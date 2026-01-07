HP präsentiert die Zukunft der Arbeit auf der CES 2026

Diese Woche stellte HP Inc. auf der CES 2026 eine Reihe neuer Technologien vor, die sich auf die persönliche Entwicklung von Mitarbeitern fokussieren, um das Unternehmenswachstum zu fördern.



Weltweit stehen Büroangestellte unter Druck; nur 20 Prozent haben eine gesunde Beziehung zu ihrer Arbeit. Mit den richtigen Tools und Technologien verdoppelt sich jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitnehmer eine gesunde Beziehung zu ihrer Arbeit haben – und sie verfünffacht sich, wenn die Mitarbeiter sehen, dass ihr Unternehmen in sie investiert. In einer von Veränderungen geprägten Zeit sind Mitarbeiter seltener zufrieden mit ihrer Arbeit. HP hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Herausforderung in eine Chance für Innovation und Resilienz zu verwandeln.

Innovationen für die Zukunft der Arbeit

Unternehmen sehen sich mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert. HP bleibt seinem Engagement treu, wegweisende Lösungen zu entwickeln, die die Zufriedenheit fördern und das Wachstum beschleunigen. So lässt sich eine Zukunft der Arbeit sicherstellen, die sich auf den Menschen fokussiert, aber durch Technologie unterstützt wird.

Zu den neuen Produkten und Lösungen gehören:

Um die Zukunft der Arbeit zu gestalten, benötigen Mitarbeiter Lösungen, die jeden Arbeitsbereich vernetzen und sich an ihn anpassen. Der neueste Formfaktor von HP, das HP EliteBoard G1a, ist der weltweit erste vollwertige KI-PC, der in eine Tastatur integriert ist. Er wurde mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnet.

Mit der HP EliteBook X G2 Serie stellt HP die nächste Generation von Premium-Business-Laptops für das KI-Zeitalter vor. Die Serie wurde für Führungskräfte entwickelt, die die Zukunft der Arbeit gestalten. Die Serie erhielt ebenfalls den CES 2026 Innovation Award.

HP stellt außerdem Updates für das gesamte HP OmniBook-Consumer-Portfolio vor. Dazu gehören unter anderem das neue HP OmniBook Ultra 14 und HP OmniStudioX, um Anwendern Erlebnisse zu bieten, damit sie in der Lage sind, smarter zu arbeiten und besser führen.

Mit HP for Microsoft 365 Copilot integriert HP erstmals Microsoft Copilot in HP Office Print-Geräte. Dies ermöglicht KI-gestützte Produktivität direkt am Drucker. Dank der Integration sind Dokumentenzusammenfassungen, Übersetzungen und intelligente Organisation möglich, mit denen Unternehmen schneller, intelligenter und sicherer arbeiten können.

Die Workforce Experience Platform (WXP) verfügt über eine Reihe von Verbesserungen, mit denen hybride Arbeit reibungslos läuft. Die IT ist dadurch in der Lage, die Geschäftskontinuität in verteilten Umgebungen aufrechtzuerhalten.

Mit intuitiven, ergonomischen und nachhaltigen Peripheriegeräten für jeden Arbeitsbereich werden HP PCs optimal ergänzt. Dazu gehören eine pinkfarbene Version der HP Tilt Ergonomic Mouse 720M, ein neues kompaktes USB-C HP 65W GaN Wall Charger, leichte und strapazierfähige HP Protective Series Laptop-Hüllen und vieles mehr.

Nach der Arbeit steht Gaming auf dem Plan. HP definiert neu, wie Gamer spielen, kreativ sind und Leistung bringen – und kombiniert seine Marken OMEN und HyperX unter einer übergeordneten Gaming-Marke: HyperX. Das weltweit leistungsstärkste Gaming-Notebook mit vollständig interner Kühlung entwickelt, der HyperX OMEN MAX 16, ist Teil des Line-ups.

Um die Entstehungsgeschichte des jeweiligen PCs nachzuvollziehen, entwickelte HP den HP Digital Passport. Dieser wurde mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnet. Damit erhalten Kunden an einem Ort Zugriff auf alle wichtigen Informationen zu ihrem PC: von den ersten Schritten über die Entdeckung einzigartiger Produktfunktionen und die Nachhaltigkeitsgeschichte ihres Geräts bis hin zu Support-Optionen, die sich ihren Bedürfnissen anpassen.

http://www.hp.com