HANNOVER MESSE startet Call for Participation

Die HANNOVER MESSE 2026 bietet mit neuen Formaten und Inhalten vielfältige Möglichkeiten zur Beteiligung. Ziel ist es, Aussteller und Besucher*innen gezielt zu vernetzen und den Austausch über Innovationen, Technologien und industrielle Trends zu fördern. Im Mittelpunkt stehen inspirierende Vorträge, praxisnahe Masterclasses, Speeddatings und Round Tables. Interessierte Aussteller können ihre Beiträge können bis zum 30. Januar 2026 einreichen.

Die neuen Solution Labs in den Hallen 11, 12 und 26 bilden die thematischen Cluster der kommenden HANNOVER MESSE. Dort stehen interaktive Foren im Mittelpunkt. Sie bieten Raum für praxisnahe Diskussionen und fachlichen Austausch. In kuratierten Sessions treffen Expert*innen aus Unternehmen, Forschung und Start-ups aufeinander, um gemeinsam an konkreten Lösungsansätzen zu arbeiten und innovative Ideen weiterzuentwickeln.



Die Center Stage in der Halle 24 ist die neue zentrale Bühne für Vordenker, Entscheider und Innovatoren aus der ganzen Welt. Dort werden die wichtigsten Zukunftsthemen der Industrie in den Fokus gerückt: von Industrie 4.0 über Künstliche Intelligenz und Energielösungen bis hin zu nachhaltiger Produktion und Mobilität. Neben den internationalen Keynotes sind Podiumsdiskussionen, Live-Demonstrationen und Startup-Pitches vorgesehen.



www. hannovermesse. de/de/fuer-aussteller/speaking-opportunities/



HANNOVER MESSE

Die HANNOVER MESSE ist die Weltleitmesse der Industrie. Dort versammeln sich 4 000 ausstellende Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft, um Lösungen für eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Industrie zu präsentieren. Die Hauptausstellungsbereiche sind Automatisierung & Digitalisierung, Energie & Industrieinfrastruktur sowie Forschung & Technologietransfer. Das Thema Künstliche Intelligenz zieht sich wie ein roter Faden durch alle Ausstellungsbereiche. Ein hochkarätiges Konferenzprogramm ergänzt die Ausstellung. Die nächste Ausgabe der HANNOVER MESSE wird vom 20. bis zum 24. April 2026 in Hannover ausgerichtet. Brasilien ist Partnerland.



