Bedingungen.“

UX10 und UX10-IP sind ab Oktober erhältlich.

