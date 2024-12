HP bringt sicherster Desktop-Thin-Client-PC für unternehmenskritische Aufgaben auf den Markt

Cloud-Workspaces und die von KI angetriebene digitale Transformation erhöhen den Bedarf an sicheren, einfachen Endgeräten für geschäftskritische Aufgaben. Dies gilt insbesondere für Mitarbeiter in Behörden und im Gesundheitswesen, aber auch im Finanzbereich, im Einzelhandel und in den Medien.

HP erfüllt die Anforderungen dieser und weiterer Branchen mit dem neuen HP Elite t660 Thin Client. Er bietet die notwendige Sicherheit und Leistung und lässt sich gleichzeitig einfach verwalten. Als weltweit sicherster Desktop-Thin-Client-PC[1] ist der Elite t660 mit der exklusiven HP Wolf Security-Plattform[2] ausgestattet. Sie schützt nicht nur vor Bedrohungen, sondern vereinfacht auch die Verwaltung von Cloud-Clients – und das alles bei einer im Vergleich zur Vorgängerversion um 58 Prozent gesteigerten Leistung[3].

Zu den Highlights gehören:

• Umfassende Endgeräte-Sicherheit und Ausfallsicherheit: Als erster Desktop-Thin-Client mit HP Wolf Security integriert der Elite t660 Security direkt ab Werk. Funktionen wie HP Sure Start[4], HP Sure Admin[5] und HP Secure Erase schützen vor Angriffen und Bedrohungen – im Gegensatz zu anderen Lösungen, die Sicherheit von Drittanbietern auf einer schwachen Basis aufbauen. Der neue HP Wolf Cloud Endpoint Manager[6] basiert auf der HP Wolf Security-Plattform und ermöglicht Administratoren eine vereinfachte Verwaltung von Cloud-Clients für alle Geräte und Betriebssysteme.

• Zukunftssichere Produktivität: Von unternehmenskritischen Anwendungen bis hin zu umfangreichem Multitasking – mit den Intel® CoreTM Prozessoren der 13. Generation mit fünf Kernen[7] und bis zu 32 GB Arbeitsspeicher erhalten Mitarbeiter in Behörden oder in der Finanzbranche leistungsstarke Rechner. Der HP Elite t660 unterstützt außerdem bis zu vier 4K-Displays für eine höhere Produktivität am Arbeitsplatz. Er ist außerdem der erste Desktop-Thin-Client von HP, der 5K-Displays für maximale Klarheit bei Medien-Workflows unterstützt.

• Verantwortungsvoll produziert: Als Teil des weltweit nachhaltigsten PC-Portfolios[8] besteht der Elite t660 zu mindestens 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Das 45-W-Systemdesign ohne Lüfter verbraucht 30 Prozent weniger Strom als ein Desktop[9]. Das Gerät ist EPEAT® Gold registriert und ENERGY STAR® zertifiziert.

Das Elite t660 wird voraussichtlich im März 2025 erhältlich sein. Die Preise werden kurz vor der Verfügbarkeit bekannt gegeben.

http://www.hpcem.com/en/