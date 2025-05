HP OmniBook 5 Serie mit Snapdragon setzt neue Maßstäbe für Mainstream-Notebooks mit neuesten KI-Erfahrungen

Die neue HP OmniBook 5 Serie mit Snapdragon besteht aus einer Reihe KI-gestützter Notebooks mit extrem kurzer Reaktionszeit. Sie verfügen außerdem über eine sehr hohe Akkulaufzeit, Always-on-Effizienz sowie über die Leistung eines modernen KI-PCs. Die neuesten 14-Zoll- und 16-Zoll-Mainstream-Notebooks der HP OmniBook 5 Serie bieten die weltweit längste Akkulaufzeit bei einem KI-PC-Notebook für Verbraucher, die bis zu 34 Stunden beträgt.

Zum Gesamtpaket gehören außerdem eine rasante Leistung und ein Design, das für den Einsatz unterwegs konzipiert ist. Die die HP OmniBook 5 Serie mit Snapdragon hält somit tagelang ohne Aufladen durch. Diese PCs wurden für Studenten und Familien entwickelt, die sich eine solche Ausdauer von ihrem Notebook wünschen – und zwar bei gleichbleibender Performance der CPU. Beim Aufladen sorgt HP Fast Charge für eine Akkuladung von bis zu 50 Prozent in nur 30 Minuten mit einem 65-W-Mini-Netzteil, das fast halb so groß und leicht ist wie das Vorgängermodell.

Zukunftssichere Leistung: Die neuen HP OmniBook 5 14- und 16-Zoll-Modelle wurden in Zusammenarbeit mit Qualcomm entwickelt, um eine hohe KI-Leistung in einem dünnen und leichten Gerät zu bieten. Angetrieben werden die Notebooks von einer 45 TOPS Neural Processing Unit (NPU) in den Snapdragon X- und X Plus-Prozessoren.

Die beiden neuen Copilot+ PCs verfügen über exklusive KI-gestützte Funktionen wie Recall (Vorschau), Click-to-Do (Vorschau), verbesserte Windows-Suche, Cocreator in Paint und vieles mehr. Der integrierte HP AI Companion bietet darüber hinaus geräteinterne Tools wie Dokumentenanalyse und PC-Leistungsoptimierung.

Keine Kompromisse: hochwertiges Display, lange Akkulaufzeit und ein echter Mehrwert. Die HP OmniBook 5-Serie mit Snapdragon bringt ein 2K-OLED-Display[8], das lange Zeit High-End-Geräten vorbehalten war, in den Mainstream. Das Display bietet satte Farben, hohe Kontraste und eine nahezu randlose Darstellung. Die Modelle kommen mit robusten Unterhaltungs- und Kollaborationsfunktionen, darunter eine 1080p FHD IR-Kamera. Sie unterstützen außerdem entweder ein einzelnes externes 5K- oder zwei 4K-Displays – und verwandeln den tragbaren Begleiter so in ein Heimstudio. Ein laute Umgebung ist ebenfalls kein Problem: HP Audio Boost 2.0 sorgt mit zwei Lautsprechern, zwei diskreten Verstärkern und KI-gestützter Rauschunterdrückung für einen noch klareren Klang.

Als Teil des weltweit nachhaltigsten PC-Portfolion verwendet die HP OmniBook 5 Serie mit Snapdragon recycelte Metalle und sogenanntes Ocean-Bound Plastics in einem leichten Aluminiumdesign.

www.hp.com