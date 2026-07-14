Handwerksbetriebe auf dem Weg in die Digitalisierung

Mit REISSER Connect+ den Geschäftserfolg nachhaltig sichern

Wie werde ich lokal besser gefunden? Wie kann eine professionelle digitale Darstellung helfen, Kunden zu finden und zu binden? Und wie gelingt es, zur modernen Website einen passenden Auftritt in Social Media zu generieren? Viele Handwerksbetriebe schöpfen die digitalen Möglichkeiten noch nicht vollständig aus. Um es ihnen zu vereinfachen, unterstützt REISSER seine Handwerkspartner nun mit neuen Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung und stärkt damit das Fachhandwerk.

Die digitale Kompetenz und Sichtbarkeit für Handwerker gewährleisten – das ist das Ziel des neuen Angebots aus dem Hause REISSER. Der Großhändler, der sich seit mehr als 150 Jahren in der SHK-Branche etabliert hat, will sich damit einmal mehr als innovativer Kooperationspartner für Handwerker zeigen. Angesprochen werden sowohl SHK-Betriebe, die noch keine eigene Website besitzen als auch Betriebe, die zwar eine eigene Website aufweisen, diese aber nur rudimentär gestaltet oder sogar veraltet ist. Dass gerade viele kleinere Handwerksbetriebe weder tief im Thema stecken noch ein großes Budget besitzen, davon weiß Patrick Preiß zu berichten. Als Marketingleiter bei REISSER hat er das Projekt gemeinsam mit dem Vertrieb initiiert und erklärt: „Wir wollen unseren Kunden eine Unterstützung geben, damit sie eine einfache und gleichzeitig hochwertige Webpräsenz bekommen.“

Die Idee dazu entstand bereits vor fünf Jahren: Viele SHK-Handwerksbetriebe sind beim Thema Digitalisierung auf sich gestellt und benötigen professionelle Unterstützung. Doch wie fasst man das komplexe Thema richtig an? Wie baut man persönliche Hemmungen ab? Wer kann helfen, damit bei überschaubarem Aufwand ein idealer Außenauftritt gelingt? Wie lassen sich gezielt Kundensegmente ansprechen, die in der Region nach bestimmten Leistungen suchen? Und wie kann man trotz wachsendem Wettbewerb neue Kunden gewinnen, diese langfristig binden und so den Geschäftserfolg nachhaltig sichern?

Tobias Homberger und Patrick Preiß (rechts) erläutern, was es mit der neuen Kooperation auf sich hat

Ganzheitliches Marketingkonzept für SHK-Betriebe

„Mit REISSER Connect+ können Fachhandwerker ihre Stärken besser sichtbar machen und sich nachhaltig als starkes lokales Unternehmen positionieren“, unterstreicht Preiß. REISSER Connect+ wurde als ganzheitliches Marketingkonzept entwickelt, das speziell SHK-Betriebe dabei unterstützt, sichtbar zu werden, Kunden zu gewinnen und die eigene Marke nachhaltig zu stärken. Der digitale Werkzeugkoffer ist umfangreich, wie bei einem Baukasten können die Kunden das auswählen, was sie benötigen oder die Elemente schrittweise auf- und ausbauen.

Im Mittelpunkt steht eine zeitgemäße Website mit individuellem Layout und barrierefreiem Design, die auf PC, Smartphone und Tablet gleichermaßen funktioniert. Online-Tools helfen nicht nur bei Konfiguration, Sortierung und maximaler Zeitersparnis, sondern vor allem bei mehr Anfragen und neuen Interessenten. Die Fachhandwerker profitieren von einer garantierten Rechtssicherheit für alle Inhalte, sämtliche Normen, Richtlinien und Vorgaben im Internet werden bei der Online-Präsenz eingehalten.

Um im Internet als guter Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und so Fach- und Nachwuchskräfte zu gewinnen, können auch Recruting-Inhalte wie beispielsweise digitale Bewerberprozesse gebucht werden. Zur stimmigen Darstellung gehört auch der passende Auftritt in Social Media. Abgerundet wird das Angebot durch ein optimiertes Google-Unternehmensprofil, um in den Weiten des WWW gut gefunden zu werden. Ein aktives Bewertungsmanagement und sogar Chatbots und KI-Telefonassistenz gibt es auf Wunsch zusätzlich.

Steigendem Wettbewerb, Fachkräftemangel und Zeitdruck begegnen

Als Dienstleistungspartner wurde die ieQ-systems SHK GmbH & Co. KG aus Münster mit ins Boot geholt: Seit 25 Jahren begleitet die Agentur das Handwerk, bringt SHK-Branchenkenntnisse mit, kennt die Herausforderungen und hat passende Lösungen im Gepäck. „Wir wissen: Erfolgreiche Fachpartner sind die Basis unseres gemeinsamen Erfolgs. Doch steigender Wettbewerb, Fachkräftemangel und Zeitdruck stellen Handwerksbetriebe heute vor neue Herausforderungen“, erklärt Tobias Haking, Geschäftsführender Gesellschafter der ieQ-systems SHK GmbH & Co. KG.

Um langfristig erfolgreich zu bleiben, braucht es eine moderne Marketingstrategie, die digitale Lösungen, lokale Sichtbarkeit und kundenorientierte Tools miteinander verbindet. Daher steht SHK-Handwerkspartnern ein Team aus Kundenberatern, Web- und Grafikdesignern, Redakteuren und Marketingfachleuten zur Verfügung, die die SHK-Branche kennen und betreuen. Haking: „Mit unserem ganzheitlichen 360-Grad-Ansatz stellen wir sicher, dass SHK-Handwerksbetriebe sämtliche Leistungsbausteine erhalten, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen – bei gleichzeitig minimalem Aufwand für den Handwerksbetrieb. Unser Angebot bündelt alle Leistungen aus einer Hand und ermöglicht eine effiziente Umsetzung.“ Dabei können Handwerksbetriebe flexibel zwischen verschiedenen Leistungspaketen wählen – von Einstiegsvarianten bis hin zu Premiumlösungen.

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