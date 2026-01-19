Graphisoft gibt die Details der dritten Umstellungsphase auf Subscription bekannt

Graphisofts Abonnement-Modelle bieten Architekt:innen und Fachplaner:innen einen einfachen Zugang zu jederzeit aktueller BIM-Technologie und cloudbasierter Zusammenarbeit zu attraktiven Konditionen.



Graphisoft, einer der führenden Entwickler von BIM-Softwarelösungen für Architektur und multidisziplinäre Planung, hat heute die Rahmenbedingungen für die dritte Phase der Umstellung auf das Archicad-Abonnementmodell bekannt gegeben, die in Deutschland und Österreich am 1. Juli 2026 beginnt.

Wie Graphisoft bereits im November 2025 näher ausgeführt hat, können Bestandskund:innen mit unbefristeten Archicad-Lizenzen (Perpetual licences) und aktiven Serviceverträgen ihre Lizenzen weiterhin zu Vorzugskonditionen in ein Archicad-Abonnement umwandeln. Die derzeit geltenden Konditionen für den Umstieg verlängert Graphisoft bis zum 30. Juni 2026.

Danach startet die dritte Phase des auf mehrere Jahre angelegten Umstellungsprogramms. Sie beginnt am 1. Juli 2026, hat eine Laufzeit von 12 Monaten und endet zum 30. Juni 2027. Die wichtigste Änderung gegenüber den aktuell geltenden Bedingungen besteht darin, dass während Phase 3 die Kauflizenzen und Serviceverträge der Kund:innen am Ende ihrer nächsten Laufzeit auslaufen – unabhängig davon, ob sie sich entscheiden, ihre Lizenzen auf Abonnements umzustellen oder nicht. Dementsprechend ist die Umstellung auf Subscription die einzige Möglichkeit, Archicad-Lizenzen bei zukünftigen Updates auf dem neuesten Stand zu halten.

„Die Technologie in der Baubranche entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit“, so Daniel Csillag, CEO von Graphisoft. Er ergänzt: „Durch die Umstellung auf ein Abonnement profitieren die Anwender von agilen, reaktionsschnellen und stets aktuellen Softwarelösungen – und zwar sobald diese auf den Markt kommen! Wir wissen, dass Preisstabilität und eine langfristige Planbarkeit für den Erfolg unserer Kunden von zentraler Bedeutung sind. Darum ist es weiterhin unser Ziel, moderate, kalkulierbare jährliche Anpassungen vorzunehmen, um die Umstellungs-Abonnements schrittweise an den langfristigen Listenpreis anzupassen, sofern sich die Wirtschafts- oder Marktbedingungen nicht wesentlich verändern.“

Graphisoft empfiehlt seinen Kund:innen aus Österreich und Deutschland, die FAQs zur Umstellung vom Servicevertrag auf Subscription zu besuchen, um weitere Informationen zum Umstellungsprogramm auf Abonnement-Modelle zu erhalten.

www.graphisoft.de