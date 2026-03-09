Hexagon: Cloud-gestützte Werkzeugdatenbank in Software WORKNC

Integration ermöglicht direkten Zugriff auf verifizierte Schneidwerkzeugdaten

Die Division Manufacturing Intelligence von Hexagon präsentiert die erste produktionsreife Integration seiner “WORKNC CAM”-Soft­ware und der cloudbasierten “Tool Library”. Diese Integration unterstützt CAM-Programmierer dabei, validierte Werkzeugdaten und bewährte Bearbeitungsmethoden zu nutzen, und ermöglicht so eine schnellere Programmierung und vorhersehbarere Ergebnisse bei komplexen Teilen.

Steigende Teilekomplexität, engere Toleranzen und der Mangel an er­fah­renen Programmierern setzen Zerspanungsbetriebe weiterhin unter Druck. Viele verlieren wert­volle Zeit damit, Werkzeugbaugruppen neu zu erstellen und fragmentierte Daten zu pfle­gen oder sind auf undokumentierten Wissensaustausch zwischen den Schichten angewiesen. Die jüngste Version von WORKNC begegnet diesen Herausforderun­gen, indem sie eine erweiterte Prozessautomatisierung mit zentralisierten, validierten Schneidwerkzeuginforma­tionen führender Werkzeughersteller (OEMs) verbindet.

Die Tool Library bietet WORKNC-Nut­zern direkten Zugriff auf verifizierte Schneidwerkzeugdaten aus einem wachsenden Netzwerk führender Werkzeugpartner wie MachiningCloud und ToolsUnited. Programmierer kön­nen so Werkzeuginformationen direkt in ihre CAM-Umgebung übernehmen, ohne Daten erneut eingeben oder Modelle rekonstruieren zu müssen. Das verkürzt Einrichtungszeiten und sorgt dafür, dass die digitalen Werkzeugdefinitionen der tatsächlichen Schneidleistung entsprechen. Die Integration der Tool Library ermöglicht es Anwendern, genaue digitale Zwillinge von Werkzeugen und Baugruppen anzulegen und zu verwenden, materialspezifische Schnittdaten automatisch anzuwenden sowie standardisierte Werkzeugdefinitionen in Teams zu teilen. Die cloudbasierte Architektur unterstützt zudem Skalierbarkeit und Konsis­tenz über Tausende von Werkzeugartikeln hinweg. Durchsuchbare Kataloge erlauben den direkten Zugriff auf OEM-Informationen, ohne zusätzliche Anwendungen zu installieren oder CAM-Lizenzen zu verbrauchen.

Neben der Integration der Tool Library hat Hexagon neue Verbesserungen für Automatisierung und Veredelung eingeführt, die komplexe Programmieraufgaben vereinfachen und Werkstätten dabei helfen, konsistentere Bearbeitungsergebnisse zu erzielen. Auch sorgt ein neuer Parallel-Finishing-Algorithmus für sauberere Übergänge an Flächenkanten und erhöht die Genauigkeit der Geometrie. In Kombination mit der Werkzeugbahnverlängerung in Tangentialrichtung reduziert er zudem aufwändige CAD-Vorbereitungen. Außerdem erkennt die Software Restmaterial besser und erlaubt eine feinere Kontrolle über die Positionen des Werkzeugein- und -austritts, sodass Programmierer kollisionssichere Werkzeugbahnen mit weniger manuellen Eingriffen erzeugen können.



www.hexagon.com/de