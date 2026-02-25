G&W zeigt CaliforniaX Version 25.2 auf digitalBAU

Die G&W Software AG ist auf der kommenden digitalBAU Köln in Halle 8 an Stand 420 vertreten. Dort präsenentiert sie unter anderem mit der CaliforniaX Version 25.2 eine Ergänzung zur Version 25. Das Release zeichnet sich durch verbesserten Anwenderkomfort und neue praxisnahe Funktionen aus. Ein Highlight ist das Modul ERE zur Verarbeitung elektronischer Rechnungen. Dieses überzeugt durch zahlreiche Erweiterungen, Abrundungen und Verbesserungen der bestehenden Funktionen. Die Optimierungen reflektieren die steigende Bedeutung der E-Rechnung und beinhalten die Umsetzungen von Kundenwünschen.

Die Digitalisierung der Rechnungsprüfung schreitet voran: Zur bereits möglichen Nutzung der in einer E-Rechnung bereitgestellten rechnungsbegründenden Unterlagen wie z.B. Aufmaßblätter steht jetzt auch ein automatischer Abgleich der Rechnungsinhalte mit dem LV-Auftrag zur Verfügung. Abweichende Einheitspreise oder Mengeneinheiten werden identifiziert und Rechnungsposten ohne Bezug zum Auftrag aufgelistet. Ein exportierbares Prüfprotokoll unterstützt die Kommunikation mit Unternehmern und dem Bauherren. Dieser Prüfprozess entlastet die Anwender von Routineaufgaben und spart gegenüber einer manuellen Inhaltskontrolle erheblich Zeit für wichtige Tätigkeiten ein.

Darüber hinaus hat G&W die Nutzung verbessert. CaliforniaX Version 25.2 erweitert die Funktionen des Projektcontrollings um eine Abrechnungssimulation der Soll-IST-Werte. Das Zurücksetzen auf den aktuellen Projektstand ist jederzeit per Knopfdruck möglich. Über eine Einstell-Option wählt der Benutzer, ob er mit einem aufgeräumten Projektbaum starten oder den Arbeitsstand der letzten Sitzung fortsetzen möchte. In diesem Fall wird der Projektbaum wieder so geöffnet wie bei der letzten Schließung. Eine Reihe neuer Filtermöglichkeiten und Shortcuts für die Steuerung über Kurzbefehle beschleunigen die Arbeit mit dem System und das nicht nur für Poweruser.

https://gw-software.de