Hexagon baut PULSE für Echtzeit-Umgebungsmonitoring in der Fertigungsmesstechnik aus

Mit der voranschreitenden Integration der Messtechnik in die Produktion steigen die Anforderungen an die Transparenz von Umgebungsbedingungen, die die Messqualität beeinflussen. Hexagon stellt deshalb eine weiterentwickelte Version von PULSE vor, seiner Lösung für CMM-Echtzeit-Umgebungsmonitoring – sie ist darauf ausgelegt, Messqualität und -zuverlässigkeit zu verbessern.

Die neuesten Hardware- und Plattformverbesserungen von PULSE gehen über das Koordinatenmessgerät (KMG) hinaus und ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung der Umgebungsbedingungen einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Vibration, Erschütterung und Tasterauslenkung, die sich direkt auf die Messergebnisse auswirken können. Diese zusätzlichen Erkenntnisse helfen Herstellern dabei, Nacharbeit zu reduzieren, fehlerhafte Ergebnisse zu vermeiden und das Vertrauen in die Prüfergebnisse sicher zu stellen; insbesondere in nicht-kontrollierten Fertigungsumgebungen. „PULSE ergänzt das KMG, indem es die Sensorik über die Maschine hinaus erweitert. So können Anwender Genauigkeit sicherstellen, Stillstände reduzieren und mit größerer Sicherheit in realen Produktionsumgebungen arbeiten“, erklärt Thomas Maresch, Senior Product Manager System Components bei Hexagon.

Zunehmende Herausforderungen in der Fertigung

In produktionsnahen Umgebungen können Temperaturschwankungen, Vibrationen und unerwartete physische Einflüsse Messergebnisse direkt beeinflussen – oft, ohne dass dies von Bedienenden unmittelbar oder erst nach dem Entspannen des Werkstücks erkannt wird. Im Gegensatz zu klimatisierten Messräumen sind Fertigungsumgebungen deutlich dynamischer, was die Ursachenanalyse erschwert: Abweichungen können sowohl auf Umwelteinflüsse als auch auf andere Ereignisse zurückzuführen sein.

Die weiterentwickelte Version von PULSE adressiert diese Herausforderungen mit mehreren Hardware- und Plattformerweiterungen, die auf aktuelle Anforderungen der Produktion und Automatisierung ausgerichtet sind. So lassen sich über das im Lieferumfang enthaltene Metrology Communication Interface (MCI) von Hexagon PULSE-Daten zentral und standardisiert in SPS, MES-Plattformen, Dashboards und Automatisierungssoftware integrieren, und zwar ohne aufwendige IT-Integration. Die verbesserte Erkennung von Tasterauslenkungen ermöglicht zudem die Unterscheidung zwischen allgemeinen Vibrationen oder Erschütterungen und tatsächlichen Kollisionen des Tasters, die eine Kalibrierung erfordern. Benutzer können gezielter reagieren und unnötige Eingriffe vermeiden. Außerdem ist die Plattform modular aufgebaut und ermöglicht die nahtlose Integration in Drittanbietersysteme sowie die Erweiterung um zusätzliche Sensoren und Funktionen: für erweiterte Interoperabilität und Zukunftssicherheit.

Mit der Erweiterung kann PULSE nun sowohl in allen KMGs von Hexagon als auch in einem heterogenen Maschinenbestand eingesetzt werden. Das erleichtert die Standardisierung des Umgebungsmonitorings über mehrere Standorte hinweg. So trägt Hexagon dazu bei, die Verfügbarkeit von KMGs zu erhöhen, das Vertrauen in Messergebnisse zu stärken und zuverlässige, automatisierte sowie autonome Prüfprozesse zu unterstützen.

Verfügbarkeit und Upgrade-Pfad

Die weiterentwickelte Version von PULSE ist ab sofort verfügbar. Bestehende Nutzer können mit einem Plug-and-Play-Update von Sensorik und Software einfach auf die neue Version upgraden. Die Installation erfordert keine spezielle Serviceunterstützung und kann in der Regel innerhalb von fünf Minuten durchgeführt werden.

https://hexagon.com/de/company/divisions/manufacturing-intelligence

Beitragsbild: Erweiterte Sensorik, Automatisierungsfähigkeit und Plug-and-Play-Upgrades ermöglichen zuverlässige Fertigungsmesstechnik für Neu- und Bestandskunden.